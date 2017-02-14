Bold soups that fight off the cold

PHA+Tm8gbWF0dGVyIHdoZXJlIHlvdSBsaXZlLCBsYXRlIHdpbnRlciByZXF1aXJlcyBjb21mb3J0
LiBNYW55IG9mIHVzIHN1ZmZlciBmcm9tIFBITCAocG9zdC1ob2xpZGF5IGxldGRvd24pLCBzb21l
IG9mIHVzIGZlZWwgYmVhdCBieSBicm9rZW4gTmV3IFllYXImIzgyMTc7cyByZXNvbHV0aW9ucywg
YW5kIG90aGVycyBzdHJ1Z2dsZSB3aXRoIGNvbGQgZmVldC4gTGl0ZXJhbGx5LjwvcD48cD5Tb3Vw
IHRvIHRoZSByZXNjdWUsIEkgc2F5LiBTaW1tZXJpbmcgY2F1bGRyb25zIG9mIGdvb2RuZXNzIHBh
eSBvZmYgaW4gc3BhZGVzICYjODIxMjsgZnJvbSB0aGVpciBob21leSBhcm9tYXMgdG8gc29tZSBz
dWJzdGFudGlhbCBub3VyaXNobWVudC4gSSBsaWtlIHRvIHNwZW5kIHdpbnRyeSBTdW5kYXkgYWZ0
ZXJub29ucyBtYWtpbmcgbGFyZ2UgYmF0Y2hlcyBvZiB2YXJpb3VzIHNvdXBzLCB0aGVuIHBhY2th
Z2luZyB0aGVtIGluIHRvLWdvIGNvbnRhaW5lcnMgZm9yIGZhbWlseSBtZW1iZXJzLiBIb25lc3Rs
eSwgSSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHdobyBiZW5lZml0cyBtb3JlLCB0aGUgY29vayBvciB0aGUg
cmVjaXBpZW50cy4gUGx1cywgY29va2luZyBnZXRzIG1lIG91dCBvZiBzbm93LXNob3ZlbGluZyBk
dXRpZXMuPC9wPjxwPlNvdXAgcmVjaXBlcyBuZWVkIG5vdCBiZSBjb21wbGljYXRlZCB0byBzYXRp
c2Z5LiBNeSBzaW1wbGVzdCBzb3VwcyBjb21iaW5lIHBhY2thZ2VkIGJyb3RoIGFuZCBwcmUtY3V0
IG9yIGZyb3plbiB2ZWdldGFibGVzIGNvb2tlZCB0byB0ZW5kZXJuZXNzIGFuZCBwdXJlZWQgd2l0
aCBhIHNwaWNlIGJsZW5kIHN1Y2ggYXMgY3VycnkgcG93ZGVyIG9yIGNob3BwZWQgZnJlc2ggaGVy
YnMuIFNwZWVkeSwgYnJvdGgteSB2ZXJzaW9ucyBjYW4gYmUgYXMgdW5jb21wbGljYXRlZCBhcyBh
IGdlbnRsZSBoZWF0aW5nIG9mIGNvb2tlZCBtZWF0IG9yIGNoaWNrZW4gYW5kIHZlZ2V0YWJsZXMg
aW4gc2Vhc29uZWQgc3RvY2suIEZvciB0ZXh0dXJlIGFuZCB2YXJpZXR5LCBzdGlyIGluIGNhbm5l
ZCBiZWFucyBvciBjb29rZWQgcGFzdGEuIFRoaXMgdHlwZSBvZiBzb3VwIHRha2VzIGEgc3R1bm5p
bmcgdHVybiB3aGVuIHNlcnZlZCB0b3BwZWQgd2l0aCBhIGZyaWVkIGVnZyBhbmQgYSBzcGxhc2gg
b2YgaG90IHNhdWNlLjwvcD48cD5Gb3IgbXkgc291cC1tYWtpbmcgcGxlYXN1cmUsIEkga2VlcCBh
