Cooking classes: Indulge with bacon, croissants, cupcakes

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5GaXNoZXJzIEZvb2RzLCBOb3J0aCBDYW50b24sIDwvc3Ryb25nPjQ0MC03Mjkt
MTExMCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5scHNjaW5jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5scHNjaW5jLmNvbTwvYT4uPHN0cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxlbT5CYWNvbiwgQmFj
b24sIEJhY29uPC9lbT4sIHdpdGggQnJhbmRvbiBXYWx1a2FzLCA2IHAubS4gVHVlc2RheS4gJDU1
LjwvcD48cD48ZW0+VmVnZXRhcmlhbiBUYXBhczwvZW0+LCB3aXRoIFRpbSBNY0NveSwgNiBwLm0u
IE1hcmNoIDIyLiAkNDUuIDwvcD48cD48ZW0+RnJpZGF5IE5pZ2h0IE1lYWxzPC9lbT4sIHdpdGgg
TG9yZXR0YSBQYWdhbmluaSwgNiBwLm0uIE1hcmNoIDI4LiAkNTUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+TGlu
ZGEmIzgyMTc7cyBLaXRjaGVuLCBUYWxsbWFkZ2UsIDwvc3Ryb25nPjMzMC02MzAtODExNy48L3A+
PHA+PGVtPkZ1biBXaXRoIEN1cGNha2VzPC9lbT4sIDYtNzozMCBwLm0uIFR1ZXNkYXkuICQyMC48
L3A+PHA+PGVtPkhvdyB0byBNYWtlIEJha2xhdmE8L2VtPiwgNi03OjMwIHAubS4gTWFyY2ggMjEu
ICQyMC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ub2RheSYjODIxNztzIEtpdGNoZW4gU3RvcmUsIFdvb3N0ZXIs
IDwvc3Ryb25nPjMzMC02MDEtMTMzMSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50b2RheXNraXRjaGVu
c3RvcmUuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnRvZGF5c2tpdGNoZW5zdG9yZS5jb208L2E+
LjwvcD48cD48ZW0+RElZIENyb2lzc2FudHMgMjAxNzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vaGFzaHRhZy8yIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiMzNTsyJm5ic3A7PC9hPjwvZW0+
LCB3aXRoIEplbm5pZmVyIE1jTXVsbGVuLCA1OjMwLTc6MzAgcC5tLiBUaHVyc2RheS4gJDM1Ljxl
bT4gPC9lbT48L3A+PHA+PGVtPkludHJvIHRvIEtvcmVhbiBDb29raW5nPC9lbT4sIHdpdGggQnJl
bmRhIE11cnBoeSwgMTAtMTE6MzAgYS5tLiBTYXR1cmRheS4gJDMwLjwvcD48cD48ZW0+RmFzdCBh
bmQgRmFidWxvdXMgU3RlYWs8L2VtPiwgd2l0aCBEZWIgR2Vpc2VyLCA2LTc6MzAgcC5tLiBUdWVz
ZGF5LiAkMzAuPC9wPjxwPjxlbT5WZWdhbiBOb3J0aCBBZnJpY2FuIENvb2tpbmc8L2VtPiwgd2l0
aCBKb3NoIFNoZWV0cyBhbmQgSmFtaWUgU21ldHplciwgNi03OjMwIHAubS4gTWFyY2ggMTYuICQy
OC48L3A+PHA+PGVtPlZlZ2FuIENha2VzPC9lbT4sIHdpdGggSmVubmlmZXIgTWNNdWxsZW4sIDYt
NzozMCBwLm0uIE1hcmNoIDIxLiAkMjguPC9wPjxwPjxlbT5Hb3VybWV0IENoaWxpIGJ5IEtpZHM8
L2VtPiwgOC0xMiB5ZWFycyBvbGQsIDMtNDozMCBwLm0uIE1hcmNoIDI1LiAkMjUuPC9wPjxwPjxl
bT5IYW5kcyBPbjogTm8gS25lYWQgQXJ0aXNhbiBCcmVhZDwvZW0+LCB3aXRoIEplbm5pZmVyIE1j
TXVsbGVuLCA1OjMwLTc6MzAgcC5tLiBNYXJjaCAyNy4gJDMwLjwvcD48cD48ZW0+Q3JlbWUgQnJ1
bGVlPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij4mbmJzcDsmIzM1OzImbmJzcDs8L2E+PC9lbT4sIHdpdGggUmljayBEYXZpcywgNi03OjMwIHAu
bS4gTWFyY2ggMjkuICQzMC48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5XZXN0ZXJuIFJlc2VydmUgU2Nob29sIG9m
IENvb2tpbmcsIEh1ZHNvbjwvc3Ryb25nPiwgMzMwLTY1MC0xNjY1LCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3Lndyc29jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy53cnNvYy5jb208L2E+LjwvcD48cD48
ZW0+QXNpYW4gU3Rpci1GcnkgRnVuPC9lbT4sIHdpdGggQ2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCAxMSBh
Lm0uIHRvIDE6MzAgcC5tLiBTYXR1cmRheS4gJDkwIHBlciBwYXJlbnQgYW5kIGNoaWxkLjwvcD48
cD48ZW0+VGhhaSBGYXZvcml0ZXM8L2VtPiwgd2l0aCBEYXZpZCBIb2xsYW5kLCA2OjMwLTk6MzAg
cC5tLiBNb25kYXkuICQ3NS48L3A+PHA+PGVtPlN0ZXdzIGFuZCBDaGlsaXM8L2VtPiwgd2l0aCBD
YXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDY6MzAtOTozMCBwLm0uIFR1ZXNkYXkuICQ3NS48L3A+PHA+PGVt
PlNhdHVyZGF5IE5pZ2h0IERhdGUgTmlnaHQ6IEplcnVzYWxlbSB0aGUgQ29va2Jvb2s8L2VtPiwg
d2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4gb3IgRGF2aWQgSG9sbGFuZCwgNi05IHAubS4gTWFyY2gg
MTguICQxODAgcGVyIHBhaXIuPC9wPjxwPjxlbT5QYXN0YSBXb3Jrc2hvcDwvZW0+LCB3aXRoIENh
dGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgMTozMC00OjMwIHAubS4gTWFyY2ggMTkuICQ3NS48L3A+PHA+PGVt
PlRoZSBBcnQgb2YgdGhlIEVnZzwvZW0+LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgNjozMC05
OjMwIHAubS4gTWFyY2ggMjEuICQ3NS48L3A+PHA+PGVtPkZyaWRheSBOaWdodCBEYXRlIE5pZ2h0
OiBEaW5uZXIgaW4gTW9yb2NjbzwvZW0+LCB3aXRoIEFubmUgSGF5bmFtLCA2OjMwLTk6MzAgcC5t
LiBNYXJjaCAyNC4gJDE4MCBwZXIgcGFpci48L3A+PHA+PGVtPkN1cGNha2UgRXhwbG9zaW9uPC9l
bT4sIHdpdGggQ2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCAxMjozMC0zOjMwIHAubS4gTWFyY2ggMjUuICQ5
MCBwZXIgcGFyZW50L2NoaWxkIHBhaXIuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.