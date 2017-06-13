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New owners plan to polish Diamond Grille, but preserve its classic appeal

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 13, 2017 - 05:09 PM
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The long bone steak, a 22 oz. ribeye, is a popular item on the Diamond Grille menu in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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