IHN1cHBseSBvZiBicm90aCBvbiBoYW5kIHN1Y2ggYXMgc2hlbGYtc3RhYmxlIG9yZ2FuaWMgdmFy
aWV0aWVzLiBGb3IgcmljaGVyIHNvdXBzLCBJIHJlbHkgb24gdGhlIGhvdXNlLW1hZGUgc3RvY2sg
bXkgbG9jYWwgYnV0Y2hlciBzZWxscyBpbiBoaXMgZnJlZXplciBjYXNlLiBXaGVuIEkgaGF2ZSB0
aW1lLCBJIG1ha2UgYSByaWNoIGNoaWNrZW4gYnJvdGggZnJvbSBjaGlja2VuIHdpbmdzLCBjdXQt
dXAgY2VsZXJ5LCBvbmlvbiBhbmQgY2Fycm90LiBUaGUgd2luZ3MgZ2l2ZSB0aGUgYnJvdGggYSBz
aWxreSB0ZXh0dXJlIHRoYXQgaXMgc28gZ29vZCBpdCYjODIxNztzIGRyaW5rYWJsZSBhbGwgYnkg
aXRzZWxmLjwvcD48cD5UaGUgdHdvIHNvdXBzIHRoYXQgZm9sbG93IGNhcHR1cmUgbXkgaGVhcnQg
Zm9yIHNlbnRpbWVudGFsIHJlYXNvbnMsIGFzIHdlbGwgYXMgdGhlaXIgYm9sZCBmbGF2b3JzLiBU
aGUgZmlyc3QsIGFuIGFtcGVkLXVwIHZlcnNpb24gb2YgdGhlIGNsYXNzaWMgR3JlZWsgYXZnb2xl
bW9ubyBzb3VwLCByZWNhbGxzIG91ciBnYXRoZXJpbmcgb2YgZnJpZW5kcyBhdCBhIGZhdm9yaXRl
IEdyZWVrIHJlc3RhdXJhbnQuIFRoZSBhZGRpdGlvbiBvZiBjaGlja2VuLCBxdWlub2EgYW5kIGth
bGUgdHJhbnNmb3JtcyB0aGUgdHJhZGl0aW9uYWwgZWdnLWxlbW9uIGJyb3RoIGludG8gYSBmdWxs
IG1lYWwuPC9wPjxwPlRoZSBzZWNvbmQgcmVjaXBlIHJlbWluZHMgbWUgb2YgYSByZWNlbnQgd3Jp
dGluZyB3b3Jrc2hvcCB3aXRoIGNvbGxlYWd1ZXMgaW4gUHJvdmVuY2UuIFdlIGdhdGhlcmVkIG9u
ZSBkYXkgZm9yIGx1bmNoIGFyb3VuZCBhIHRhYmxlIG5lYXIgdGhlIHJvc2VtYXJ5IGhlZGdlLiBT
aGFubm9uIG5vdXJpc2hlZCB1cyB3aXRoIHN0ZWFtaW5nIGJvd2xzIG9mIGhlciBjYXJyb3Qtb3Jh
bmdlIHNvdXAuIFdlIGF0ZSBldmVyeSBkcm9wIGFuZCBldmVuIHdpcGVkIHRoZSBib3dscyBjbGVh
biB3aXRoIGNydXN0eSBicmVhZC4gQ3Jpc3AsIFByb3ZlbmNhbCByb3NlIHdpbmUgZnVlbGVkIHRo
ZSBjb252ZXJzYXRpb24uPC9wPjxwPlR1cm5zIG91dCBjb21mb3J0IGNvbWVzIGluIHNvdXAgYm93
bHMgYW5kIGZyaWVuZHNoaXBzLjwvcD48cD48L3A+PHA+TEVNT04gQ0hJQ0tFTiBTT1VQIDwvcD48
cD5XSVRIIFFVSU5PQSBBTkQgS0FMRTwvcD48cD42IGN1cHMgY2hpY2tlbiBicm90aDwvcD48cD4x
JiMxODk7IGxicy4gYm9uZWxlc3MsIHNraW5sZXNzIGNoaWNrZW4gYnJlYXN0IGhhbHZlcyBvciBj
aGlja2VuIHRlbmRlcnM8L3A+PHA+MiB0YnNwLiBvbGl2ZSBvaWw8L3A+PHA+MyByaWJzIGNlbGVy
