All CATEGORIES
☰ Menu

Viral rumors

Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of restaurant closing

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 22, 2017 - 01:01 PM | Updated: June 23, 2017 - 12:41 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dee Zoyhofski of Canton leaves with her leftovers after dining at Luigi's Restaurant with her mother and sister Thursday in Akron. Word spread on Facebook that the iconic Akron restaurant was closing when in fact it is a restaurant with the same name in Scotland. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

luigis23_03 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of restaurant closing

It’s fake news, Luigi’s lovers.

hotspot24_09
Hot Spot: At Painting With a Twist, novice artists enjoy creating masterpieces sipping and socializing - 12:32 PM
thingstodo0623
Things to Do, June 23: Wine dinner, live jazz recording, King Kong and Rock the Docks
islam22cut
Local Islamic center hosting interfaith vigil Friday for slain Virginia teen
Home and garden notes
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next