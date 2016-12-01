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No one’s a stranger at Frank’s Place in Akron

By Malcolm X Abram
Beacon Journal staff writer

Published: December 1, 2016 - 05:59 PM
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Holly Everson (left) and Edward Buragask look at photos on Holly's phone while sitting at the bar where an iconic radio control model airplane soars at Frank's Place On Market . (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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