Food tip: New takes on yogurt

PHA+WW9ndXJ0IGhhcyBnb25lIGZyb20gYSBuYXR1cmFsIGZvb2RzIG5pY2hlIHRvIGEgc3RhcGxl
IGluIHRoZSByZWZyaWdlcmF0b3JzIG9mIG1vc3QgQW1lcmljYW5zLiBBIGZldyB5ZWFycyBhZ28s
IG1hbnkgQW1lcmljYW5zIHdlcmUgaW50cm9kdWNlZCB0byBHcmVlayB5b2d1cnQsIHdoaWNoIGlz
IGEgY3JlYW1pZXIsIHRoaWNrZXIgdmVyc2lvbiB3aXRoIGhpZ2hlciBwcm90ZWluIGFuZCBsb3dl
ciBzdWdhciBjb250ZW50LiBBZnRlciB0aGF0IGNhbWUgSWNlbGFuZGljIGFuZCBBdXN0cmFsaWFu
IHlvZ3VydHMsIGFuZCB0aG9zZSBtYWRlIGZyb20gYWx0ZXJuYXRpdmUgbWlsa3MsIHN1Y2ggYXMg
c2hlZXAsIGdvYXQsIHNveSwgYWxtb25kIGFuZCBjb2NvbnV0LjwvcD48cD5Zb2d1cnQgaXMgYSBn
b29kIHNvdXJjZSBvZiBwcm90ZWluLCBhbmQgbWlsay1iYXNlZCB5b2d1cnRzIGNhbiBiZSBhIGdv
b2Qgc291cmNlIG9mIGNhbGNpdW0uIEJ1dCBldmVuIHRoZSBoZWFsdGhpZXN0IG9mIHlvZ3VydHMg
Y29udGFpbiBzb21lIG5hdHVyYWxseSBvY2N1cnJpbmcgc3VnYXIuIFBsYWluIHlvZ3VydHMgbmF0
dXJhbGx5IGNvbnRhaW4gYWJvdXQgNyB0byAxMSBncmFtcyBvZiBzdWdhciBwZXIgc2VydmluZzsg
YW55dGhpbmcgbW9yZSBpbiBmbGF2b3JlZCB5b2d1cnRzIGlzIGxpa2VseSBhZGRlZCBzdWdhcnMu
PC9wPjxwPlRob3NlIG1hZGUgd2l0aCB3aG9sZSBtaWxrIG9yIHdpdGggYWRkZWQgY3JlYW0gY29u
dGFpbiBzaWduaWZpY2FudCBhbW91bnRzIG9mIHNhdHVyYXRlZCBmYXQuIEhvd2V2ZXIsIHRoZXJl
IGlzIGFsbW9zdCBubyBlbmQgdG8gdGhlIGF2YWlsYWJpbGl0eSBvZiBsb3ctb3Igbm9uZmF0IHlv
Z3VydHMgYXZhaWxhYmxlLjwvcD48cD5UeXBpY2FsbHksIHRoZSBmZXdlciBhZGRlZCBleHRyYSBp
bmdyZWRpZW50cywgbGlrZSBmcnVpdCBwdXJlZXMgYW5kIG90aGVyIGZsYXZvcmluZ3MsIHRoZSBi
ZXR0ZXIuIFRoZXNlIGl0ZW1zIGFkZCBuYXR1cmFsbHkgb2NjdXJyaW5nIHN1Z2FyLCBhbmQgcmVm
aW5lZCBzdWdhcnMgYXJlIG9mdGVuIGFkZGVkLjwvcD48cD5QbGFpbiB5b2d1cnQgaXMgb2Z0ZW4g
cmVjb21tZW5kZWQgZm9yIGhlYWx0aCByZWFzb25zLCBidXQgeW91IGNhbiBhZGQgZmxhdm9yIGFu
ZCB2YXJpZXR5IHdpdGggZXh0cmFjdHMgc3VjaCBhcyB2YW5pbGxhIG9yIGNvY29udXQ7IHNwaWNl
cyBsaWtlIGNpbm5hbW9uIG9yIG51dG1lZzsgb3IgZnJlc2ggZnJ1aXQsIG51dHMgb3Igc2VlZHMu
PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBIZWlkaSBNY0luZG9vPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+RW52aXJvbm1lbnRhbCA8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5OdXRyaXRpb248L3N0cm9u
Zz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.