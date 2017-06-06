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Food tip: I made cloud eggs (thanks, Instagram) and it was not worth the fluff

Published: June 6, 2017 - 07:02 PM
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My stab at cloud eggs, a current Instagram sensation. (Jill Wendholt Silva/Kansas City Star/TNS)


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