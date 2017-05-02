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How to make perfect pot of beans — and bust some myths along the way

By James P. DeWan
Chicago Tribune

Published: May 2, 2017 - 04:41 PM
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Making a pot of beans requires a simple cooking method: Put everything together in a pot, and simmer until done. (Michael Tercha/Chicago Tribune/TNS)


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