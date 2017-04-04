Beer notes: Latest stats on craft beer; Ignite coming to Barberton in fall; news from Mansfield

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIFUuUy4gY3JhZnQgYmVlciBpbmR1c3RyeSBjb250aW51ZXMgdG8gZ3Jvdy48L3A+PHA+
SGVyZSBhcmUgdGhlIGxhdGVzdCBudW1iZXJzIGZyb20gdGhlIEJyZXdlcnMgQXNzb2NpYXRpb24s
IHRoZSBCb3VsZGVyLCBDb2xvLi1iYXNlZCBncm91cCB0aGF0IHRyYWNrcyBjcmFmdCBiZWVyIHN0
YXRpc3RpY3M6PC9wPjxwPjgyNjogVGhlIG51bWJlciBvZiBuZXcgYnJld2VyaWVzIHRoYXQgb3Bl
bmVkIGxhc3QgeWVhci4gVGhlIEFrcm9uIGFyZWEgY2VydGFpbmx5IGhhcyBzZWVuIGl0cyBzaGFy
ZSBvZiBuZXcgYnJld2VyaWVzIG9wZW4gcmVjZW50bHksIGluY2x1ZGluZyBIaUhPIGFuZCBNY0Fy
dGh1ciYjODIxNztzIGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxzOyBUd28gTW9ua3MgaW4gQWtyb247IGFuZCBX
YWRzd29ydGggaW4gV2Fkc3dvcnRoLiBUaGVyZSBhcmUgcGxlbnR5IG9uIHRoZSB3YXksIHRvby48
L3A+PHA+OTc6IFRoZSBudW1iZXIgb2YgY3JhZnQgYnJld2VyaWVzIHRoYXQgY2xvc2VkIGxhc3Qg
eWVhci48L3A+PHA+NSwzMDE6IFRoZSBudW1iZXIgb2YgYnJld2VyaWVzIG9wZXJhdGluZyBpbiB0
aGUgVS5TLiBsYXN0IHllYXIuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhIHJlY29yZCBoaWdoIGZvciB0aGUgY291
bnRyeS48L3A+PHA+NiBwZXJjZW50OiBUaGUgcGVyY2VudGFnZSBncm93dGggbGFzdCB5ZWFyIGlu
IHZvbHVtZSBvZiBjcmFmdCBiZWVyIHByb2R1Y2VkLiBUaGUgY3JhZnQgaW5kdXN0cnkgcHJvZHVj
ZWQgMjQuNiBtaWxsaW9uIGJhcnJlbHMuIChUaGUgYXNzb2NpYXRpb24gc3RvcHBlZCBpbmNsdWRp
bmcgZmlndXJlcyBmcm9tIGNyYWZ0IGJyZXdlcnMgdGhhdCB3ZXJlIGJvdWdodCBieSBsYXJnZXIg
bm9uJiMxNzM7Y3JhZnQgb3BlcmF0aW9ucy4pIFRoZSBkYXlzIG9mIGRvdWJsZS1kaWdpdCBhbm51
YWwgZ3Jvd3RoIHNlZW0gdG8gYmUgb3Zlci48L3A+PHA+JDIzLjUgYmlsbGlvbjogVGhlIHJldGFp
bCB2YWx1ZSBvZiBjcmFmdCBiZWVyIHNhbGVzIGxhc3QgeWVhci4gVGhhdCBmaWd1cmUganVtcGVk
IDEwIHBlcmNlbnQgZnJvbSB0aGUgcHJldmlvdXMgeWVhci48L3A+PHA+MTIuMyBwZXJjZW50OiBD
cmFmdCBiZWVyJiM4MjE3O3Mgc2hhcmUgb2YgdGhlIG92ZXJhbGwgYmVlciBtYXJrZXQuIEp1c3Qg
YSBmZXcgeWVhcnMgYWdvLCB0aGUgQnJld2VycyBBc3NvY2lhdGlvbiBoYWQgYmVlbiB0b3V0aW5n
IGEgbG9mdHkgZ29hbCBvZiBoaXR0aW5nIDIwIHBlcmNlbnQgbWFya2V0IHNoYXJlIGJ5IDIwMjAu
IEJ1dCB0aGF0IGlzbiYjODIxNzt0IGxpa2VseSB0byBoYXBwZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0
IGlzIGEgbG9uZyBzaG90IGF0IHRoaXMgcG9pbnQsJiM4MjIxOyBzYWlkIEJhcnQgV2F0c29uLCBj
aGllZiBlY29ub21pc3QgZm9yIHRoZSBncm91cCwgYWRtaXR0ZWQsIHdoaWxlIGFkZGluZyB0aGF0
IHRoZSBnb2FsIHdhcyBhbHdheXMgYW4gYXNwaXJhdGlvbmFsIG9uZS48L3A+PHA+V2l0aCB0aGUg
cmFwaWQgcmlzZSBvZiBzbWFsbGVyIGNvbW11bml0eSBhbmQgbmVpZ2hib3Job29kIGJyZXdlcmll
cywgcmVnaW9uYWwgYnJld2VyaWVzIGFyZSBnZXR0aW5nIHNxdWVlemVkLiBSZWdpb25hbCBicmV3
ZXJzIHNhdyB0aGVpciB2b2x1bWUgaW5jcmVhc2Ugb25seSBsZXNzIHRoYW4gMSBwZXJjZW50LiBJ
biBvdGhlciB3b3JkcywgY3JhZnQgYnJld2VycyB3aG8gd2FudCB0byBiZWNvbWUgdGhlIG5leHQg
U2llcnJhIE5ldmFkYSwgU3RvbmUgb3IgTmV3IEJlbGdpdW0gbWF5IHdhbnQgdG8gdGVtcGVyIHRo
