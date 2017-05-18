McDonald’s says it removed artificial flavor from soft serve

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3Mgc2F5cyBpdCByZW1vdmVkIGFydGlmaWNpYWwg
Zmxhdm9yIGZyb20gaXRzIHZhbmlsbGEgc29mdC1zZXJ2ZSBkZXNzZXJ0LjwvcD48cD5UaGUgY2hh
aW4gc2F5cyBpdCBzdGFydGVkIHN3aXRjaGluZyB0byBuYXR1cmFsIHZhbmlsbGEgZmxhdm9yIGxh
c3QgZmFsbCwgYW5kIHRoZSByb2xsb3V0IGlzIG5lYXJseSBjb21wbGV0ZSBhdCBpdHMgbW9yZSB0
aGFuIDE0LDAwMCBVLlMuIGxvY2F0aW9ucy4gTWNEb25hbGQmIzgyMTc7cyBhbm5vdW5jZWQgdGhl
IGNoYW5nZSBXZWRuZXNkYXkuIFRoZSBzb2Z0LXNlcnZlIGFscmVhZHkgaGFkIG5vIGFydGlmaWNp
YWwgY29sb3JzIG9yIHByZXNlcnZhdGl2ZXMuPC9wPjxwPk1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3Mgc2F5cyBh
IHJlZ3VsYXIgc2l6ZSBzb2Z0LXNlcnZlIGNvbmUgaXMgc3RpbGwgMjAwIGNhbG9yaWVzLiBUaGUg
Y29tcGFueSBoYXMgbWFkZSB0d2Vha3MgYmVmb3JlIHRoYXQgaGF2ZSBpbmNyZWFzZWQgdGhlIGNh
bG9yaWUgY291bnQsIGJ1dCBkaWQgbm90IGRldGFpbCB0aGVtLiBUaGUgY29uZSB3YXMgbGlzdGVk
IGF0IDE3MCBjYWxvcmllcyBhcyByZWNlbnRseSBhcyAyMDE1LjwvcD48cD5UaGUgY2hhaW4gYWxz
byBub3RlZCB0aGF0IGl0IHN3aXRjaGVkIGZyb20gaGlnaC1mcnVjdG9zZSBjb3JuIHN5cnVwIHRv
IHN1Z2FyIGZvciBpdHMgY2hvY29sYXRlIGFuZCBzdHJhd2JlcnJ5IHN5cnVwcy48L3A+PHA+Rm9v
ZCBjb21wYW5pZXMgaGF2ZSBtYWRlIG1hbnkgY2hhbmdlcyB0byB0aGVpciBpbmdyZWRpZW50cyBp
biByZWNlbnQgeWVhcnMgdG8gYWRkcmVzcyBjdXN0b21lciBkZW1hbmQgZm9yIG1vcmUgbmF0dXJh
bCBwcm9kdWN0cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.