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Food Trends

Bone broths, jackfruit and harissa: A peek at what’s trending up food-wise for 2017

By Allen Pierleoni
Sacramento Bee

Published: January 3, 2017 - 05:43 PM
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Jackfruit, delicious fresh, the tutti-frutti flavored bulbs are also eaten in sugar syrup, jams, jellies and leathers and are candied, dried and even fried into chips. (Maricel E. Presilla/Miami Herald/MCT)


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