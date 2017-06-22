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Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of its closing

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 22, 2017 - 01:01 PM | Updated: June 22, 2017 - 01:16 PM

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