Boozy drinks as pretty as a pitcher

PHA+VGhlIGhlYXQgaW5kZXggaXMgMTQzIGRlZ3JlZXMuIFRoZSBodW1pZGl0eSBpcywgb2gsIGF0
IGxlYXN0IDEyMCBwZXJjZW50LiBJdCYjODIxNztzIG51dHMgb3V0IHRoZXJlICYjODIxMjsgYW5k
IGlmIGl0IGlzbiYjODIxNzt0IG5vdywgaXQgc29vbiB3aWxsIGJlLjwvcD48cD5XaGF0IGNvdWxk
IGJlIG1vcmUgY29vbGluZywgbW9yZSByZWZyZXNoaW5nLCB0aGFuIGEgdGFsbCwgaWN5IHBpdGNo
ZXIgb2YgZHJpbmtzPyBDYW4mIzgyMTc7dCB5b3Ugc2VlIHRoZSBkcm9wcyBvZiBjb25kZW5zYXRp
b24gcm9sbGluZyBzbG93bHkgZG93biB0aGUgc2lkZT88L3A+PHA+QSBwaXRjaGVyIG9mIGRyaW5r
cyBtZWFucyBmdW4sIGl0IG1lYW5zIGNvbXBhbmlvbnNoaXAgYW5kIGNhbWFyYWRlcmllLiBJdCBt
ZWFucyBzcGVuZGluZyB0aW1lIHdpdGggb2xkIGZyaWVuZHMgYW5kIG1ha2luZyBuZXcgb25lcy4g
SXQgbWVhbnMgbGF1Z2h0ZXI7IGl0IG1lYW5zIGxvdmUuPC9wPjxwPkJyaW5nIGl0IHRvIHRoZSBi
ZWFjaCBhbmQgc2V0IGl0IGluIHRoZSBzYW5kLiBQb3VyIGl0IGludG8gcGxhc3RpYyBjdXBzIGF0
IHRoZSBsYWtlLiBJZiB5b3UmIzgyMTc7cmUgbHVja3kgZW5vdWdoLCBtaXggb25lIHVwIG9uIGEg
Ym9hdC4gSGF2ZSBpdCBvbiB0aGUgZnJvbnQgcG9yY2gsIG9yIHRoZSBiYWNrIHBvcmNoLCBvciBv
dXQgaW4gdGhlIGNvdXJ0eWFyZC48L3A+PHA+R29vZCB0aW1lcyBndWFyYW50ZWVkLjwvcD48cD5C
ZXN0IG9mIGFsbCwgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCB0YWtlIG11Y2ggdGltZSBvciBlZmZvcnQgdG8g
bWFrZS4gWW91IGNhbiB3aGlwIHVwIGEgYmF0Y2ggYW5kIGJlIGJhY2sgdG8geW91ciBndWVzdHMg
YmVmb3JlIHRoZXkga25vdyB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ29uZS4gT3IgeW91IGNhbiBnZXQgYSBwaXRj
aGVyIG9yIHR3byByZWFkeSBldmVuIGJlZm9yZSB0aGV5IGFycml2ZS48L3A+PHA+SXQgd2FzIGEg
Ymxpc3RlcmluZ2x5IGhvdCBkYXkgd2hlbiBJIG1hZGUgbWluZSwgc28gSSBtYWRlIGZpdmUgZGlm
ZmVyZW50IHBpdGNoZXJzLiBFYWNoIHdhcyBiZXR0ZXIgdGhhbiB0aGUgbmV4dC4gT3IgbWF5YmUg
dGhhbiB0aGUgbGFzdC4gSXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIHRvIHRlbGwgd2hlbiB5b3UmIzgyMTc7dmUg
aGFkIGZpdmUgcGl0Y2hlcnMgb2YgZHJpbmtzLjwvcD48cD5JIGJlZ2FuIHdpdGggYSBmYXZvcml0
ZSBjb25jb2N0aW9uIEkgYWx3YXlzIG1ha2Ugd2hlbiBJIGFtIGF0IGEgYmVhY2guIEl0JiM4MjE3
O3MgYSBmcnVpdHkgcnVtIGRyaW5rLCB3aGljaCBpcyB0aGUgcGVyZmVjdCBhY2NvbXBhbmltZW50
IHRvIGNyYXNoaW5nIHdhdmVzIGFuZCBhbiB1bnJlbGVudGluZyBzdW4uIEJlY2F1c2UgaXQgaGFz
