Beer notes: Ohio Craft Brewers launching statewide brewery passport app

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T2hpbyB3aWxsIHNvb24gaGF2ZSBhIHN0YXRld2lkZSBiZWVyIHRyYWlsLjwvcD48cD5UaGUg
T2hpbyBDcmFmdCBCcmV3ZXJzIEFzc29jaWF0aW9uIGlzIGxhdW5jaGluZyBPaGlvIE9uIFRhcCwg
YSBicmV3ZXJ5IHBhc3Nwb3J0IGFwcCBkZXNpZ25lZCBmb3IgQXBwbGUgYW5kIEFuZHJvaWQgcGhv
bmVzLjwvcD48cD5UaGUgZnJlZSBhcHAgd2lsbCBnbyBsaXZlIE1heSAxMiwgd2hpY2ggYWxzbyBo
YXBwZW5zIHRvIGJlIHRoZSBraWNrb2ZmIGZvciBDb2x1bWJ1cyBDcmFmdCBCZWVyIFdlZWsuPC9w
PjxwPkl0IHdpbGwgZmVhdHVyZSAxMzUgYnJld2VyaWVzIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHN0YXRlLCBh
bGxvdyBwZW9wbGUgdG8gY3VzdG9taXplIGEgcmVnaW9uYWwgYmVlciB0b3VyIGFuZCBvZmZlciBw
cml6ZXMgZm9yIGJlZXIgZHJpbmtlcnMgYXMgdGhleSBoaXQgbWlsZXN0b25lcyBhbG9uZyB0aGUg
d2F5LjwvcD48cD5UaGUgb3ZlcmFyY2hpbmcgZ29hbCBpcyB0byBlbmNvdXJhZ2UgYmVlciBkcmlu
a2VycyB0byBnZXQgb3V0c2lkZSB0aGVpciBsb2NhbCBjb21tdW5pdHkgYW5kIHZpc2l0IG90aGVy
IE9oaW8gYnJld2VyaWVzLCBlc3BlY2lhbGx5IHRob3NlIGluIG1vcmUgcnVyYWwgYXJlYXMsIHNh
aWQgSnVzdGluIEhlbW1pbmdlciwgc3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUgT2hpbyBDcmFmdCBCcmV3ZXJz
IEFzc29jaWF0aW9uLjwvcD48cD5CZWVyIHRvdXJpc20gaXMgYmlnIGJ1c2luZXNzIHRvZGF5LiBU
aGUgQnJld2VycyBBc3NvY2lhdGlvbiwgYSBCb3VsZGVyLCBDb2xvLi1iYXNlZCB0cmFkZSBncm91
cCwgZXN0aW1hdGVkIHRoYXQgMTAgbWlsbGlvbiBwZW9wbGUgdmlzaXRlZCBzbWFsbCBhbmQgaW5k
ZXBlbmRlbnQgYnJld2VyaWVzIGJhY2sgaW4gMjAxNC4gU3VyZWx5LCB0aGF0IGZpZ3VyZSBoYXMg
Z3Jvd24gc2luY2UsIGp1c3QgYXMgdGhlIG51bWJlciBvZiBicmV3ZXJpZXMgaGFzIGJhbGxvb25l
ZCBpbiByZWNlbnQgeWVhcnMgdG8gbW9yZSB0aGFuIDUsMzAwLjwvcD48cD5PaGlvIHdpbGwgYmUg
b25seSB0aGUgdGhpcmQgc3RhdGUgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgd2l0aCBhIHN0YXRld2lkZSwgb25s
aW5lIGJlZXIgdHJhaWwgYXBwLCBmb2xsb3dpbmcgTmV3IFlvcmsgYW5kIE5ldmFkYSwgaGUgc2Fp
ZC4gVGhlIGFwcCB3YXMgZGV2ZWxvcGVkIGJ5IEJyZXdlcnMgTWFya2V0aW5nIG9mIEJvY2EgUmF0
b24sIEZsYS4sIHdoaWNoIGFsc28gZGlkIHRoZSBOZXcgWW9yayBhbmQgTmV2YWRhIHRyYWlsIGFw
cHMgYW5kIGlzIGRlc2lnbmluZyBvbmUgZm9yIFdhc2hpbmd0b24uPC9wPjxwPlRyYWRpdGlvbmFs
IGJlZXIgdHJhaWxzLCBsaWtlIHRoZSBTdW1taXQgQnJldyBQYXRoIGluIEFrcm9uIGFuZCBDb2x1
bWJ1cyBBbGUgVHJhaWwgaW4gQ29sdW1idXMsIGludm9sdmUgcGFwZXIgcGFzc3BvcnRzIHdpdGgg
