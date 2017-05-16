Hints from Heloise: Softening brown sugar

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+PHN0cm9uZz5DaGFybGllIFIuIGluIEhvdXN0b24gd3JpdGVzPC9zdHJvbmc+OiBIb3cgZG8g
SSBnZXQgbXkgZGFyayBicm93biBzdWdhciBiYWNrIHRvIHNvZnQ/IEkgZG8gbm90IHVzZSBpdCBv
ZnRlbiwgYW5kIGl0IGhhcyBnb3R0ZW4gdmVyeSBoYXJkLiA8L3A+PHA+PHN0cm9uZz5IZWxvaXNl
IHNheXM8L3N0cm9uZz46IEhlcmUgYXJlIGEgY291cGxlIG9mIG15IGZhdm9yaXRlIHdheXMgdG8g
c29mdGVuIGJyb3duIHN1Z2FyOjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0tlZXAgaW4gYW4gYWlydGln
aHQgY29udGFpbmVyIHdpdGggYSBzbGljZSBvZiBmcmVzaCBicmVhZCBvbiB0b3Agb2YgdGhlIHN1
Z2FyLiA8L3A+PHA+U2VhbCBpdCBhbmQgbGVhdmUgaXQgb3Zlcm5pZ2h0LiBJdCBtYXkgdGFrZSBv
bmUgdG8gdGhyZWUgZGF5cyB0byBzb2Z0ZW4uPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7UHV0IGl0IGlu
IGEgbWljcm93YXZlLXNhZmUgYm93bCB3aXRoIGEgc21hbGwgYm93bCBvZiB3YXRlciBiZXNpZGUg
aXQgYW5kIG1pY3Jvd2F2ZSBmb3IgYWJvdXQgNjAgc2Vjb25kcy4gSWYgaXQmIzgyMTc7cyBub3Qg
c29mdCBlbm91Z2gsIG1pY3Jvd2F2ZSBhZ2FpbiBmb3IgMzAgc2Vjb25kcyBtb3JlLjwvcD48cD48
c3Ryb25nPiYjODIxMjsgS2luZyBGZWF0dXJlczwvc3Ryb25nPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.