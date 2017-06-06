Cooking classes: Grilling and other summer dishes

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5GaXNoZXJzIEZvb2RzLCBOb3J0aCBDYW50b24sIDwvc3Ryb25nPjQ0MC03Mjkt
MTExMCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5scHNjaW5jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5scHNjaW5jLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxlbT5TdW1tZXIgV29rPC9lbT4sIHdpdGggVGltIE1j
Q295LCA2IHAubS4gTW9uZGF5LiAkNDUuPC9wPjxwPjxlbT5LaWRzIENvb2tpbmcgd2l0aCBEYWQ6
IENlbGVicmF0aW9uPC9lbT4sIHdpdGggV2lsbGlhbSBEYXZpcywgMTAgYS5tLiBKdW5lIDE3LiAk
NTUuPC9wPjxwPjxlbT5Fc2NhcGUgdG8gdGhlIFZpbmV5YXJkPC9lbT4sIHdpdGggQnJhbmRvbiBX
YWx1a2FzLCA2IHAubS4gSnVuZSAyMCwgJDU1LjwvcD48cD48ZW0+U2l6emxpbmcgU3VtbWVyIEZs
YXZvcnM8L2VtPiwgd2l0aCBXaWxsaWFtIERhdmlzLCA2IHAubS4gSnVuZSAyNy4gJDU1LjwvcD48
cD48c3Ryb25nPlRvZGF5JiM4MjE3O3MgS2l0Y2hlbiBTdG9yZSwgV29vc3RlciwgPC9zdHJvbmc+
MzMwLTYwMS0xMzMxLCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnRvZGF5c2tpdGNoZW5zdG9yZS5jb20i
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudG9kYXlza2l0Y2hlbnN0b3JlLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxl
bT5NaWRkYXkgR291cm1ldDogUmlzb3R0bzwvZW0+LCB3aXRoIFJpY2sgRGF2aXMsIDExOjQ1IGEu
bS4gdG8gMToxNSBwLm0uIEp1bmUgMTQuICQyMC48L3A+PHA+PGVtPkdyaWxsaW5nIEl0YWxpYW4t
U3R5bGU8L2VtPiwgd2l0aCBGcmFuIEdyYW5kZSBGdWxsZXIsIDEwLTExOjMwIGEubS4gSnVuZSAx
Ny4gJDMwLjwvcD48cD48ZW0+U3VtbWVyIFNhdWNlczwvZW0+LCB3aXRoIERlYiBHZWlzZXIsIDYt
NzozMCBwLm0uIEp1bmUgMjYuICQyOC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgU2No
b29sIG9mIENvb2tpbmcsIEh1ZHNvbjwvc3Ryb25nPiwgMzMwLTY1MC0xNjY1LCA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3Lndyc29jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy53cnNvYy5jb208L2E+Ljwv
cD48cD48ZW0+RnJpZGF5IE5pZ2h0IERhdGUgTmlnaHQ6IEEgTmFwYSBJbnNwaXJlZCBEaW5uZXI8
L2VtPiwgd2l0aCBBbm5lIEhheW5hbSwgNjozMC05OjMwIHAubS4gRnJpZGF5LiAkMTgwIHBlciBj
b3VwbGUuPC9wPjxwPjxlbT5DcmVhdGlvbnMgd2l0aCBQaXp6YSBEb3VnaDwvZW0+LCB3aXRoIEth
dGh5IExlaHIsIDEwIGEubS4gdG8gMTozMCBwLm0uIFNhdHVyZGF5LiAkODAuPC9wPjxwPjxlbT5B
c2lhbiBEdW1wbGluZzwvZW0+LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgNjozMC05OjMwIHAu
bS4gVHVlc2RheS4gJDgwLjwvcD48cD48ZW0+R3JpbGxpbmcgUmlicyBMaWtlIGEgUHJvPC9lbT4s
IHdpdGggQ2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCA2OjMwLTk6MzAgcC5tLiBKdW5lIDE1LiAkODAuPC9w
PjxwPjxlbT5QYXJlbnQvQ2hpbGQgRmFybWVycyBNYXJrZXQgVG91ciBhbmQgQ29va2luZzwvZW0+
LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgMTA6MzAgYS5tLiB0byAxIHAubS4gSnVuZSAxNy4g
JDEwMCBwZXIgcGFyZW50L2NoaWxkIHBhaXIuPC9wPjxwPjxlbT5HcmlsbGluZyBTdGVha3M8L2Vt
Piwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDY6MzAtOTozMCBwLm0uIEp1bmUgMjIuICQ4MC48
L3A+PHA+PGVtPlNhdHVyZGF5IE5pZ2h0IERhdGUgTmlnaHQ6IEZhcm0gdG8gVGFibGUgRGlubmVy
IHdpdGggU3VtbWVyIFdpbmUgVGFzdGluZzwvZW0+LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwg
Ni05IHAubS4gSnVuZSAyNC4gJDIyNSBwZXIgY291cGxlLjwvcD48cD48ZW0+S2lkcyBDb29raW5n
IENhbXA6IEFyb3VuZCB0aGUgV29ybGQ8L2VtPiwgYWdlcyA4LTEyLCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBT
dC4gSm9obiwgMTAgYS5tLiB0byAxMjozMCBwLm0uIEp1bmUgMjYtMzAuICQyNzUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.