IHNpeCBpbmdyZWRpZW50cywgSSYjODIxNzttIGNhbGxpbmcgaXQgU2l4IG9uIHRoZSBCZWFjaC48
L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhbiBvcmFuZ2UsIG1hbmdvIGFuZCBwaW5lYXBwbGUganVpY2UgZHJp
bmssIHdpdGggcnVtIHRvIHRhc3RlIChJIGxpa2UgdG8gdXNlIGEgbG90KSwgaWNlIHRvIGNvb2wg
aXQgZG93biBhbmQgYSBkb3NlIG9mIGdyZW5hZGluZSB0byBhZGQgYSBnb3JnZW91cyBjb2xvciB0
byB0aGUgZ2xhc3MuPC9wPjxwPk9ubHkgdGhlIGp1aWNlIGFuZCBydW0gZ28gaW50byB0aGUgcGl0
Y2hlci4gUHV0IGljZSBpbiB0aGUgZ2xhc3MsIHBvdXIgaW4gdGhlIGRyaW5rIGFuZCB0aGVuIHNw
bGFzaCBhIGxpdHRsZSBncmVuYWRpbmUgb24gdG9wLiBUaGUgZ3JlbmFkaW5lIHdpbGwgcXVpY2ts
eSBzaW5rIHRvIHRoZSBib3R0b20sIGdpdmluZyB5b3UgYSBsb3ZlbHkgdHdvLXRvbmUgZWZmZWN0
LCBsaWtlIGEgdGVxdWlsYSBzdW5yaXNlLjwvcD48cD5OZXh0LCBJIHdoaXBwZWQgdXAgYSBiYXRj
aCBvZiB0cmFkaXRpb25hbCBTcGFuaXNoIHNhbmdyaWEuIFRoYXQgbWVhbnMgbm8gYnJhbmR5LCBu
byBydW0sIG5vIGFkZGVkIGp1aWNlLCBubyBzb2RhIHdhdGVyIG9yIHNvZnQgZHJpbmssIG5vdCBl
dmVuIGFueSBhZGRlZCBzdWdhciAoYnV0IGlmIHlvdSB3YW50IHRvIGFkZCBhIGxpdHRsZSBzdWdh
ciwgZ28gYWhlYWQpLjwvcD48cD5UaGlzIGlzIHRoZSB3YXkgdGhleSBkcmluayBzYW5ncmlhcyBp
biBTcGFpbiwgb3IgYXQgbGVhc3QgdGhlIHdheSB0aGV5IHVzZWQgdG8uIFlvdSB0YWtlIGEgcmVh
c29uYWJseSBnb29kLCBsaWdodGx5IGZydWl0eSByZWQgd2luZSBmcm9tIHRoZSBSaW9qYSByZWdp
b24gaW4gU3BhaW4gKHRob3VnaCBhbnkgbGlnaHRseSBmcnVpdHkgcmVkIHdpbmUgZnJvbSBhbnl3
aGVyZSB3aWxsIGRvKS4gQWRkIHNsaWNlcyBvZiBvcmFuZ2VzIGFuZCBsZW1vbiwgYW5kIG1heWJl
IGNodW5rcyBvZiBhcHBsZSBhbmQgcGVhY2guPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBhbGwgdGhlcmUg
aXMgdG8gaXQuIEkgd2VudCB0b3RhbGx5IHdpbGQgYW5kIGFsc28gdGhyZXcgaW4gYSBjaW5uYW1v
biBzdGljaywgdGhvdWdoIEkgaG9uZXN0bHkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgSSBjb3VsZCB0YXN0
ZSBpdCBpbiB0aGUgZHJpbmsuIDwvcD48cD5Zb3UgaGF2ZSB0byBsZXQgdGhpcyBzYW5ncmlhIHNp
dCBpbiB0aGUgZnJpZGdlIGZvciBhIGNvdXBsZSBvZiBob3VycyB0byBsZXQgdGhlIGp1aWNlIGZy
b20gdGhlIGZydWl0IHNsb3dseSBwZXJtZWF0ZSB0aGUgd2luZS48L3A+PHA+TXkgbmV4dCBwaXRj
aGVyIHdhcyBiYXNpbCBtb2ppdG9zLiBUaGUgbW9yZSBmYW1pbGlhciB2ZXJzaW9uIG9mIHRoaXMg
