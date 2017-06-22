All CATEGORIES
☰ Menu

Viral rumors

Luigi’s in Akron is alive and well; social media spreads fake news of restaurant closing

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 22, 2017 - 01:01 PM | Updated: June 23, 2017 - 05:57 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Dee Zoyhofski of Canton leaves with her leftovers after dining at Luigi's Restaurant with her mother and sister Thursday in Akron. Word spread on Facebook that the iconic Akron restaurant was closing when in fact it is a restaurant with the same name in Scotland. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

hotspot24_09 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Hot Spot: At Painting With a Twist, novice artists enjoy creating masterpieces sipping and socializing

Everyone isn’t good at everything.

thingstodo0624
Things to Do, June 24: Purple martins, Ukrainian Festival, cat show and concerts
interfaith_05
Islamic center vigil gathers interfaith crowd to mourn for slain Virginia girl
Area religious events — June 24, 2017
almanac24cut_09
Plant Lovers’ Almanac: June — and plant diseases — are busting out all over
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next