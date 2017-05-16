Cooking classes: Summer grilling, bacon and bread

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5GaXNoZXJzIEZvb2RzLCBOb3J0aCBDYW50b24sIDwvc3Ryb25nPjQ0MC03Mjkt
MTExMCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5scHNjaW5jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5scHNjaW5jLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxlbT5GaXNoIGluIE9oaW88L2VtPiwgd2l0aCBCcmFu
ZG9uIFdhbHVrYXMsIDYgcC5tLiBUdWVzZGF5LiAkNTUuPC9wPjxwPjxlbT5CaWcgQnJldyAmIzgy
MTY7UXVlPC9lbT4sIHdpdGggVGltIE1jQ295LCA2IHAubS4gSnVuZSA2LiAkNTUuPC9wPjxwPjxz
dHJvbmc+VG9kYXkmIzgyMTc7cyBLaXRjaGVuIFN0b3JlLCBXb29zdGVyLCA8L3N0cm9uZz4zMzAt
NjAxLTEzMzEsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudG9kYXlza2l0Y2hlbnN0b3JlLmNvbSIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50b2RheXNraXRjaGVuc3RvcmUuY29tPC9hPi48L3A+PHA+PGVtPkhh
bmRzLU9uOiBObyBLbmVhZCBBcnRpc2FuIEJyZWFkPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9oYXNodGFnLzQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsmIzM1OzQmbmJzcDs8L2E+PC9lbT4s
IHdpdGggSmVubmlmZXIgTWNNdWxsZW4sIDU6MzAtNzozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5LiAkMzAuPC9w
PjxwPjxlbT5Db29raW5nIHdpdGggUmVkIFdpbmU8L2VtPiwgd2l0aCBGcmFuIEdyYW5kZSBGdWxs
ZXIsIDEwLTExOjMwIGEubS4gU2F0dXJkYXkuICQzMC48L3A+PHA+PGVtPkVhc3kgV2Vla25pZ2h0
IE1lYWxzPC9lbT4sIHdpdGggRGViIEdlaXNlciwgNi03OjMwIHAubS4gVHVlc2RheS4gJDMwLjwv
cD48cD48c3Ryb25nPldlc3Rlcm4gUmVzZXJ2ZSBTY2hvb2wgb2YgQ29va2luZywgSHVkc29uPC9z
dHJvbmc+LCAzMzAtNjUwLTE2NjUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cud3Jzb2MuY29tIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lndyc29jLmNvbTwvYT4uPC9wPjxwPjxlbT5CYWNvbiA1IFdheXM8L2Vt
Piwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDY6MzAtOTozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5LiAkNzUu
PC9wPjxwPjxlbT5GcmVuY2ggQnJlYWQgV29ya3Nob3A8L2VtPiwgd2l0aCBLYXRoeSBMZWhyLCAx
MCBhLm0uIHRvIDE6MzAgcC5tLiBTYXR1cmRheS4gJDgwLjwvcD48cD48ZW0+U2F0dXJkYXkgTmln
aHQgRGF0ZSBOaWdodDogSW5kaWE8L2VtPiwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDYtOSBw
Lm0uIFNhdHVyZGF5LiAkMTgwIHBlciBjb3VwbGUuPC9wPjxwPjxlbT5DYWp1biBhbmQgQ3Jlb2xl
IEZsYXZvcnM8L2VtPiwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDY6MzAtOTozMCBwLm0uIFR1
ZXNkYXkuICQ3NS48L3A+PHA+PGVtPkdyaWxsaW5nIEJhc2ljczogRGlubmVyIE9mZiB0aGUgR3Jp
bGw8L2VtPiwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDY6MzAtOTozMCBwLm0uIE1heSAyNS4g
JDgwLjwvcD48cD48ZW0+SGVyYnM6IFRoZSAxMCBIZXJicyBZb3UgTmVlZCB0byBLbm93LCBHcm93
IGFuZCBDb29rIFdpdGg8L2VtPiwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4sIDY6MzAtOTozMCBw
Lm0uIE1heSAzMC4gJDc1LjwvcD48cD48ZW0+R3JpbGxpbmcgU2VhZm9vZDogRWFzeSBHcmlsbGlu
ZyBUZWNobmlxdWVzPC9lbT4sIHdpdGggQ2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCA2OjMwLTk6MzAgcC5t
LiBKdW5lIDEuICQ4MC48L3A+PHA+PGVtPkludHJvIHRvIFBhc3RyeTwvZW0+LCB3aXRoIEFubmEg
V2Vpc2VuZCwgMTEgYS5tLiB0byA0IHAubS4gSnVuZSAzIGFuZCA0LiAkMjUwLjwvcD48cD48ZW0+
TWFraW5nIFJhbWVuPC9lbT4sIHdpdGggQ2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCA2OjMwLTk6MzAgcC5t
LiBKdW5lIDYuICQ3NS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.