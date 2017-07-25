Pesto stuffed chicken is a summer favorite

PHA+SGF2aW5nIGEgdmFyaWV0eSBvZiBmcmVzaCBoZXJicyBpbiBwb3RzIG9uIHRoZSBkZWNrIGlz
IG9uZSBvZiB0aGUgY29vbGVzdCB0aGluZ3MgYWJvdXQgc3VtbWVyLjwvcD48cD5GcmVzaCBoZXJi
cyBtYWtlIGl0IHNvIGVhc3kgdG8gYWRkIGFuIGhlcmJhY2VvdXMgdG9uZSB0byBhbnkgc2FsYWQs
IHNpZGUgb3IgbWFpbiBkaXNoLiBTb2Z0ZXIgaGVyYnMgbGlrZSBiYXNpbCBhbmQgdGFycmFnb24g
YXJlIGVzcGVjaWFsbHkgbmljZSBhZGRpdGlvbnMgdG8gc2FsYWRzIGFuZCB2aW5haWdyZXR0ZXMu
IEhlcmJzIGxpa2Ugcm9zZW1hcnksIHNhZ2UgYW5kIHRoeW1lIGxlbmQgdGhlbXNlbHZlcyB0byBt
ZWF0cyBsaWtlIHBvcmsgYW5kIGxhbWIuPC9wPjxwPk9uZSBoaWdobGlnaHQgaW4gbXkgaGVyYiBn
YXJkZW4gaXMgYmFzaWwuIFR5cGljYWxseSwgSSBoYXZlIGFuIGFidW5kYW5jZSBvZiBpdC4gU28g
dGhlIGZpcnN0IHRoaW5nIHRoYXQgY29tZXMgdG8gbWluZCB3aGVuIHVzaW5nIGl0IGlzIG1ha2lu
ZyBwZXN0by48L3A+PHA+VG9kYXkmIzgyMTc7cyByZWNpcGUgaXMgb25lIG9mIG15IHN1bW1lcnRp
bWUgZ3JpbGxlZCBjaGlja2VuIHJlY2lwZXMuIEFuZCBpdCBtYWtlcyBncmVhdCB1c2Ugb2YgYmFz
aWwgcGVzdG8uIFdoYXQmIzgyMTc7cyBkaWZmZXJlbnQgYWJvdXQgdGhpcyByZWNpcGUgaXMgaXQg
dGFrZXMgYSB0cmFkaXRpb25hbCBwZXN0byBpbnRvIHRocmVlIGRpZmZlcmVudCBkaXJlY3Rpb25z
LiBBIHZlcnNpb24gaXMgdXNlZCBhcyB0aGUgbWFyaW5hZGUsIHNhbnMgdGhlIGNoZWVzZS4gWW91
IHVzZSBhbm90aGVyIHZlcnNpb24gZm9yIHRoZSBzdHVmZmluZyBpbiB0aGUgY2hpY2tlbi4gQSBm
aW5hbCB2ZXJzaW9uIGlzIHVzZWQgYXMgYSBmaW5pc2hpbmcgc2F1Y2UgdG8gc2VydmUgb24gdGhl
IHNpZGUuIEl0IGhhcyBhIGZldyBzdGVwcywgYnV0IGl0IGNvbWVzIHRvZ2V0aGVyIHVzaW5nIGEg
Zm9vZCBwcm9jZXNzb3Igc28gaXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCB0YWtlIGxvbmcuPC9wPjxwPldoaWxl
IHRoaXMgcmVjaXBlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgY2FsbCBmb3IgdGhlIHRyYWRpdGlvbmFsIHBpbmUg
bnV0cywgeW91IGNvdWxkIGFkZCB0aGVtIGlmIHlvdSBsaWtlLiBZb3UgYWxzbyBjYW4gdXNlIHdh
bG51dHMuIEJlY2F1c2UgYmFzaWwgZGFya2VucyB3aGVuIGl0JiM4MjE3O3MgY3V0LCBJIGFkZGVk
