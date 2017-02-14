Kitchen Scoop: Share these easy ‘OMG’ cookies with friends

PHA+SSByZWFsbHkgc2hvdWxkIGNhbGwgbXkgcmVjaXBlIGZvciBTbWFsbCBCYXRjaCBIZWF0aCBC
YXIgQ29va2llcyBteSBPTUcgKCYjODIyMDtPaCBteSBHb2QhJiM4MjIxOykgY29va2llcyBpbnN0
ZWFkLCBiZWNhdXNlIHRoYXQgaGFzIGJlZW4gdGhlIHJlc3BvbnNlIGZyb20gZXZlcnlvbmUgd2hv
IGhhcyBlYXRlbiBvbmUgbGF0ZWx5LiBJcm9uaWNhbGx5LCB0aGlzIGlzIGEgcmVjaXBlIEkgZm91
bmQgaGFuZHdyaXR0ZW4gb24gYSBjYXJkIGluIHRoZSBib3R0b20gb2YgbXkgZmlsZSBjYWJpbmV0
LCB3aGljaCBoYWQgYSBzbWlsZXkgZmFjZSBvbiBpdCAmIzgyMTI7IHRoZSBvbGQtc2Nob29sIHZl
cnNpb24gb2YgT01HLiAoT2J2aW91c2x5LCBJIGhhZCB0aGUgc2FtZSByZXNwb25zZSB0byB0aGUg
Y29va2llcyBhbmQgY29waWVkIHRoZSByZWNpcGUgZnJvbSBhIGZyaWVuZC4pPC9wPjxwPlNlcmlv
dXNseSwgdGhlc2Ugd2lsbCBub3QgZGlzYXBwb2ludCB0aGUgbW9zdCBkaXNjZXJuaW5nIGNvb2tp
ZSBjb25ub2lzc2V1ci4gWW91IGhhdmUgYSBoaW50IG9mIGNob2NvbGF0ZSwgdGhlIGNoZXd5IGdv
b2RuZXNzIG9mIHRvZmZlZSBhbmQgdGhlIHN1cmUgcHJlc2VuY2Ugb2YgcGVjYW5zIHN1cnJvdW5k
ZWQgYnkgYnV0dGVyLXN1Z2FyIGRvdWdoIHRoYXQgaXMgZGVsaWNpb3VzIGJ5IGl0c2VsZi4gPC9w
PjxwPkkmIzgyMTc7dmUgc2l6ZWQgdGhlIGJhdGNoIHRvIG1ha2UgMjAgY29va2llcywgd2hpY2gg
aXMgaGVscGZ1bCB3aGVuIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGJlIHRpZWQgdG8gdGhlIG92
ZW4gZm9yIG92ZXIgYW4gaG91ciBiYWtpbmcgdHJheSBhZnRlciB0cmF5LiBGb3IgYSBzbWFsbCBo
b3VzZWhvbGQgbGlrZSBtaW5lLCB0aGVyZSBhcmUgc3RpbGwgZW5vdWdoIHRvIGVuam95IGFuZCBz
aGFyZSB3aXRob3V0IHRpcmluZyBvZiB0aGVtLjwvcD48cD5BcyBhbHdheXMsIGxldCBtZSBrbm93
IHdoYXQgeW91IHRoaW5rIGF0IGtpdGNoZW5zY29vcC5jb20uIEluIHRoZSBtZWFudGltZSwgd2hp
cCB1cCBhIGJhdGNoIG9mIHRoZXNlIGNvb2tpZXMuIChJJiM4MjE3O2xsIGJlIGxpc3RlbmluZyBm
b3IgdGhlIE9NR3MuKSBFbmpveSE8L3A+PHA+PC9wPjxwPlNtYWxsIEJhdGNoIDwvcD48cD5IZWF0
aCBCYXIgQ29va2llczwvcD48cD4xJiMxODg7IGN1cHMgYWxsLXB1cnBvc2UgZmxvdXI8L3A+PHA+
JiMxODk7IHRzcC4gc2FsdDwvcD48cD4mIzE4OTsgdHNwLiBiYWtpbmcgc29kYTwvcD48cD4mIzE4
OTsgY3VwICgxIHN0aWNrKSB1bnNhbHRlZCBidXR0ZXIsIHNvZnRlbmVkPC9wPjxwPiYjMTkwOyBj
