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Beer notes: Ohio Craft Brewers launching statewide brewery passport app

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: April 11, 2017 - 05:33 PM
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The Ohio Craft Brewers Association has developed a statewide online beer passport program. Ohio On Tap, a new app, will be available for download for Apple and Android phones starting May 12. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


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