ZHJpbmsgaXMgdGhlIG1pbnQgbW9qaXRvLCBidXQgcmVtZW1iZXI6IGJhc2lsIGlzIGNsb3NlbHkg
cmVsYXRlZCB0byBtaW50LiBBbmQgaWYgeW91IG1ha2UgYmFzaWwgbW9qaXRvcywgaXQgZ2l2ZXMg
eW91IHRoZSByYXJlIGNoYW5jZSB0byB1c2UgbGltZSBiYXNpbCB2b2RrYS48L3A+PHA+QSBwaXRj
aGVyIG9mIGJhc2lsIG1vaml0b3MgaXMgbWFkZSB0aGUgc2FtZSB3YXkgYXMgYSBwaXRjaGVyIG9m
IG1pbnQgbW9qaXRvcy4gWW91IHB1dCBsaW1lIGp1aWNlLCBiYXNpbCBsZWF2ZXMgYW5kIHN1cGVy
ZmluZSBzdWdhciAoeW91IGNhbiBtYWtlIHlvdXIgb3duIGJ5IHB1dHRpbmcgcmVndWxhciBzdWdh
ciBpbiBhIGJsZW5kZXIpIGluIGEgcGl0Y2hlci4gQ3J1c2ggdGhlIGJhc2lsIGxlYXZlcyB3aXRo
IGEgd29vZGVuIHNwb29uIGFuZCBzdGlyIGl0IHVudGlsIHRoZSBzdWdhciBpcyBkaXNzb2x2ZWQu
IEFkZCB0aGUgbGltZSBiYXNpbCB2b2RrYSBhbmQgc3Rpci48L3A+PHA+QnV0IHRoZW4geW91JiM4
MjE3O3JlIGZhY2VkIHdpdGggYW4gaW1wb3J0YW50IHF1ZXN0aW9uOiBEbyB5b3UgYWRkIGNsdWIg
c29kYSB0byB0aGUgcGl0Y2hlciwgb3IgZG8geW91IHN0aXIgaXQgaW50byB0aGUgZ2xhc3MgYWZ0
ZXIgeW91JiM4MjE3O3ZlIHBvdXJlZCBpbiB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgbWl4dHVyZT8gSXQgYWN0
dWFsbHkgZGVwZW5kcyBvbiBob3cgcXVpY2tseSB5b3UgYXJlIGxpa2VseSB0byBkcmluayB0aGUg
d2hvbGUgcGl0Y2hlci4gPC9wPjxwPklmIHlvdSBhbmQgeW91ciBmcmllbmRzIGFyZSBsaWtlbHkg
dG8gZ28gdGhyb3VnaCBpdCBhbGwgc29vbiwgYWRkIHRoZSBzb2RhIHRvIHRoZSBwaXRjaGVyLjwv
cD48cD5UaGVyZSBpcyBubyBzdWNoIHF1ZXN0aW9uIHdpdGggbXkgbmV4dCBkcmluaywgd2hpY2gg
aGFzIHRoZSB1bmZvcnR1bmF0ZSBuYW1lIG9mIFBpbmEgQ29sYWRhIFNhbmdyaWEuIFRoZSBuYW1l
IGlzIHVuZm9ydHVuYXRlIGJlY2F1c2UgSSBhbSBub3QgcGVyc29uYWxseSBhIGZhbiBvZiBwaW5h
IGNvbGFkYXMsIGFuZCBpdCBpcyBhYm91dCBhcyBmYXIgZnJvbSBhIHRyYWRpdGlvbmFsIFNwYW5p
c2ggc2FuZ3JpYSBhcyB5b3UgY2FuIGdldC4gT24gdGhlIG90aGVyIGhhbmQsIGl0IGlzIGxpZ2h0
IGFuZCByZWZyZXNoaW5nIGFuZCBkZWxpY2lvdXMuIDwvcD48cD5Gb3IgbXkgbGFzdCBkcmluaywg
SSBtYWRlIG1hcmdhcml0YXMuIEkgYW0gbm90IGEgYmlnIGZhbiBvZiBtYXJnYXJpdGFzLCBiZWNh
dXNlIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgbGlrZSBjaGVhcCB0ZXF1aWxhLiBBbmQgdXNpbmcgZXhwZW5zaXZl
IHRlcXVpbGEgdG8gbWFrZSBhIG1hcmdhcml0YSB3b3VsZCBiZSBha2luIHRvIHNwaWtpbmcgYSBi
b3dsIG9mIEhhd2FpaWFuIFB1bmNoIHdpdGggMTgteWVhci1vbGQgTWFjYWxsYW4gc2NvdGNoLjwv
