Help environment by reducing food waste

PHA+TW9yZSBhbmQgbW9yZSBwZW9wbGUgYXJlIGNvbmNlcm5lZCBhYm91dCBzdXN0YWluYWJpbGl0
eSBpbiB0aGUgZm9vZCBzdXBwbHkuIE9uZSBvZiB0aGUgbW9zdCBwb3dlcmZ1bCB0b29scyBmb3Ig
bG93ZXJpbmcgeW91ciBpbXBhY3QgaXMgc2ltcGxlOiBDdXQgZG93biBvbiBob3cgbXVjaCBmb29k
IGdvZXMgaW50byB0aGUgdHJhc2guPC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byB0aGUgTmF0aW9uYWwgUmVz
b3VyY2UgRGVmZW5zZSBDb3VuY2lsLCBhYm91dCA0MCBwZXJjZW50IG9mIGFsbCBmb29kIHByb2R1
Y2VkIGluIHRoZSBVLlMuIGdvZXMgdG8gd2FzdGUuIEFib3V0IG9uZS1mb3VydGggb2Ygb3VyIGZy
ZXNoIHdhdGVyIGdvZXMgdG8gcHJvZHVjaW5nIHdhc3RlZCBmb29kLCBub3QgdG8gbWVudGlvbiB0
aGUgZmVydGlsaXplcnMsIHBlc3RpY2lkZXMsIGZvc3NpbCBmdWVscyBhbmQgbGFuZCBkZWRpY2F0
ZWQgdG8gcHJvZHVjaW5nIGZvb2QgdGhhdCB3aWxsIG5ldmVyIGJlIGVhdGVuLiBEZWNvbXBvc2lu
ZyBmb29kIGluIGxhbmRmaWxscyBjb250cmlidXRlcyB0byBncmVlbmhvdXNlIGdhc2VzLjwvcD48
cD5IZXJlIGFyZSBvdXIgdG9wIHRpcHM6PC9wPjxwPjEuIENoZWNrIHlvdXIgcmVmcmlnZXJhdG9y
IGJlZm9yZSBnb2luZyB0byB0aGUgc3VwZXJtYXJrZXQuIFVzZSB0aGUgJiM4MjIwO2ZpcnN0IGlu
LCBmaXJzdCBvdXQmIzgyMjE7IHByaW5jaXBsZS48L3A+PHA+Mi4gUHV0IG9uZSBkYXkgb24gdGhl
IG1lbnUgdG8gJiM4MjIwO3VzZSBpdCB1cC4mIzgyMjE7IE1ha2UgYSBzb3VwIHdpdGggbGVmdG92
ZXIgdmVnZXRhYmxlcywgZ3JhaW5zLCBhbmQgcHJvdGVpbnM7IG9yIGNyZWF0ZSBhIHNtb3JnYXNi
b3JkIHdpdGggbGVmdG92ZXJzIGZyb20gdGhlIHdlZWsuPC9wPjxwPjMuIEFsd2F5cyB0YWtlIGxl
ZnRvdmVycyBob21lIGZyb20gcmVzdGF1cmFudHMsIHJlZnJpZ2VyYXRlIHRoZW0sIGFuZCB1c2Ug
dGhlbSB0aGUgbmV4dCBkYXkuPC9wPjxwPjQuIFJlbWVtYmVyIHRoYXQgJiM4MjIwO3VzZS1ieSYj
ODIyMTsgZGF0ZXMgdXN1YWxseSByZWZlciB0byBiZXN0IHF1YWxpdHksIG5vdCBzYWZldHkuPC9w
PjxwPjUuIEZyZWV6ZSBmb29kcyBpZiB5b3Ugd29uJiM4MjE3O3QgaGF2ZSB0aW1lIHRvIGVhdCB0
aGVtIGJlZm9yZSB0aGV5IGV4cGlyZS48L3A+PHA+Ni4gSWYgeW91IG11c3QgdG9zcyBraXRjaGVu
IHNjcmFwcywgY29tcG9zdCB0aGVtIGFuZCB1c2UgdGhlbSBhcyBmZXJ0aWxpemVyIGluIHlvdXIg
Z2FyZGVuLjwvcD48cD5Gb3IgbW9yZSBpZGVhcyBvbiBob3cgdG8gY3V0IHlvdXIgZm9vZCB3YXN0
ZSwgdmlzaXQgQ2hvb3NlTXlQbGF0ZS5nb3YuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.