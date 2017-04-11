Greek Style Roasted Lemon Potatoes are a delicious side dish

PHA+V2l0aCBFYXN0ZXIgYW5kIFBhc3NvdmVyIGluIG1pbmQsIEkgdGhvdWdodCBJJiM4MjE3O2Qg
b2ZmZXIgdXAgYSBzaW1wbGUgYnV0IGRlbGljaW91cyBzaWRlIGRpc2g6IHRoZSBsZW1vbnkgcm9h
c3RlZCBwb3RhdG9lcyB0aGF0IGFyZSBvbmUgb2YgdGhlIGRlcGVuZGFibGUgZGVsaWdodHMgb24g
dGhlIG1lbnUgYXQgYSBHcmVlayByZXN0YXVyYW50LiBUaGV5JiM4MjE3O3JlIGNyaXNweSBvbiB0
aGUgb3V0c2lkZSwgYnV0IHRhbmd5IGFuZCBjcmVhbXkgb24gdGhlIGluc2lkZSAmIzgyMzA7IGFu
ZCBzdXJwcmlzaW5nbHkgZWFzeSB0byBtYWtlLjwvcD48cD5UaGUga2V5IGlzIHRvIHN0YXJ0IGJ5
IG9ubHkgcGFydGlhbGx5IGNvb2tpbmcgdGhlIHBvdGF0b2VzICYjODIxMjsgZml2ZSBtaW51dGVz
LCB0aGVuIHB1bGwgdGhlbSBvZmYgdGhlIGhlYXQuIFRoZW4gZHJhaW4gdGhlbSBhbmQsIHdoaWxl
IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgc3RpbGwgaG90LCB0b3NzIHRoZW0gd2l0aCBsZW1vbiBqdWljZSBhbmQg
c2FsdC4gVGhlIHBvdGF0b2VzIHdpbGwgc29hayB1cCB0aGUgZmxhdm9yaW5ncyBsaWtlIGEgc3Bv
bmdlLiBUaGUgbmV4dCBzdGVwIGlzIHRoZSBvbmUgdGhhdCBjcmVhdGVzIHRoZSBjcmlzcHkgY3J1
c3Q6IENvYXQgdGhlbSB3aXRoIG9pbCBhbmQgcm9hc3QgdGhlbSBpbiBhbiBvdmVuLiBUaGUgZmlu
YWwgdG91Y2g/IFRvc3MgdGhlIHBvdGF0b2VzIHdpdGggZnJlc2ggY2hvcHBlZCBoZXJicyByaWdo
dCBiZWZvcmUgeW91IHNlcnZlIHRoZW0uIEkgcHJlZmVyIHBhcnNsZXkgYW5kIG9yZWdhbm8sIGJ1
dCB0aGV5JiM4MjE3O2QgYmUgZ3JlYXQgd2l0aCByb3NlbWFyeSBvciBiYXNpbCwgdG9vLjwvcD48
cD5XaGF0IGFyZSB0aGUgYmVzdCBraW5kcyBvZiBzcHVkcyBmb3IgdGhpcyBkaXNoPyBUaGUgdG9w
IG9mIHRoZSBsaXN0IGlzIG9jY3VwaWVkIGJ5IGJvaWxpbmcgcG90YXRvZXMgYW5kIGFsbC1wdXJw
b3NlIHBvdGF0b2VzIGJlY2F1c2UgdGhleSBob2xkIHRoZWlyIHNoYXBlIHdoZW4gcm9hc3RlZC4g
WXVrb24gR29sZHMgYXJlIG15IHBhcnRpY3VsYXIgZmF2b3JpdGUuIFJ1c3NldCBwb3RhdG9lcyAm
IzgyMTI7IGFrYSBiYWtpbmcgcG90YXRvZXMsIHRoZSBtb3N0IGZhbW91cyBiZWluZyB0aGUgSWRh
aG8gJiM4MjEyOyB3b3VsZCBmYWxsIGFwYXJ0LjwvcD48cD5JZiB5b3UgbWFuYWdlIG5vdCB0byBl
YXQgdGhlbSBhbGwgaW4gb25lIHNpdHRpbmcsIHlvdSYjODIxNztsbCBsb3ZlIHRoZXNlIGd1eXMg
YWxsIG92ZXIgYWdhaW4gYXMgbGVmdG92ZXJzLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgYmVjYXVzZSB0aGV5IGhh
cHBlbiB0byBtYWtlIHRlcnJpZmljIGhhc2ggYnJvd25zLiBKdXN0IHNhdXRlIHNvbWUgY2hvcHBl
ZCBvbmlvbiBpbiBvaWwgb3IgYnV0dGVyIGluIGEgc2tpbGxldCBvdmVyIG1lZGl1bS1sb3cgaGVh
dCB1bnRpbCBpdCYjODIxNztzIGNhcmFtZWxpemVkLCBhZGQgdGhlIHBvdGF0b2VzLCB0aGVuIG11
c2ggdGhlbSBkb3duIHdpdGggYSBwb3RhdG8gbWFzaGVyIG9yIGZvcmsgdW50aWwgdGhleSBmb3Jt