YnJld2VyaWVzIGxpdGVyYWxseSBzdGFtcGluZyBiZWVyIGJvb2tzLiA8L3A+PHA+T2hpbyBPbiBU
YXAgdXNlcyBhIEdQUyB0cmFja2VyIHRvIGVsZWN0cm9uaWNhbGx5ICYjODIyMDtzdGFtcCYjODIy
MTsgYSBkaWdpdGFsIHBhc3Nwb3J0LjwvcD48cD5PbmUgYWR2YW50YWdlIHdpdGggYSBwYXNzcG9y
dCBhcHAgaXMgdGhhdCBuZXcgYnJld2VyaWVzIGNhbiBiZSBhZGRlZCB3aGVuZXZlciB0aGV5IG9w
ZW4uPC9wPjxwPkluIG90aGVyIHdvcmRzLCBPaGlvIE9uIFRhcCAmIzgyMTI7IHRoZSBuYW1lIHN0
ZW1zIGZyb20gdGhlIGFubnVhbCBPaGlvIE9uIFRhcCBtYWdhemluZSAmIzgyMTI7IHdpbGwgc3Rh
cnQgd2l0aCAxMzUgYnJld2VyaWVzIGJ1dCBpdCBjZXJ0YWlubHkgd2lsbCBncm93LjwvcD48cD5U
aGUgdHJhaWwgd2lsbCBmZWF0dXJlIG1hbnkgZmFuIGZhdm9yaXRlcyBzdWNoIGFzIEdyZWF0IExh
a2VzIGluIENsZXZlbGFuZCwgVGhpcnN0eSBEb2cgaW4gQWtyb24sIE1hZFRyZWUgaW4gQ2luY2lu
bmF0aSwgV2FycGVkIFdpbmcgaW4gRGF5dG9uLCBNYXVtZWUgQmF5IGluIFRvbGVkbyBhbmQgQmFy
bGV5JiM4MjE3O3MgaW4gQ29sdW1idXMuPC9wPjxwPlRoZXJlIGFsc28gYXJlIHBsZW50eSB0aGF0
IGFyZSBvZmYgdGhlIGJlYXRlbiBwYXRoIGxpa2UgTW9lbGxlciBCcmV3IEJhcm4gaW4gTWFyaWEg
U3RlaW4sIFN0YWFzIGluIERlbGF3YXJlLCBGYXRoZXIgSm9obiYjODIxNztzIGluIEJyeWFuIGFu
ZCBPbGQgRmlyZWhvdXNlIGluIFdpbGxpYW1zYnVyZy48L3A+PHA+UGVvcGxlIHdpbGwgZmluZCBt
YW55IGJyZXdlcmllcyBtaXNzaW5nIGZyb20gdGhlIGRpZ2l0YWwgdHJhaWwuIE9ubHkgYXNzb2Np
YXRpb24gbWVtYmVycyBhcmUgaW5jbHVkZWQgaW4gdGhlIHByb2dyYW0uIChUaGF0JiM4MjE3O3Mg
b25lIG9mIHRoZSBwZXJrcyBvZiBiZWluZyBhbiBhc3NvY2lhdGlvbiBtZW1iZXIsIEhlbW1pbmdl
ciBub3RlZC4pPC9wPjxwPkJlZXIgZHJpbmtlcnMgd2lsbCBoYXZlIG9uZSB5ZWFyIGZyb20gdGhl
IGRhdGUgdGhleSBzaWduIHVwIHRvIHZpc2l0IGFzIG1hbnkgYXMgdGhleSBjYW4uIFRoZSBwcml6
ZXMgd2lsbCBpbmNsdWRlIGEgbGFwZWwgcGluLCBzaWducyBhbmQgaGF0cy48L3A+PHA+VGhlIGdy
YW5kIHByaXplIGZvciBoaXR0aW5nIGV2ZXJ5IGJyZXdlcnkgb24gdGhlIHRvdXIgd2lsbCBiZSBh
biBlbmhhbmNlZCBlbnRodXNpYXN0IG1lbWJlcnNoaXAgaW50byB0aGUgT2hpbyBDcmFmdCBCcmV3
ZXJzIEFzc29jaWF0aW9uIChyZXRhaWwgdmFsdWU6ICQ2NSkgYW5kIGFuIGluc3VsYXRlZCBncm93
bGVyLiBUaGUgbWVtYmVyc2hpcCBjb21lcyB3aXRoIGFuIGFzc29jaWF0aW9uIGhvb2RpZSwgZGVj
YWwgYW5kIG1lbWJlcnNoaXAgY2FyZC48L3A+PHA+V2lsbCBhbnlib2R5IGJlIGFibGUgdG8gdmlz
aXQgMTM1IGJyZXdlcmllcyAob3IgbW9yZSkgaW4gYSB5ZWFyPzwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgy
MTc7cyBhIGNoYWxsZW5nZSBmb3Igc3VyZSwmIzgyMjE7IEhlbW1pbmdlciBzYWlkLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSBhbSBjb25maWRlbnQgd2Ugd2lsbCBiZSBnaXZpbmcgYXdheSBwcml6ZXMsJiM4MjIx
