Best Bites: Kellogg’s Cinnamon Frosted Flakes

PHA+RnJvc3RlZCBGbGFrZXMsIGdvb2QuIENpbm5hbW9uIEZyb3N0ZWQgRmxha2VzLCBiZXR0ZXI/
IEl0IGNvdWxkIHZlcnkgd2VsbCBiZSBzby4gVGhlIGdvb2QgZm9sa3MgYXQgS2VsbG9nZyYjODIx
NztzIGluIEJhdHRsZSBDcmVlaywgTWljaC4sIGRlY2lkZWQgdG8gZHVzdCB0aGVpciBmcm9zdGVk
IGNvcm5mbGFrZXMgd2l0aCBjaW5uYW1vbiAmIzgyMTI7IG9yIG1vcmUgdG8gdGhlIHBvaW50LCBj
aW5uYW1vbiBzdWdhci48L3A+PHA+VGhlIHJlc3VsdGluZyBDaW5uYW1vbiBGcm9zdGVkIEZsYWtl
cyBjZXJlYWwgaXMgcHJlZGljdGFibHkgd29uZGVyZnVsLiBJdCBtaWdodCBldmVuIGJlIGJldHRl
ciB0byBlYXQgb3V0IG9mIHRoZSBib3ggdGhhbiBhIGJvd2wsIGJ1dCBpbiBhIHBpbmNoLCB5b3Ug
Y2FuIGVhdCBpdCB3aXRoIG1pbGssIHRvby48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7IFN0LiBMb3Vp
cyBQb3N0LURpc3BhdGNoPC9zdHJvbmc+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.