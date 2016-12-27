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Kitchen Scoop: Maque choux as flexible as it is delicious

By Alicia Ross
Universal Uclick

Published: December 27, 2016 - 05:28 PM
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Maque choux is usually made with fresh corn and tomatoes, and flavored with tasso or bacon. But you can enjoy it any time of year by "faking" the fresh corn milk usually obtained by scraping fresh cobs with a combination of broth and pureed frozen white corn kernels. (Alicia Ross/Kitchen Scoop)


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