eSwgZGljZWQgKGdlbmVyb3VzIDEgY3VwKTwvcD48cD4yIG9yYW5nZSBvciB5ZWxsb3cgY2Fycm90
cywgZW5kcyB0cmltbWVkLCBwZWVsZWQsIGRpY2VkICgxIGN1cCk8L3A+PHA+MSBsYXJnZSBvbmlv
biwgY2hvcHBlZCAoYWJvdXQgMiBjdXBzKTwvcD48cD4mIzE4OTsgY3VwIHdoaXRlIHF1aW5vYSwg
cmluc2VkPC9wPjxwPjMgbGFyZ2UgZWdnczwvcD48cD4mIzE4OTsgY3VwIGZyZXNobHkgc3F1ZWV6
ZWQgbGVtb24ganVpY2UsIGFib3V0IDMgbGVtb25zPC9wPjxwPiYjMTg4OyB0c3AuIHdoaXRlIHBl
cHBlcjwvcD48cD4yIGN1cHMgYmFieSBrYWxlIG9yIGJhYnkgc3BpbmFjaCBsZWF2ZXM8L3A+PHA+
U2FsdCB0byB0YXN0ZTwvcD48cD48L3A+PHA+SGVhdCBjaGlja2VuIGJyb3RoIHRvIGEgc2ltbWVy
IGluIGEgbGFyZ2Ugc2hhbGxvdyBzYXVjZXBhbiBvdmVyIG1lZGl1bSBoZWF0LiBBZGQgY2hpY2tl
bi4gU2ltbWVyLCBjb3ZlcmVkLCBvdmVyIGxvdyBoZWF0LCB0dXJuaW5nIG9uY2UsIHVudGlsIGNo
aWNrZW4gaXMgYWxtb3N0IG9wYXF1ZSB0aHJvdWdob3V0LCBhYm91dCA1IG1pbnV0ZXMuIExldCBz
dGFuZCBvZmYgdGhlIGhlYXQgaW4gdGhlIGJyb3RoLCA1IG1pbnV0ZXMuIFRyYW5zZmVyIGNoaWNr
ZW4gdG8gYSBwbGF0ZSB0byBjb29sOyByZXNlcnZlIGJyb3RoLiBXaGVuIGNoaWNrZW4gaGFzIGNv
b2xlZCwgY3V0IGludG8gYml0ZS1zaXplIHBpZWNlcy48L3A+PHA+SGVhdCBvaWwgaW4gYSBsYXJn
ZSAoMy1xdWFydCkgc2F1Y2VwYW4gb3ZlciBtZWRpdW0gaGVhdC4gQWRkIGNlbGVyeSwgY2Fycm90
IGFuZCBvbmlvbjsgY29vayB1bnRpbCB0cmFuc2x1Y2VudCwgYWJvdXQgMTAgbWludXRlcy4gU3Rp
ciBpbiB0aGUgcmVzZXJ2ZWQgYnJvdGggYW5kIHRoZSBxdWlub2EuIEhlYXQgdG8gYSBib2lsOyBy
ZWR1Y2UgaGVhdCB0byBsb3cuIFNpbW1lciwgdW5jb3ZlcmVkLCBzdGlycmluZyBvZnRlbiwgdW50
aWwgcXVpbm9hIGlzIGNvb2tlZCB0aHJvdWdoLCBhYm91dCAyMCBtaW51dGVzLjwvcD48cD5NZWFu
d2hpbGUsIHdoaXNrIGVnZ3Mgd2l0aCBsZW1vbiBqdWljZSBhbmQgcGVwcGVyIGluIGEgbWVkaXVt
IGJvd2wuPC9wPjxwPlN0aXIgZGljZWQgY2hpY2tlbiBhbmQga2FsZSBpbnRvIHRoZSBzb3VwLiBX
aGlsZSB3aGlza2luZywgbGFkbGUgYWJvdXQgMiBjdXBzIG9mIGhvdCBicm90aCBpbnRvIHRoZSBl
Z2cgbWl4dHVyZSB0byB3YXJtIGl0LiBUaGVuLCBwb3VyIHRoZSBlZ2cgbWl4dHVyZSBiYWNrIGlu
