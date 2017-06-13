All CATEGORIES
☰ Menu

New owners plan to polish Diamond Grille, but preserve its classic appeal

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: June 13, 2017 - 05:09 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The long bone steak, a 22 oz. ribeye, is a popular item on the Diamond Grille menu in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN LIFESTYLE

GOP, Dem governors call for changes in House health bill - 2:36 PM

DES MOINES, Iowa: A group of Republican and Democratic governors are echoing President Donald Trump’s criticism of a House GOP health care bill, saying it threatens coverage for the most vulnerable. Instead, they’re asking Senate leaders to work together on an overhaul of Democrat Barack Obama’s health care law.

thingstodo0616
Things to Do, June 16: ‘Mary Poppins’ at Akron Civic; sample wine at West Point, Sarah’s; music on the river in Falls
fiber16cut_02
Snacks with added fiber a part of Nutrition Facts delay
alien15cut_17
Alien Vacation: Mini Golf and Hollywood sci-fi props make the weird wonderful in Medina
Cleveland Metroparks offers free water-taxi rides in Cleveland’s Flats on weekends this summer
MORE IN LIFESTYLE >
 

MOST POPULAR

Prev Next