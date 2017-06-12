Cooking classes: Farmers markets, grilling

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5GaXNoZXJzIEZvb2RzLCBOb3J0aCBDYW50b24sIDwvc3Ryb25nPjQ0MC03Mjkt
MTExMCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5scHNjaW5jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5scHNjaW5jLmNvbTwvYT4uPHN0cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxlbT5LaWRzIENvb2tp
bmcgd2l0aCBEYWQ6IENlbGVicmF0aW9uPC9lbT4sIHdpdGggV2lsbGlhbSBEYXZpcywgMTAgYS5t
LiBTYXR1cmRheS4gJDU1LjwvcD48cD48ZW0+RXNjYXBlIHRvIHRoZSBWaW5leWFyZDwvZW0+LCB3
aXRoIEJyYW5kb24gV2FsdWthcywgNiBwLm0uIFR1ZXNkYXkuICQ1NS48L3A+PHA+PGVtPlNpenps
aW5nIFN1bW1lciBGbGF2b3JzPC9lbT4sIHdpdGggV2lsbGlhbSBEYXZpcywgNiBwLm0uIEp1bmUg
MjcuICQ1NS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ub2RheSYjODIxNztzIEtpdGNoZW4gU3RvcmUsIFdvb3N0
ZXIsIDwvc3Ryb25nPjMzMC02MDEtMTMzMSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50b2RheXNraXRj
aGVuc3RvcmUuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnRvZGF5c2tpdGNoZW5zdG9yZS5jb208
L2E+LjwvcD48cD48ZW0+R3JpbGxpbmcgSXRhbGlhbi1TdHlsZTwvZW0+LCB3aXRoIEZyYW4gR3Jh
bmRlIEZ1bGxlciwgMTAtMTE6MzAgYS5tLiBTdW5kYXkuICQzMC48L3A+PHA+PGVtPlN1bW1lciBT
YXVjZXM8L2VtPiwgd2l0aCBEZWIgR2Vpc2VyLCA2LTc6MzAgcC5tLiBKdW5lIDI2LiAkMjguPC9w
PjxwPjxlbT48dT5NaWRkYXkgR291cm1ldDogUXVpY2hlPC91PjwvZW0+LCB3aXRoIFJpY2sgRGF2
aXMsIDExOjQ1IGEubS4gdG8gMToxNSBwLm0uIEp1bmUgMjkuICQyMC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5X
ZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgU2Nob29sIG9mIENvb2tpbmcsIEh1ZHNvbjwvc3Ryb25nPiwgMzMwLTY1
MC0xNjY1LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lndyc29jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy53cnNvYy5jb208L2E+LjwvcD48cD48ZW0+R3JpbGxpbmcgUmlicyBMaWtlIGEgUHJvPC9lbT4s
IHdpdGggQ2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCA2OjMwLTk6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheS4gJDgwLjwv
cD48cD48ZW0+UGFyZW50L0NoaWxkIEZhcm1lcnMgTWFya2V0IFRvdXIgYW5kIENvb2tpbmc8L2Vt
Piwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDEwOjMwIGEubS4gdG8gMSBwLm0uIFNhdHVyZGF5
LiAkMTAwIHBlciBwYXJlbnQvY2hpbGQgcGFpci48L3A+PHA+PGVtPkdyaWxsaW5nIFN0ZWFrczwv
ZW0+LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgNjozMC05OjMwIHAubS4gSnVuZSAyMi4gJDgw
LjwvcD48cD48ZW0+U2F0dXJkYXkgTmlnaHQgRGF0ZSBOaWdodDogRmFybSB0byBUYWJsZSBEaW5u
ZXIgd2l0aCBTdW1tZXIgV2luZSBUYXN0aW5nPC9lbT4sIHdpdGggQ2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2hu
LCA2LTkgcC5tLiBKdW5lIDI0LiAkMjI1IHBlciBjb3VwbGUuPC9wPjxwPjxlbT5LaWRzIENvb2tp
bmcgQ2FtcDogQXJvdW5kIHRoZSBXb3JsZDwvZW0+LCBhZ2VzIDgtMTIsIHdpdGggQ2F0aGVyaW5l
IFN0LiBKb2huLCAxMCBhLm0uIHRvIDEyOjMwIHAubS4gSnVuZSAyNi0zMC4gJDI3NS48L3A+PHA+
PGVtPkZhcm1lcnMgTWFya2V0IEZpZWxkIFRyaXA8L2VtPiwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpv
aG4sIDEwOjMwIGEubS4gdG8gMTozMCBwLm0uIEp1bHkgMS4gJDgwLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.