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Cookbook: Authors update popular ‘Healthy Bread in Five Minutes a Day’

Published: March 7, 2017 - 06:22 PM

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Akron Dish: Rockne’s in Akron marks 30 years; Pav’s Creamery expanding; ice cream and root beer stands opening; wine at Menches; St. Patrick’s Day events and more

A favorite West Akron haunt, Rockne’s, is turning 30 — a remarkable feat for a locally owned restaurant — and a favorite place to grab an ice cream cone, Pav’s Creamery, is expanding again, this time to North Canton.

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