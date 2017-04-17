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Outflank old ideas of flank steak with this rolled version

Culinary Institute of America

Published: April 17, 2017 - 05:29 PM
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This March 2017 photo provided by The Culinary Institute of America shows a Chimichurri-stuffed flank steak in Hyde Park, N.Y. This dish is from a recipe by the CIA. (Phil Mansfield/The Culinary Institute of America via AP)


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