cD48cD5TbyBJIHVzZWQgY2hlYXAgdGVxdWlsYS4gQW5kIGFsdGhvdWdoIHlvdSBjYW4gbWFrZSBh
IG1hcmdhcml0YSB3aXRoIENvaW50cmVhdSwgcHJvdmlkZWQgeW91IGhhdmUgbW9uZXkgdG8gYnVy
biwgSSBtYWRlIG1pbmUgd2l0aCB0cmlwbGUgc2VjLiA8L3A+PHA+SSBoYW5kLXNxdWVlemVkIGxp
bWVzIHRvIG1ha2UgdGhlIGZyZXNoIGxpbWUganVpY2UsIGFuZCBJIG1hZGUgbXkgb3duIHN1cGVy
ZmluZSBzdWdhciwgYWdhaW4sIGluIHRoZSBibGVuZGVyLiBJIGFtIHN0aWxsIG5vdCBhIGZhbiBv
ZiBtYXJnYXJpdGFzLiBCdXQgaXQgd2FzIDk2IGRlZ3JlZXMgb3V0LCBhbmQgSSB3YXMgbGl0ZXJh
bGx5IGEgaG90IG1lc3MuIEFuZCB0aGUgbWFyZ2FyaXRhIHRhc3RlZCBqdXN0IGZpbmUuPC9wPjxw
PlNJWCBPTiBUSEUgQkVBQ0g8L3A+PHA+MiBjdXBzIG9yYW5nZSBqdWljZTwvcD48cD4xIGN1cCBt
YW5nbyBqdWljZTwvcD48cD4xIGN1cCBwaW5lYXBwbGUganVpY2U8L3A+PHA+JiMxOTA7IGN1cCB0
byAxIGN1cCBydW0sIGRlcGVuZGluZyBvbiBob3cgc3Ryb25nIHlvdSB3YW50IGl0PC9wPjxwPklj
ZSBjdWJlczwvcD48cD40IHRic3AuIGdyZW5hZGluZTwvcD48cD48L3A+PHA+SW4gYSBwaXRjaGVy
LCBtaXggdG9nZXRoZXIgZnJ1aXQganVpY2VzIGFuZCBydW0uIEZpbGwgNCBnbGFzc2VzIHdpdGgg
aWNlLCBhbmQgYWRkIGRyaW5rLiBQb3VyIDEgdGFibGVzcG9vbiBvZiBncmVuYWRpbmUgb3ZlciBl
YWNoIGdsYXNzIGFuZCBhbGxvdyByZWQgY29sb3IgdG8gc2luayB0byB0aGUgYm90dG9tIGJlZm9y
ZSBzZXJ2aW5nLCBhYm91dCAxIG1pbnV0ZS48L3A+PHA+TWFrZXMgNCBzZXJ2aW5ncy48L3A+PHA+
PC9wPjxwPkJBU0lMIE1PSklUT1M8L3A+PHA+MzIgbGVhdmVzIG9mIGJhc2lsPC9wPjxwPiYjMTkw
OyBjdXAgZnJlc2gtc3F1ZWV6ZWQgbGltZSBqdWljZTwvcD48cD4mIzg1MzE7IGN1cCBzdXBlcmZp
bmUgc3VnYXIsIHBsdXMgbW9yZSBmb3IgY29hdGluZyBnbGFzcyByaW1zLCBzZWUgbm90ZTwvcD48
cD4xJiMxODk7IGN1cHMgbGltZSBiYXNpbCB2b2RrYTwvcD48cD4xIGxpbWUgd2VkZ2U8L3A+PHA+
MiBjdXBzIGNsdWIgc29kYSBvciBzZWx0emVyPC9wPjxwPjwvcD48cD5QbGFjZSB0aGUgYmFzaWws
IGxpbWUganVpY2UgYW5kICYjODUzMTsgY3VwIG9mIHRoZSBzdWdhciBpbiBhIHBpdGNoZXIuIENy
dXNoIHRoZSBiYXNpbCBsZWF2ZXMgd2l0aCB0aGUgYmFjayBvZiBhIHdvb2RlbiBzcG9vbi4gQWRk
IHRoZSB2b2RrYSBhbmQgc3RpciB2aWdvcm91c2x5IHRvIGNvbWJpbmUgYW5kIGRpc3NvbHZlIHRo
ZSBzdWdhci4gSWYgZHJpbmtpbmcgcXVpY2tseSwgc3RpciBpbiB0aGUgY2x1YiBzb2RhIG9yIHNl
bHR6ZXIuPC9wPjxwPlBvdXIgbW9yZSBzdWdhciBvbiBhIHBsYXRlLiBVc2UgdGhlIGxpbWUgd2Vk
Z2UgdG8gd2V0IHRoZSByaW0gb2YgZWFjaCBnbGFzcywgYW5kIHBsYWNlIGdsYXNzIHVwc2lkZS1k