dXAgc3VnYXI8L3A+PHA+MSBlZ2c8L3A+PHA+MSB0c3AuIHZhbmlsbGE8L3A+PHA+NCBmaW5lbHkg
Y2hvcHBlZCBIZWF0aCBCYXJzPC9wPjxwPiYjMTg5OyBjdXAgY2hvcHBlZCBwZWNhbnM8L3A+PHA+
PC9wPjxwPkluIG1lZGl1bSBib3dsLCBzaWZ0IHRvZ2V0aGVyIGZsb3VyLCBzYWx0IGFuZCBiYWtp
bmcgc29kYS4gU2V0IGFzaWRlLjwvcD48cD5JbiB0aGUgbGFyZ2UgYm93bCBvZiBhbiBlbGVjdHJp
YyBtaXhlciwgbWl4IHRvZ2V0aGVyIHRoZSBidXR0ZXIgYW5kIHN1Z2FyIHVudGlsIGxpZ2h0IGFu
ZCBjcmVhbXksIGFib3V0IDIgbWludXRlcyBvbiBtZWRpdW0taGlnaC4gQWRkIHRoZSBlZ2cgYW5k
IHZhbmlsbGEgYW5kIG1peCB0byBpbmNvcnBvcmF0ZS4gVHVybiBvZmYgdGhlIG1peGVyIGFuZCBz
dGlyIGluIChieSBoYW5kKSB0aGUgY2FuZHkgYmFycyBhbmQgcGVjYW5zLiBDb3ZlciB3aXRoIHBs
YXN0aWMgd3JhcCBhbmQgcmVmcmlnZXJhdGUgZm9yIDIwIHRvIDMwIG1pbnV0ZXMsIG9yIHVudGls
IHRoZSBkb3VnaCBpcyBuaWNlIGFuZCBmaXJtLjwvcD48cD5QcmVoZWF0IG92ZW4gdG8gMzUwIGRl
Z3JlZXMuIERyb3AgZWFjaCBjb29raWUgZG91Z2ggc2Nvb3AgYWJvdXQgMiBpbmNoZXMgYXBhcnQg
b250byBhIHBhcmNobWVudC1saW5lZCBjb29raWUgc2hlZXQuIEJha2UgZm9yIDEyIG1pbnV0ZXMg
b3IgdW50aWwgbGlnaHRseSBicm93bmVkIG9uIHRoZSBlZGdlcy4gQ29vbCBvbiBjb29raWUgc2hl
ZXQgZm9yIDUgbWludXRlcyBhbmQgdGhlbiB0cmFuc2ZlciB0byBhIGNvb2tpZSByYWNrIHRvIGNv
b2wgY29tcGxldGVseS4gU3RvcmUgY292ZXJlZC48L3A+PHA+TWFrZXMgMjAgY29va2llcy48L3A+
PHA+RWFjaCBjb29raWUgaGFzIGFib3V0IDE0MiBjYWxvcmllcywgOCBncmFtcyBmYXQgKDMgZ3Jh
bXMgc2F0dXJhdGVkKSwgMjAgbWlsbGlncmFtcyBjaG9sZXN0ZXJvbCwgMiBncmFtcyBwcm90ZWlu
LCAxNiBncmFtcyBjYXJib2h5ZHJhdGVzLCAwLjUgZ3JhbXMgZGlldGFyeSBmaWJlciwgMTQyIG1p
bGxpZ3JhbXMgc29kaXVtLjwvcD48cD5BbGljaWEgUm9zcyBpcyB0aGUgY28tYXV0aG9yIG9mIHRo
cmVlIGNvb2tib29rcy4gQ29udGFjdCBoZXIgYy9vIFVuaXZlcnNhbCBVY2xpY2ssIDExMzAgV2Fs
bnV0IFN0LiwgS2Fuc2FzIENpdHksIE1PIDY0MTA2LCBlbWFpbCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86dGVs
bHVzQGtpdGNoZW5zY29vcC5jb20iPnRlbGx1c0BraXRjaGVuc2Nvb3AuY29tPC9hPiwgb3Igdmlz
aXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2tpdGNoZW5zY29vcC5jb20iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRw
Oi8va2l0Y2hlbnNjb29wLmNvbTwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.