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Party train, beer pairings and the Ramp Festival — Food and fun

Published: April 19, 2017 - 07:07 PM
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Photo of ramps taken at Ramp Up Peninsula, the city's inaugural festival in 2013 honoring the ramp, the wild leek and the ramson. (Akron Beacon Journal file photo)


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