b3duIG9uIHRoZSBzdWdhci4gSXQgd2lsbCBhZGhlcmUgdG8gdGhlIHJpbS4gQWRkIGljZSB0byB0
aGUgZ2xhc3MuIElmIGNsdWIgc29kYSBvciBzZWx0emVyIHdhcyBhZGRlZCB0byB0aGUgcGl0Y2hl
ciwgcG91ciBkcmluayBvdmVyIGljZS4gSWYgcGl0Y2hlciBkb2VzIG5vdCBoYXZlIGNsdWIgc29k
YSBvciBzZWx0emVyLCBwb3VyIGFib3V0IDImIzE4OTsgb3VuY2VzIGZyb20gcGl0Y2hlciBpbnRv
IGEgZ2xhc3MsIHRvcCB3aXRoIGNsdWIgc29kYSBvciBzZWx0emVyLCBhbmQgc3Rpci48L3A+PHA+
TWFrZXMgOCBzZXJ2aW5ncy48L3A+PHA+Tm90ZTogVG8gbWFrZSBzdXBlcmZpbmUgc3VnYXIsIHBs
YWNlIHN1Z2FyIGluIGEgYmxlbmRlciBhbmQgYmxlbmQgZm9yIDEwIHNlY29uZHMuPC9wPjxwPjwv
cD48cD5QSU5BIENPTEFEQSBTQU5HUklBPC9wPjxwPjIgYm90dGxlcyBtb3NjYXRvIHdpbmU8L3A+
PHA+MSAoMjAtb3ouKSBjYW4gY3J1c2hlZCBwaW5lYXBwbGU8L3A+PHA+MSYjMTg5OyBjdXBzIGNv
Y29udXQgcnVtPC9wPjxwPjwvcD48cD5Db21iaW5lIGFsbCBpbmdyZWRpZW50cyBpbiBhIGxhcmdl
IHBpdGNoZXIuIFJlZnJpZ2VyYXRlIG92ZXJuaWdodCBhbmQgc2VydmUgY2hpbGxlZC48L3A+PHA+
TWFrZXMgMjAgc2VydmluZ3MuPC9wPjxwPlJlY2lwZSBmcm9tIHdpbmVhbmRnbHVlLmNvbS48L3A+
PHA+PC9wPjxwPk1BUkdBUklUQVMgQlkgPC9wPjxwPlRIRSBQSVRDSEVSPC9wPjxwPjEmIzE4OTsg
Y3VwcyBmcmVzaC1zcXVlZXplZCBsaW1lIGp1aWNlPC9wPjxwPjEmIzE4OTsgY3VwcyBzdXBlcmZp
bmUgc3VnYXIsIHNlZSBub3RlPC9wPjxwPjEmIzE4OTsgY3VwcyB0cmlwbGUgc2VjIG9yIENvaW50
cmVhdTwvcD48cD4xIGJvdHRsZSB0ZXF1aWxhPC9wPjxwPkNvYXJzZSBzYWx0PC9wPjxwPkxpbWUg
d2VkZ2U8L3A+PHA+PC9wPjxwPlBsYWNlIGxpbWUganVpY2UgYW5kIHN1Z2FyIGluIGEgcGl0Y2hl
ci4gU3RpciB3aXRoIGEgbG9uZyBzcG9vbiB1bnRpbCB0aGUgc3VnYXIgaXMgY29tcGxldGVseSBk
aXNzb2x2ZWQuIEFkZCB0cmlwbGUgc2VjIGFuZCB0ZXF1aWxhLCBhbmQgc3RpciB0byBjb21iaW5l
LiBDaGlsbCwgb3Igc2hha2Ugd2l0aCBpY2UgYmVmb3JlIHNlcnZpbmcuPC9wPjxwPlRvIHNlcnZl
LCBwb3VyIHNhbHQgb250byBhIHBsYXRlLiBXZXQgdGhlIGxpcCBvZiBlYWNoIGdsYXNzIHdpdGgg
dGhlIGxpbWUgd2VkZ2UgYW5kIHBsYWNlIHRoZSBnbGFzcyB1cHNpZGUtZG93biBvbnRvIHRoZSBw
bGF0ZS4gVGhlIHNhbHQgd2lsbCBhZGhlcmUgdG8gdGhlIGdsYXNzLiBQb3VyIGRyaW5rIG92ZXIg
aWNlIG9yIG5vdCwgZGVwZW5kaW5nIG9uIHlvdXIgdGFzdGUuPC9wPjxwPk1ha2VzIGFib3V0IDE2
IHNlcnZpbmdzLjwvcD48cD5SZWNpcGUgYWRhcHRlZCBmcm9tIGxpcXVvci5jb20uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.