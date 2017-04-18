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Beer notes: Cleveland Summer Beerfest returns June 17; Mystic Mama reinvented

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: April 18, 2017 - 05:18 PM
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The Cleveland Summer Beerfest returns.


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