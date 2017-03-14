Cooking classes: Vegan and vegetarian dishes; Easter and spring themes

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5GaXNoZXJzIEZvb2RzLCBOb3J0aCBDYW50b24sIDwvc3Ryb25nPjQ0MC03Mjkt
MTExMCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5scHNjaW5jLmNvbSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5scHNjaW5jLmNvbTwvYT4uPHN0cm9uZz4gPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxlbT5WZWdldGFyaWFu
IFRhcGFzPC9lbT4sIHdpdGggVGltIE1jQ295LCA2IHAubS4gTWFyY2ggMjIuICQ0NS4gPC9wPjxw
PjxlbT5GcmlkYXkgTmlnaHQgTWVhbHM8L2VtPiwgd2l0aCBMb3JldHRhIFBhZ2FuaW5pLCA2IHAu
bS4gTWFyY2ggMjguICQ1NS48L3A+PHA+PGVtPlNpbXBseSBEZWxpY2lvdXM8L2VtPiwgd2l0aCBM
b3JldHRhIFBhZ2FuaW5pLCA2IHAubS4gQXByaWwgMy4gJDQ1LjwvcD48cD48c3Ryb25nPkxpbmRh
JiM4MjE3O3MgS2l0Y2hlbiwgVGFsbG1hZGdlLCA8L3N0cm9uZz4zMzAtNjMwLTgxMTcuPC9wPjxw
PjxlbT5Ib3cgdG8gTWFrZSBCYWtsYXZhPC9lbT4sIDYtNzozMCBwLm0uIFR1ZXNkYXkuICQyMC48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ub2RheSYjODIxNztzIEtpdGNoZW4gU3RvcmUsIFdvb3N0ZXIsIDwvc3Ry
b25nPjMzMC02MDEtMTMzMSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy4mIzE3Mzt0b2RheXNraXRjaGVu
c3RvcmUuY29tIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LiYjMTczO3RvZGF5c2tpdGNoZW5zdG9yZS5j
b208L2E+LjwvcD48cD48ZW0+VmVnYW4gTm9ydGggQWZyaWNhbiBDb29raW5nPC9lbT4sIHdpdGgg
Sm9zaCBTaGVldHMgYW5kIEphbWllIFNtZXR6ZXIsIDYtNzozMCBwLm0uIFRodXJzZGF5LiAkMjgu
PC9wPjxwPjxlbT5WZWdhbiBDYWtlczwvZW0+LCB3aXRoIEplbm5pZmVyIE1jTXVsbGVuLCA2LTc6
MzAgcC5tLiBUdWVzZGF5LiAkMjguPC9wPjxwPjxlbT5Hb3VybWV0IENoaWxpIGJ5IEtpZHM8L2Vt
PiwgOC0xMiB5ZWFycyBvbGQsIDMtNDozMCBwLm0uIE1hcmNoIDI1LiAkMjUuPC9wPjxwPjxlbT5I
YW5kcyBPbjogTm8gS25lYWQgQXJ0aXNhbiBCcmVhZDwvZW0+LCB3aXRoIEplbm5pZmVyIE1jTXVs
bGVuLCA1OjMwLTc6MzAgcC5tLiBNYXJjaCAyNy4gJDMwLjwvcD48cD48ZW0+Q3JlbWUgQnJ1bGVl
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnLzIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4m
bmJzcDsmIzM1OzImbmJzcDs8L2E+PC9lbT4sIHdpdGggUmljayBEYXZpcywgNi03OjMwIHAubS4g
TWFyY2ggMjkuICQzMC48L3A+PHA+PGVtPkl0YWxpYW4gRmlzaDwvZW0+LCB3aXRoIEZyYW4gR3Jh
bmRlIEZ1bGxlciwgMTAtMTE6MzAgYS5tLiBBcHJpbCAxLiAkMzUuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+V2Vz
dGVybiBSZXNlcnZlIFNjaG9vbCBvZiBDb29raW5nLCBIdWRzb248L3N0cm9uZz4sIDMzMC02NTAt
MTY2NSwgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy53cnNvYy5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cu
d3Jzb2MuY29tPC9hPi48L3A+PHA+PGVtPlNhdHVyZGF5IE5pZ2h0IERhdGUgTmlnaHQ6IEplcnVz
YWxlbSB0aGUgQ29va2Jvb2s8L2VtPiwgd2l0aCBDYXRoZXJpbmUgU3QuIEpvaG4gb3IgRGF2aWQg
SG9sbGFuZCwgNi05IHAubS4gU2F0dXJkYXkuICQxODAgcGVyIGNvdXBsZS48L3A+PHA+PGVtPlBh
c3RhIFdvcmtzaG9wPC9lbT4sIHdpdGggQ2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCAxOjMwLTQ6MzAgcC5t
LiBTdW5kYXkuICQ3NS48L3A+PHA+PGVtPlRoZSBBcnQgb2YgdGhlIEVnZzwvZW0+LCB3aXRoIENh
dGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgNjozMC05OjMwIHAubS4gVHVlc2RheS4gJDc1LjwvcD48cD48ZW0+
RnJpZGF5IE5pZ2h0IERhdGUgTmlnaHQ6IERpbm5lciBpbiBNb3JvY2NvPC9lbT4sIHdpdGggQW5u
ZSBIYXluYW0sIDY6MzAtOTozMCBwLm0uIE1hcmNoIDI0LiAkMTgwIHBlciBjb3VwbGUuPC9wPjxw
PjxlbT5DdXBjYWtlIEV4cGxvc2lvbjwvZW0+LCB3aXRoIENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgMTI6
MzAtMzozMCBwLm0uIE1hcmNoIDI1LiAkOTAgcGVyIHBhcmVudC9jaGlsZCBwYWlyLjwvcD48cD48
ZW0+S25pZmUgU2tpbGxzPC9lbT4sIHdpdGggQ2F0aGVyaW5lIFN0LiBKb2huLCAxOjMwLTQgcC5t
LiBBcHJpbCAyLiAkNzUuPC9wPjxwPjxlbT5WZWdldGFibGUgZm9yIFNwcmluZzwvZW0+LCB3aXRo
IENhdGhlcmluZSBTdC4gSm9obiwgNjozMC05OjMwIHAubS4gQXByaWwgNC4gJDc1LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.