OyBoZSBhZGRlZC48L3A+PHA+RnJlZCBMZWUsIGNvLWZvdW5kZXIgb2YgQWN0dWFsIEJyZXdpbmcg
Q28uIGluIENvbHVtYnVzLCBzYWlkIGhlIHJlbWFpbnMgYSBmYW4gb2YgdGhlIHBhcGVyIHBhc3Nw
b3J0cywgYnV0IGFkZGVkIHRoYXQgdGhlIG9ubGluZSB2ZXJzaW9uIGlzIGEgcG9zaXRpdmUgcHJv
bW90aW9uIHRoYXQgd2lsbCBoZWxwIGRyaXZlIHBlb3BsZSB0byBleHBsb3JlIG1vcmUgYnJld2Vy
aWVzIGluIHRoZSBzdGF0ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYWJvdXQgdGltZSwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQgYWJvdXQgYSBzdGF0ZXdpZGUgdHJhaWwuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGF3
ZXNvbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5GaWdMZWFmIGRpbm5lcjwvcD48cD5WaW50YWdlIEVzdGF0ZSBX
aW5lICZhbXA7IEJlZXIsIDczMTcgU291dGggQXZlLiwgQm9hcmRtYW4sIHdpbGwgaG9zdCB0d28g
YmVlciBwYWlyaW5nIGRpbm5lcnMgQXByaWwgMjMgc2hvd2Nhc2luZyBGaWdMZWFmIEJyZXdpbmcg
Q28uIGZyb20gTWlkZGxldG93bi48L3A+PHA+VGhlIGZpdmUtY291cnNlIHNlc3Npb25zIGFyZSBh
dCAyOjMwIHAubS4gYW5kIDYgcC5tLiBhbmQgd2lsbCBmZWF0dXJlIEJhc21hdGkgQ3JlYW0gQWxl
IHBhaXJlZCB3aXRoIGJhc21hdGkgcXVpbm9hIHNhbGFkOyBDaW5EYXkgQnJpdGlzaCBCZXN0IEJp
dHRlciB3aXRoIG1hdGNoYSBlZ2dkcm9wIHNvdXA7IElTTy1Ucm9wZSBJUEEgd2l0aCBjZXZpY2hl
OyBBY2VyIEJydW51cyB3aXRoIGhpY2tvcnkgc21va2VkIHNob3J0IHJpYnM7IGFuZCBQb25kZXJv
dXMgUG9ydGVyIHdpdGggdGhyZWUtbGF5ZXIgY2hvY29sYXRlIHBvcnRlciBjYWtlLjwvcD48cD5U
aGUgZXZlbnRzIGFyZSBhIGhvbWVjb21pbmcgb2Ygc29ydHMgZm9yIGJyZXdlcnkgY28tZm91bmRl
ciBCcmlhbiBZYXZvcnNreSB3aG8gZ3JldyB1cCBpbiBuZWFyYnkgTm9ydGggSmFja3Nvbi48L3A+
PHA+VGlja2V0cyBhcmUgJDQwLCBwbHVzIHRpcC4gRm9yIHJlc2VydmF0aW9ucywgY2FsbCAzMzAt
NjI5LTgwODAuPC9wPjxwPlJpY2sgQXJtb24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTY5
IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpyYXJtb25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPnJhcm1vbkB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGlzIGJlZXIgYmxvZyBhdCBPaGlvLmNvbS9i
ZWVyLiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQ8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L2FybW9ucmlja0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7YXJtb25yaWNrQUJKJm5i
c3A7PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.