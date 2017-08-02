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Beer Notes: R. Shea looking to open production brewery, restaurant in Canal Place; under-the-radar breweries; beer fests galore

By Rick Armon Beacon Journal staff writer

Published: August 2, 2017 - 07:21 AM
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R. Shea Brewing Co. owner and brewer Ron Shea talks inside his new brewery tasting room. The taproom opened last week in Akron's Merriman Valley. (Rick Armon/Akron Beacon Journal)


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