Food tip: What’s the difference between cilantro and coriander?

PHA+SWYgdGhlcmUgYXJlIGV2ZXIgY29uZnVzaW5nIGhlcmJzLCBpdCYjODIxNztzIGNpbGFudHJv
IGFuZCBjb3JpYW5kZXIuIFdoaWxlIGJvdGggY29tZSBmcm9tIHRoZSBzYW1lIHBsYW50LCB0aGV5
IGhhdmUgZGlmZmVyZW50IHVzZXMgYW5kIHRhc3Rlcy4gQ2lsYW50cm8gaXMgdGhlIGxlYXZlcyBh
bmQgc3RlbXMgb2YgdGhlIGNvcmlhbmRlciBwbGFudC4gV2hlbiB0aGUgcGxhbnQgZmxvd2VycyBh
bmQgdHVybnMgdG8gc2VlZCB0aGUgc2VlZHMgYXJlIGNhbGxlZCBjb3JpYW5kZXIuIDwvcD48cD5G
cmVzaCBjaWxhbnRybyBpcyB1c2VkIGluIG1hbnkgQXNpYW4gYW5kIE1leGljYW4gZGlzaGVzICYj
ODIxMjsgZXNwZWNpYWxseSBzYWxzYS4gQm90aCB0aGUgc29mdCBmZWF0aGVyeSBncmVlbiBzZXJy
YXRlZCBjaWxhbnRybyBsZWF2ZXMgYW5kIHRoZSBzdGVtcyBjYW4gYmUgdXNlZC4gSW4gbWFueSBB
c2lhbiByZWNpcGVzIGNpbGFudHJvIG1pZ2h0IGJlIHJlZmVycmVkIHRvIGFzIENoaW5lc2UgUGFy
c2xleSBvciBjb3JpYW5kZXIgbGVhdmVzLiA8L3A+PHA+TWFueSBwZW9wbGUgZWl0aGVyIGxvdmUg
Y2lsYW50cm8gb3IgbG9hdGhlIGl0LiBUaG9zZSB3aG8gbG9hdGhlIGl0IGZpbmQgdGhlIGZsYXZv
ciBzb2FweSwgYWNyaWQgb3IgcHVuZ2VudC4gVGhlcmUgYXJlIHNvbWUgcmVmZXJlbmNlcyBzYXlp
bmcgaXQmIzgyMTc7cyBhIGdlbmV0aWMgdGhpbmcuPC9wPjxwPlVzZSBjaWxhbnRybyBpbiBzYWxz
YSwgc3ByZWFkcywgcGFzdGEgYW5kIG5vb2RsZXMgYW5kIG1vcmUuIEl0JiM4MjE3O3MgYmVzdCB0
byBhZGQgdGhlIGNob3BwZWQgbGVhdmVzIGF0IHRoZSBsYXN0IG9yIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgY29v
a2luZy4gU3RvcmUgc3RlbSBzaWRlIGRvd24gaW4gYSBtYXNvbiBqYXIgd2l0aCBhYm91dCAyIGlu
Y2hlcyBvZiB3YXRlci4gTG9vc2VseSBjb3ZlciB0aGUgbGVhdmVzIHdpdGggcGxhc3RpYyB3cmFw
LiA8L3A+PHA+Q29yaWFuZGVyIHNlZWRzIGFyZSBsaWtlIHRpbnkgdGFuIGJlYWRzIHdpdGggcmlk
Z2VzLiBUaGV5IGFyZSB1c2VkIHdob2xlIGluIHBpY2tsaW5nIHJlY2lwZXMgb3IgY3J1c2hlZCBv
ciBncm91bmQgYW5kIHVzZWQgaW4gY3VycmllcywgcmljZSBkaXNoZXMgYW5kIHNvdXBzLiBDb3Jp
YW5kZXImIzgyMTc7cyBmbGF2b3IgbGVhbnMgbW9yZSB0b3dhcmQgdGhlIHdhcm0gc3BpY2UgY2F0
ZWdvcnkgbGlrZSBjaW5uYW1vbiB3aXRoIG51dHR5IG51YW5jZXMuIDwvcD48cD5UbyBpbnRlbnNp
ZnkgdGhlIGZsYXZvciwgdG9hc3QgdGhlIHNlZWRzLiBQbGFjZSBpbiBhIGRyeSBza2lsbGV0IGFu
ZCBoZWF0IG92ZXIgbWVkaXVtIGhlYXQgdW50aWwgdGhleSBiZWNvbWUgZnJhZ3JhbnQuIFRoaXMg
d2lsbCB0YWtlIGp1c3QgYSBmZXcgbWludXRlcywgc28gd2F0Y2ggY2FyZWZ1bGx5IHNvIHRoZSBz
ZWVkcyBkb24mIzgyMTc7dCBidXJuLiBPbmNlIHlvdSB0b2FzdCB0aGVtLCBjcnVzaCB0aGVtIHVz
aW5nIGEgbWFsbGV0IG9yIGJvdHRvbSBvZiBhIGhlYXZ5IHNraWxsZXQuIE9yIHB1bHNlIHRoZW0g
YSBmZXcgdGltZXMgaW4gYSBjbGVhbiBjb2ZmZWUgZ3JpbmRlci48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgy
MTI7IFN1c2FuIFNlbGFza3k8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5EZXRyb2l0IEZyZWUgUHJl
c3M8L3N0cm9uZz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.