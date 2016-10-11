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McDonald’s: Ronald McDonald keeping a lower profile during clowning craze

Associated Press

Published: October 11, 2016 - 12:40 PM | Updated: October 11, 2016 - 04:23 PM
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FILE - In this Thursday, Nov. 26, 2015, file photo, Ronald McDonald waves to the crowd during the Macy's Thanksgiving Day Parade, in New York. McDonalds says Ronald McDonald is keeping a low profile with reports of creepy clown sightings on the rise. McDonalds Corp. said Tuesday, Oct. 11, 2016, that it is being thoughtful in respect to Ronald McDonalds participation in community events as a result of the current climate around clown sightings in communities. The company did not provide any other details about how often its red-haired mascot makes appearances, and how that will change. The move comes after a rash of hoaxes and pranks about scary clown sightings around the country, which have forced police to check for real threats. (AP Photo/Andres Kudacki, File)


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