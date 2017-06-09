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Dining out

Kids from LeBron James Family Foundation first to try out Akron’s Piada restaurant, new eatery to open Tuesday

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 9, 2017 - 02:47 PM
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Arsean McCullough, 12 (front) his sister Arlissa, 13 and their parents Latasha and Arthur McCullough order their food at Piada Italian Street Food during the restaurant's pre-opening VIP event for Akron children and their families involved in the LeBron James Family Foundation in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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