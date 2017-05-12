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Just say ‘I do’ to food trucks

By Cedar Burnett
Associated Press

Published: May 12, 2017 - 04:38 PM
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In the March 2017 photo provided by Julie Doniero Photography, Bobby and Angelica Hughes celebrate their Houston wedding with local food truck, Consumed. (Julie Doniero Photography via AP)


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