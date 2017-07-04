Cooking classes: Lessons for kids and teens

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5GaXNoZXJzIEZvb2RzLCBOb3J0aCBDYW50b24sIDwvc3Ryb25nPjQ0MC03Mjkt
MTExMCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5scHNjaW5jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5scHNjaW5jLmNvbTwvYT4uPHN0cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxlbT5BbiBJdGFsaWFu
IEdhcmRlbjwvZW0+LCB3aXRoIExvcmV0dGEgUGFnYW5pbmksIDYgcC5tLiBKdWx5IDEyLiAkNDUu
PC9wPjxwPjxlbT5BIEJhc2tldCBGdWxsIG9mIEZydWl0ICZhbXA7IFZlZ2V0YWJsZXM8L2VtPiwg
d2l0aCBXaWxsaWFtIERhdmlzLCA2IHAubS4gSnVseSAxOS4gJDU1LjwvcD48cD48ZW0+U3RpY2sg
dG8gWW91ciBSaWJzPC9lbT4sIHdpdGggVGltIE1jQ295LCA2IHAubS4gSnVseSAyNS4gJDU1Ljwv
cD48cD48c3Ryb25nPkxpbmRhJiM4MjE3O3MgS2l0Y2hlbiwgVGFsbG1hZGdlLCA8L3N0cm9uZz4z
MzAtNjMwLTgxMTcuPHN0cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxlbT5DYWtlIERlY29yYXRpbmcg
Zm9yIEtpZHM6IExldmVsIDE8L2VtPiwgYWdlcyAxMC0xNCwgOS0xMTozMCBhLm0uIG9yIDYtODoz
MCBwLm0uIEp1bHkgMTguICQzMC48L3A+PHA+PGVtPkZvbmRhbnQgQ2xhc3MgZm9yIEtpZHM8L2Vt
PiwgYWdlcyAxMC0xNCwgMTAtMTEgYS5tLiBvciA2LTcgcC5tLiBKdWx5IDI1LiAkMjAuPC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+VG9kYXkmIzgyMTc7cyBLaXRjaGVuIFN0b3JlLCBXb29zdGVyLCA8L3N0cm9uZz4z
MzAtNjAxLTEzMzEsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudG9kYXlza2l0Y2hlbnN0b3JlLmNvbSIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50b2RheXNraXRjaGVuc3RvcmUuY29tPC9hPi48L3A+PHA+PGVt
Pk1pZGRheSBHb3VybWV0OiBGaXNoIFRhY29zPC9lbT4sIHdpdGggUmljayBEYXZpcywgNS02OjMw
IHAubS4gTW9uZGF5LiAkMjAuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2VzdGVybiBSZXNlcnZlIFNjaG9vbCBv
ZiBDb29raW5nLCBIdWRzb248L3N0cm9uZz4sIDMzMC02NTAtMTY2NSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDov
L3d3dy53cnNvYy5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cud3Jzb2MuY29tPC9hPi48L3A+PHA+
PGVtPlNhdHVyZGF5IE5pZ2h0IERhdGUgTmlnaHQ6IEJCUSAmYW1wOyBCZWVyPC9lbT4sIHdpdGgg
Q2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCA2LTkgcC5tLiBTYXR1cmRheS4gJDIwMCBwZXIgY291cGxlLjwv
cD48cD48ZW0+VGVlbiBDb29raW5nIENhbXA6IEFyb3VuZCB0aGUgV29ybGQ8L2VtPiwgd2l0aCBD
YXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDEwIGEubS4gdG8gMSBwLm0uIE1vbmRheS1KdWx5IDE0LiAkMzUw
LjwvcD48cD48ZW0+SW50cm8gdG8gQ2FrZXM8L2VtPiwgd2l0aCBBbm5hIFdlaXNlbmQsIDExIGEu
bS4gdG8gNCBwLm0uIEp1bHkgMTUgYW5kIEp1bHkgMTYuICQyNTAuPC9wPjxwPjxlbT5LaWRzIEJh
a2luZyBDYW1wOiBCYWtpbmcgQXJvdW5kIHRoZSBXb3JsZDwvZW0+LCBhZ2VzIDgtMTIsIHdpdGgg
Q2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCAxMCBhLm0uIHRvIDEyOjMwIHAubS4gSnVseSAxNy0yMS4gJDI3
NS48L3A+PHA+PGVtPkZyaWRheSBOaWdodCBEYXRlIE5pZ2h0OiBGbGF2b3JzIG9mIFByb3ZlbmNl
PC9lbT4sIHdpdGggQW5uZSBIYXluYW0sIDY6MzAtOTozMCBwLm0uIEp1bHkgMjEuICQxODAgcGVy
IGNvdXBsZS48L3A+PHA+PGVtPlBhcmVudC9DaGlsZCBDbGFzczogU3VuZGF5IEJydW5jaDwvZW0+
LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgMTE6MzAgYS5tLiB0byAyIHAubS4gSnVseSAyMy4g
JDEwMCBwZXIgcGFpci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.