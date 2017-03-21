Hints from Heloise: Knife guards; grapefruit saver; potluck recipe

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5FLkQuIGluIFdpc2NvbnNpbjwvc3Ryb25nPjogSSBzYXZlIGNhcmRib2FyZCB0
dWJlcyBmcm9tIHRvaWxldCB0aXNzdWUgYW5kIHBhcGVyIHRvd2Vscy4gSSBmbGF0dGVuIHRoZW0s
IHN0YXBsZSBvbmUgZW5kIHNodXQsIHNsaXAgbXkgc2hhcnAga25pdmVzIGluIHRoZXJlIGFuZCBz
dG93IGluIGEgZHJhd2VyLiBUaGlzIGlzIGEgZmluZ2VyLXNhdmVyISA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5C
cmFuZG9uIFMuIGluIExpdHRsZSBSb2NrLCBBcms8L3N0cm9uZz4uOiBJIGxvdmUgZnJlc2ggZ3Jh
cGVmcnVpdCEgVG8ga2VlcCBhIGhhbGYgZnJlc2ggZm9yIHRoZSBuZXh0IG1vcm5pbmcsIEkgcGxh
Y2UgdGhlIGN1dCBzaWRlIHVwc2lkZSBkb3duIG9uIGEgY29mZmVlLWNhbiBsaWQgb3Igb3RoZXIg
cGxhc3RpYyBsaWQuIDwvcD48cD48c3Ryb25nPk1hcnkgSy4gaW4gTGluY29sbiwgTmViLjwvc3Ry
b25nPjogV2hlbiBJIGdvIHRvIGEgcG90bHVjayBsdW5jaGVvbiBvciBkaW5uZXIsIEkgbWFrZSBh
IGNhc3Nlcm9sZS4gVGhleSBhcmUgcXVpY2ssIGluZXhwZW5zaXZlIGFuZCBlYXN5ISBJIHByaW50
IG91dCB0aGUgcmVjaXBlIG9uIHByZXR0eSBwYXBlciBhbmQgbWFrZSBzZXZlcmFsIGNvcGllcy4g
SSB0YXBlIHRoZSBjb3BpZXMgdG8gdGhlIGRpc2ggc28gdGhhdCB0aG9zZSB3aG8gd2FudCB0byBj
YW4gZ3JhYiBvbmUuICA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7IEtpbmcgRmVhdHVyZXM8L3N0cm9u
Zz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.