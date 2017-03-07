New in food: Maruchan Yakisoba Spicy Teriyaki Beef Flavor Noodles

PHA+TWFydWNoYW4gYWRkcyBhIGJvbGQgbmV3IGZsYXZvciB0byB0aGUgd29ybGQgb2YgbWljcm93
YXZhYmxlIG5vb2RsZXMgd2l0aCBZYWtpc29iYSBTcGljeSBUZXJpeWFraSBCZWVmIEZsYXZvci48
L3A+PHA+VGhpcyBmb3VyLW1pbnV0ZSBtZWFsIHBhY2tzIGEgZGVsaWdodGZ1bGx5IHNwaWN5IHB1
bmNoIGFuZCBhIGhlYXJ0eSwgc29ydC1vZiBiZWVmLWxpa2UgZmxhdm9yLiBJdCYjODIxNztzIHRo
ZSBoZWF0IHRoYXQgbWFrZXMgdGhpcyBhIHdpbm5lciwgYnV0IGRvbiYjODIxNzt0IGlnbm9yZSB0
aGUgaGVmdHkgZG9zZSBvZiBzb2RpdW0gJiM4MjEyOyBhbmQgZG9uJiM4MjE3O3QgYmUgZm9vbGVk
IGludG8gYmVsaWV2aW5nIHRoZSBjbGFpbSB0aGF0IG9uZSBwYWNrYWdlIGNvbnRhaW5zIHR3byBz
ZXJ2aW5ncy48L3A+PHA+QSAzLjk3LW96IHBhY2thZ2UgY29zdHMgYWJvdXQgJDEuMTkgYXQgZ3Jv
Y2VyeSBzdG9yZXMuPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBEYW5pZWwgTmVtYW48L3N0cm9uZz48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5TdC4gTG91aXMgUG9zdC1EaXNwYXRjaDwvc3Ryb25nPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.