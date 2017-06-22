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Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of its closing

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 22, 2017 - 01:01 PM | Updated: June 22, 2017 - 05:52 PM
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Dee Zoyhofski of Canton leaves with her leftovers after dining at Luigi's Restaurant with her mother and sister Thursday in Akron. Word spread on Facebook that the iconic Akron restaurant was closing when in fact it is a restaurant with the same name in Scotland. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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