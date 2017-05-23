Drinks book: Pardon me, barkeep. One ‘Bucket of Blood’ please

PHA+VGhhdCBicnVuY2ggc3RhcGxlLCB0aGUgYmxvb2R5IG1hcnksIHdhcyAmIzgyMjA7aW52ZW50
ZWQmIzgyMjE7IGFyb3VuZCAxOTIwIGJ5IGJhcnRlbmRlciBGZXJuYW5kIFBldGlvdCBhdCBIYXJy
eSYjODIxNztzIE5ldyBZb3JrIEJhciBpbiBQYXJpcywgYW5kIHdhcyBvcmlnaW5hbGx5IGNhbGxl
ZCB0aGUgQnVja2V0IG9mIEJsb29kLiBTbyBzYXkgaGlzdG9yaWFucyBvZiBtaXhvbG9neS48L3A+
PHA+Tm93IHRoZSBjb2NrdGFpbCBoYXMgaXRzIG93biBib29rLCBmZWF0dXJpbmcgNTAtcGx1cyBp
bnRlcnByZXRhdGlvbnMgZnJvbSBiYXJ0ZW5kZXJzIGFyb3VuZCB0aGUgd29ybGQuIDxlbT5UaGUg
Qmxvb2R5IE1hcnk6IFRoZSBMb3JlIGFuZCBMZWdlbmQgb2YgYSBDbGFzc2ljIENvY2t0YWlsIDwv
ZW0+KCQxOSwgVGVuIFNwZWVkIFByZXNzKSB3YXMgY29tcGlsZWQgYnkgQnJpYW4gQmFydGVscywg
dGhlIGJhciBkaXJlY3RvciBmb3IgZml2ZSBOZXcgWW9yayByZXN0YXVyYW50cy48L3A+PHA+QmV5
b25kIHRoZSBjbGFzc2ljIHJlY2lwZSwgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBvbmUgdGhhdCBjYWxscyBmb3Ig
c2FyZGluZS1pbmZ1c2VkIHRvbWF0byBqdWljZSwgYW5vdGhlciB0aGF0IHN1YnN0aXR1dGVzIG1l
emNhbCBhbmQgdGVxdWlsYSBmb3Igdm9ka2EsIGFuZCBhbiBpbnRlcmVzdGluZyBjb25jb2N0aW9u
IHRoYXQgaW5jbHVkZXMgY2FwZXIgYnJpbmUsIGNhcnJvdCBqdWljZSBhbmQgaG9uZXkuPC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBBbGxlbiBQaWVybGVvbmk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5U
aGUgU2FjcmFtZW50byBCZWU8L3N0cm9uZz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.