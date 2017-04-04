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Bored with fish? Try fish cakes

By Susan Selasky
Detroit Free Press

Published: April 4, 2017 - 04:45 PM
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Fish and Shrimp Cakes. (Susan Selasky/Detroit Free Press/TNS)


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