dG8gdGhlIHNvdXAgcG90IGFuZCB3aGlzayB0byBibGVuZCBhbmQgaGVhdCB0aHJvdWdoLCBhYm91
dCAyIG1pbnV0ZXMuIFNlYXNvbiB0byB0YXN0ZSB3aXRoIHNhbHQsIHVzdWFsbHkgYWJvdXQgMSB0
ZWFzcG9vbiAoZGVwZW5kaW5nIG9uIHNhbHRpbmVzcyBvZiBicm90aCkuIFNlcnZlIGhvdC48L3A+
PHA+TWFrZXMgNiBzZXJ2aW5ncy48L3A+PHA+Tm90ZTogRm9yIGEgc3BlZWR5IHZlcnNpb24sIHN1
YnN0aXR1dGUgMiB0byAzIGN1cHMgY3ViZWQgb3Igc2hyZWRkZWQgZnVsbHkgY29va2VkIGNoaWNr
ZW4gZm9yIHRoZSByYXcgY2hpY2tlbiBpbiBzdGVwIDEuPC9wPjxwPjwvcD48cD5DQVJST1QgT1JB
TkdFIFNPVVA8L3A+PHA+MiBtZWRpdW0gbGVla3M8L3A+PHA+MiB0YnNwLiBvbGl2ZSBvaWw8L3A+
PHA+MSBsYi4gdGhpbiBjYXJyb3RzLCBlbmRzIHRyaW1tZWQsIHBlZWxlZCwgY29hcnNlbHkgY2hv
cHBlZCAoYWJvdXQgMiYjMTg5OyBjdXBzKTwvcD48cD4xIGNsb3ZlIGdhcmxpYywgY2hvcHBlZDwv
cD48cD40IGN1cHMgdmVnZXRhYmxlIG9yIGNoaWNrZW4gYnJvdGgsIHBsdXMgbW9yZSBpZiBuZWVk
ZWQ8L3A+PHA+MiBzbWFsbCBuYXZlbCBvcmFuZ2VzPC9wPjxwPlNhbHQgdG8gdGFzdGU8L3A+PHA+
MiB0YnNwLiBwbGFpbiBHcmVlayB5b2d1cnQsIG9wdGlvbmFsPC9wPjxwPkNob3BwZWQgZnJlc2gg
Y2hpdmVzIGZvciBnYXJuaXNoPC9wPjxwPjwvcD48cD5UcmltIHJvb3RzIGZyb20gbGVla3MuIFJl
bW92ZSB0b3VnaCBkYXJrIGdyZWVucy4gU3BsaXQgbGVla3MgbGVuZ3Rod2lzZSBpbiBoYWxmLCBh
bmQgcmluc2Ugd2VsbCB0byByZW1vdmUgYW55IGRpcnQgb3IgZ3JpdC4gUm91Z2hseSBjaG9wIHRo
ZSB3aGl0ZSBhbmQgbGlnaHQgZ3JlZW4gcG9ydGlvbiBvZiB0aGUgbGVla3MuIFlvdSBzaG91bGQg
aGF2ZSBhYm91dCAyIGN1cHMuPC9wPjxwPkhlYXQgb2lsIGluIGEgbGFyZ2Ugc2F1Y2VwYW4gb3Zl
ciBtZWRpdW0gaGVhdC4gQWRkIGNob3BwZWQgbGVla3MuIENvb2sgYW5kIHN0aXIgdW50aWwgbGVl
a3MgYXJlIHNvZnQgYnV0IG5vdCBicm93biwgYWJvdXQgNyBtaW51dGVzLiBTdGlyIGluIGNhcnJv
dHMgYW5kIGdhcmxpYzsgY29vayB1bnRpbCBmcmFncmFudCwgYWJvdXQgMSBtaW51dGUuPC9wPjxw
PlN0aXIgaW4gNCBjdXBzIGJyb3RoLiBIZWF0IHRvIGEgYm9pbDsgcmVkdWNlIGhlYXQgdG8gbWVk
aXVtLWxvdy4gU2ltbWVyIHVuY292ZXJlZCwgc3RpcnJpbmcgb2Z0ZW4sIHVudGlsIGNhcnJvdHMg
YXJlIGZvcmstdGVuZGVyLCAyMCB0byAyNSBtaW51dGVzLjwvcD48cD5GaW5lbHkgZ3JhdGUgb3Jh