ZWlyIGV4cGVjdGF0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUgbW9y
ZSBjaGFsbGVuZ2luZyBmb3IgYW55IHNtYWxsIGJyZXdlcnkgdG8gYnJlYWsgb3V0IGF0IHRoYXQg
bGV2ZWwsJiM4MjIxOyBXYXRzb24gc2FpZC4gPC9wPjxwPklnbml0ZSBCcmV3aW5nPC9wPjxwPklu
IGNhc2UgeW91IG1pc3NlZCBteSBzdG9yeSBvbiB0aGUgYnVzaW5lc3MgcGFnZSB0aGlzIHdlZWss
IElnbml0ZSBCcmV3aW5nIENvLiBpcyBob3BpbmcgdG8gb3BlbiB0aGlzIGZhbGwgaW4gQmFyYmVy
dG9uLiBUaGUgc2V2ZW4tYmFycmVsIGJyZXdlcnkgYW5kIHRhc3Rpbmcgcm9vbSB3aWxsIGJlIGxv
Y2F0ZWQgYXQgNjAwIFcuIFR1c2NhcmF3YXMgQXZlLjwvcD48cD5UaGUgc3RvcnkgaXMgYXZhaWxh
YmxlIGF0IE9oaW8uY29tL2JlZXIuPC9wPjxwPk1hZ2ljIENpdHkgQnJld2luZyBDby4gYWxzbyBp
cyBvcGVuaW5nIGluIHRoZSBjb21tdW5pdHksIG1lYW5pbmcgQmFyYmVydG9uIHdpbGwgc29vbiBi
ZSBhIHR3by1icmV3ZXJ5IHRvd24uPC9wPjxwPk1hbnNmaWVsZCBQYXJ0IEk8L3A+PHA+QW4gT2hp
byBjaXR5IGhhcyBtYWRlIHRoZSB0b3AgMTAgbGlzdCBvZiAmIzgyMjA7aGlkZGVuIGJlZXIgZ2Vt
cyYjODIyMTsgaW4gdGhlIFUuUy4gYW5kIHlvdSYjODIxNztsbCBuZXZlciBndWVzcyB3aGljaCBv
bmUuPC9wPjxwPkF0aGVucz8gTm8uPC9wPjxwPkNhbnRvbj8gTm8uPC9wPjxwPldpbGxvdWdoYnk/
IE5vLjwvcD48cD5NYXJpZXR0YT8gTm8uPC9wPjxwPkdpdmUgdXAgeWV0PzwvcD48cD5NYW5zZmll
bGQuIFRoZSBjaXR5IGFsb25nIEludGVyc3RhdGUgNzEgYmV0d2VlbiBDbGV2ZWxhbmQgYW5kIENv
bHVtYnVzIGNhbWUgaW4gYXQgTm8uIDkuIEl0JiM4MjE3O3MgaG9tZSB0byBQaG9lbml4IEJyZXdp
bmcgQ28uIGFuZCBuZWFyYnkgdGhlIExheHRvbiBIb2xsb3cgQnJld2luZyBXb3JrcyBpbiBMZXhp
bmd0b24uPC9wPjxwPkluZm9ncm91cCBvZiBQYXBpbGxpb24sIE5lYi4sIHJlbGVhc2VkIGl0cyBs
aXN0IHRoaXMgd2VlayBpbiBhZHZhbmNlIG9mIEZyaWRheSYjODIxNztzIE5hdGlvbmFsIEJlZXIg
RGF5LiBUaGUgdG9wIGZpdmUgY2l0aWVzIGFyZSAoaW4gb3JkZXIpOiBCZW5kLCBPcmUuOyBCb3Vs
ZGVyLCBDb2xvLjsgQXNoZXZpbGxlLCBOLkMuOyBGb3J0IENvbGxpbnMsIENvbG8uOyBhbmQgTmls
ZXMtQmVudG9uIEhhcmJvciwgTWljaC48L3A+PHA+VGhlIGNvbXBhbnkgc2F5cyBpdCBzdHVkaWVk
IGhvdyBtYW55IGJlZXIgcmV0YWlsZXJzIGFuZCBicmV3ZXJpZXMgd2VyZSBpbiBhIG1ldHJvcG9s
aXRhbiBhcmVhIGFuZCB0aGVuIHJhbmtlZCBjaXRpZXMgYnkgdGhlaXIgY29uY2VudHJhdGlvbiBv
ZiBiZWVyLXJlbGF0ZWQgYnVzaW5lc3NlcyBwZXIgMTAsMDAwIHJlc2lkZW50cy48L3A+PHA+TWFu
c2ZpZWxkIFBhcnQgSUk8L3A+PHA+U3BlYWtpbmcgb2YgTWFuc2ZpZWxkLCBQaG9lbml4IEJyZXdp
bmcsIDEzMSBOLiBEaWFtb25kIFN0Liwgd2lsbCBjZWxlYnJhdGUgaXRzIHRoaXJkIGFubml2ZXJz
YXJ5IHN0YXJ0aW5nIGF0IDIgcC5tLiBBcHJpbCAxNS48L3A+PHA+SW4gYWRkaXRpb24gdG8gbGl2
ZSBtdXNpYyBhbmQgZm9vZCB0cnVja3MsIHRoZSBicmV3ZXJ5IHdpbGwgaGF2ZSBtb3JlIHRoYW4g
MzAgb2YgaXRzIGJlZXJzIGF2YWlsYWJsZS48L3A+PHA+UmljayBBcm1vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1Njkgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnJhcm1vbkB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbSI+cmFybW9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCBoaXMgYmVlciBi
bG9nIGF0IE9oaW8uY29tL2JlZXIuIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYXJtb25yaWNrQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2
NDthcm1vbnJpY2tBQkombmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.