IGEgYmlnIHBhbmNha2UuIEJyb3duIGl0IHNsb3dseSBvbiBib3RoIHNpZGVzIGFuZCB5b3UmIzgy
MTc7cmUgZG9uZS4gVGhhdCBsZW1vbnkgZWRnZSBtYWtlcyB0aGVzZSBoYXNoIGJyb3ducyBhIHBh
cnRpY3VsYXJseSB0b290aHNvbWUgdmFyaWF0aW9uIG9uIHRoZSBzdGFuZGFyZCB2ZXJzaW9uLjwv
cD48cD48L3A+PHA+R3JlZWsgU3R5bGUgUm9hc3RlZDwvcD48cD5MZW1vbiBQb3RhdG9lczwvcD48
cD4yIGxicy4gWXVrb24gR29sZCBvciBvdGhlciBhbGwtcHVycG9zZSBvciBib2lsaW5nIHBvdGF0
b2VzPC9wPjxwPktvc2hlciBzYWx0PC9wPjxwPiYjMTg4OyBjdXAgZnJlc2ggbGVtb24ganVpY2U8
L3A+PHA+JiMxODg7IGN1cCBwbHVzIDEgdGJzcC4gZXh0cmEtdmlyZ2luIG9saXZlIG9pbCwgcGx1
cyBleHRyYSBmb3Igb2lsaW5nIHRoZSBwYW48L3A+PHA+MyB0YnNwLiBjaG9wcGVkIGZyZXNoIHBh
cnNsZXk8L3A+PHA+MSB0YnNwLiBjaG9wcGVkIGZyZXNoIG9yZWdhbm88L3A+PHA+QmxhY2sgcGVw
cGVyPC9wPjxwPjwvcD48cD5QcmVoZWF0IG92ZW4gdG8gNDUwIGRlZ3JlZXMuPC9wPjxwPlBlZWwg
dGhlIHBvdGF0b2VzIGFuZCBjdXQgdGhlbSBpbnRvIDEtaW5jaCBwaWVjZXMuIEluIGEgbWVkaXVt
IHNhdWNlcGFuIGNvbWJpbmUgdGhlIHBvdGF0b2VzIHdpdGggc2FsdGVkIGNvbGQgd2F0ZXIgdG8g
Y292ZXIgYnkgMiBpbmNoZXMuIEJyaW5nIHRoZSB3YXRlciB0byBhIGJvaWwsIHJlZHVjZSB0aGUg
aGVhdCBhbmQgc2ltbWVyIHRoZSBwb3RhdG9lcyBmb3IgNSBtaW51dGVzLiBXaGlsZSB0aGV5IGFy
ZSBzaW1tZXJpbmcsIGluIGEgbGFyZ2UgYm93bCB3aGlzayB0b2dldGhlciB0aGUgbGVtb24ganVp
Y2UgYW5kICYjMTg5OyB0ZWFzcG9vbiBzYWx0IHVudGlsIHRoZSBzYWx0IGlzIGRpc3NvbHZlZCBh
bmQgdGhlbiB3aGlzayBpbiAxIHRhYmxlc3Bvb24gb2YgdGhlIG9pbC48L3A+PHA+RHJhaW4gdGhl
IHBvdGF0b2VzIHdlbGwsIGFuZCB3aGlsZSB0aGV5IGFyZSBzdGlsbCBob3QsIGFkZCB0aGVtIHRv
IHRoZSBib3dsIGFuZCB0b3NzLiBMZWF2ZSB0aGVtIGluIHRoZSBib3dsIGZvciAxNSBtaW51dGVz
LCBzdGlycmluZyBzZXZlcmFsIHRpbWVzIHRvIG1ha2Ugc3VyZSB0aGF0IHRoZSBsaXF1aWQgaXMg
d2VsbCBkaXN0cmlidXRlZC4gQWRkIHRoZSByZW1haW5pbmcgJiMxODg7IGN1cCBvaWwgYW5kIGNv
bWJpbmUgd2VsbCwgYmVpbmcgY2FyZWZ1bCBub3QgdG8gYnJlYWsgdXAgdGhlIHBvdGF0b2VzLjwv
cD48cD5MaW5lIGEgcmltbWVkIHNoZWV0IHBhbiB3aXRoIHBhcmNobWVudCBwYXBlciBvciBhbHVt
aW51bSBmb2lsIGFuZCBicnVzaCBpdCB3aXRoIG9pbC4gVHJhbnNmZXIgdGhlIHBvdGF0b2VzIHRv
IHRoZSBwYW4gYW5kIHNwcmVhZCB0aGVtIG91dCBpbiBvbmUgbGF5ZXIuPC9wPjxwPlJvYXN0IHRo
ZSBwb3RhdG9lcyBvbiB0aGUgbWlkZGxlIHNoZWxmIG9mIHRoZSBvdmVuLCB0dXJuaW5nIHRoZW0g
c2V2ZXJhbCB0aW1lcywgdW50aWwgdGhleSBhcmUgZ29sZGVuIGJyb3duLCBhYm91dCAzMCB0byAz
NSBtaW51dGVzLiBSZW1vdmUgdGhlbSBmcm9tIHRoZSBvdmVuIGFuZCB0b3NzIHRoZW0gd2l0aCB0
aGUgcGFyc2xleSwgb3JlZ2FubyBhbmQgcGVwcGVyIHRvIHRhc3RlLjwvcD48cD5NYWtlcyBzaXgg
c2VydmluZ3MuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.