bmdlIHplc3QgaW50byB0aGUgc291cC4gVGhlbiwgc3F1ZWV6ZSB0aGUganVpY2UgZnJvbSB0aGUg
b3JhbmdlcyBhbmQgYWRkIHRoZSBqdWljZSB0byB0aGUgc291cC4gUHVyZWUgdGhlIHNvdXAgaW4g
dGhlIHBhbiB1c2luZyBhbiBpbW1lcnNpb24gYmxlbmRlci4gKEFsdGVybmF0aXZlbHksIHB1cmVl
IHRoZSBzb3VwIGluIHNtYWxsIGJhdGNoZXMgaW4gYSBibGVuZGVyLiBSZXR1cm4gdGhlIHNvdXAg
dG8gdGhlIHBvdC4pPC9wPjxwPkhlYXQgcHVyZWVkIHNvdXAgdG8gYSBzaW1tZXIuIEFkZCBhZGRp
dGlvbmFsIHZlZ2V0YWJsZSBicm90aCBvciB3YXRlciB0byBhZGp1c3QgdGhlIHRoaWNrbmVzcyB0
byB0aGUgdGV4dHVyZSBvZiBhIGxpZ2h0IGNyZWFtIHNvdXAuIFNlYXNvbiB0byB0YXN0ZSB3aXRo
IHNhbHQuIFNlcnZlIGluIHdhcm1lZCBib3dscyB0b3BwZWQgd2l0aCBhIGRvbGxvcCBvZiB5b2d1
cnQgYW5kIGEgc3ByaW5rbGUgb2YgY2hpdmVzLjwvcD48cD5NYWtlcyA0IHRvIDYgc2VydmluZ3Mu
PC9wPjxwPk5vdGU6IEtlZXAgdGhpcyBzb3VwIHZlZ2V0YXJpYW4gYnkgdXNpbmcgcGFja2FnZWQg
dmVnZXRhYmxlIGJyb3RoLiBGb3IgYSByaWNoZXIgc291cCwgdXNlIGNoaWNrZW4gYnJvdGguPC9w
PjxwPjwvcD48cD5TSU1QTEUgQ0hJQ0tFTiBCUk9USDwvcD48cD4zIGxicy4gY2hpY2tlbiB3aW5n
czwvcD48cD4xIGNhcnJvdCwgY2hvcHBlZDwvcD48cD4xIHJpYiBjZWxlcnksIGNob3BwZWQ8L3A+
PHA+MSBzbWFsbCBvbmlvbiwgcm91Z2hseSBjaG9wcGVkPC9wPjxwPjwvcD48cD5DdXQgY2hpY2tl
biB3aW5ncyBhcGFydCBhdCB0aGVpciBqb2ludHMuIFB1dCB3aW5ncyBhbmQgcmVtYWluaW5nIGlu
Z3JlZGllbnRzIGludG8gYSBsYXJnZSBzYXVjZXBhbi4gQWRkIDMgcXVhcnRzIGNvbGQgd2F0ZXIu
IEhlYXQgdG8gYSBib2lsOyBza2ltIG9mZiBhbnkgZm9hbS4gUmVkdWNlIGhlYXQgdG8gbG93IGFu
ZCBzaW1tZXIgdW50aWwgdGhlIG1lYXQgZmFsbHMgb2ZmIHRoZSBib25lcywgYWJvdXQgMSAmIzE4
OTsgaG91cnMuPC9wPjxwPlN0cmFpbiBicm90aCBpbnRvIGxhcmdlIGJvd2wgb3IgZ2xhc3MgbWVh
c3VyZS4gKERpc2NhcmQgc29saWRzLikgUG91ciBpbnRvIHNtYWxsIGNvbnRhaW5lcnMuIFJlZnJp
Z2VyYXRlIHVudGlsIGNvbGQsIHRoZW4gc2NyYXBlIG9mZiBhbmQgZGlzY2FyZCB0aGUgc29saWRp
ZmllZCBmYXQuIFJlZnJpZ2VyYXRlIGZvciBhIGZldyBkYXlzLCBvciBmcmVlemUgdXAgdG8gc2V2
ZXJhbCBtb250aHMuPC9wPjxwPk1ha2VzIDIgcXVhcnRzLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.