IHNvbWUgZnJlc2ggcGFyc2xleSBzbyB0aGUgcGVzdG8ga2VlcHMgaXRzIHZpYnJhbnQgY29sb3Iu
IFlvdSBjb3VsZCBhbHNvIHVzZSBzcGluYWNoLCB3aGljaCB3aWxsIGhlbHAgd2l0aCB0aGUgY29s
b3IuIElmIHlvdSBoYXZlIHBlc3RvIGxlZnRvdmVycywgc3RvcmUgdGhlbSBpbiB0aGUgZnJlZXpl
ciB0byBrZWVwLjwvcD48cD5BbHRob3VnaCBtb3N0IHN0b3JlLWJvdWdodCBwZXN0byB0eXBpY2Fs
bHkgaGFzIGNoZWVzZSBpbiBpdCwgaWYgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYmFzaWwgcmVhZGls
eSBhdmFpbGFibGUgdG8gbWFrZSB5b3VyIG93biwgeW91IGNhbiB1c2UgaXQuIE15IGZhdm9yaXRl
IHN0b3JlLWJvdWdodCBwZXN0b3MgYXJlIHRob3NlIGZyb20gU2FtJiM4MjE3O3MgQ2x1YiBhbmQg
Q29zdGNvLiBUaGV5IGNvc3QgYWJvdXQgJDggZm9yIGEgZ29vZC1zaXplIGphciBhbmQgYXJlIHdv
cnRoIGl0LiBPbmNlIHlvdSBvcGVuIHRoZSBqYXIsIHRoZXkgdG9vIGRvbiYjODIxNzt0IGxhc3Qg
dmVyeSBsb25nLiBGcmVlemUgbGVmdG92ZXJzIGluIHNtYWxsIGNvbnRhaW5lcnMgb3IgaW4gaWNl
IGN1YmUgdHJheXMuIE9uY2UgZnJvemVuLCBwb3AgdGhlbSBvdXQgb2YgdGhlIHRyYXlzIGFuZCBz
dG9yZSBpbiBmcmVlemVyLXF1YWxpdHkgYmFncy48L3A+PHA+VGhpcyByZWNpcGUgY2FsbHMgZm9y
IHNraW4tb24gYW5kIGJvbmUtaW4gY2hpY2tlbiBicmVhc3RzLiBZb3UgY2FuIHJlbW92ZSB0aGUg
c2tpbiBpZiB5b3UgbGlrZS4gSSBsaWtlIGtlZXBpbmcgaXQgb24gYmVjYXVzZSBpdCBoZWxwcyBr
ZWVwIHRoZSBjaGlja2VuIG1vaXN0IGR1cmluZyBncmlsbGluZy4gVHJ5IHRvIGJ1eSBjaGlja2Vu
IGJyZWFzdHMgdGhhdCBhcmUgbm90IHRvbyBodWdlIGFuZCBhcmUgdW5pZm9ybSBpbiBzaXplLiBJ
ZiB5b3UgYnV5IHRoZSBicmVhc3RzIHdpdGggdGhlIGJvbmUgaW4sIHJlbW92ZSB0aGUgYm9uZXMg
YW5kIHNhdmUgdGhlbSBmb3IgbWFraW5nIHN0b2NrLjwvcD48cD5Zb3UmIzgyMTc7bGwgbmVlZCB0
byBjdXQgYSBkZWVwIGhvcml6b250YWwgcG9ja2V0IGluIHRoZSB0aGljayBzaWRlIG9mIHRoZSBj
aGlja2VuIGJyZWFzdDsganVzdCBtYWtlIHN1cmUgeW91IGRvbiYjODIxNzt0IGN1dCBpdCBhbGwg
dGhlIHdheSB0aHJvdWdoLiBIYXZpbmcgdGhlIGNoaWNrZW4gcmVhbGx5IGNvbGQgaGVscHMgbWFr
aW5nIHRoZSBwb2NrZXQgZWFzaWVyLjwvcD48cD5GaW5hbGx5LCBjYXJyeSBvdmVyIHRoYXQgaGVy
YmFjZW91cyB0YXN0ZSBhbmQgc2VydmUgdGhlIGNoaWNrZW4gd2l0aCBhIGJhYnkgZ3JlZW5zIHNh
bGFkIHdpdGggYSBmZXcgYmFzaWwgbGVhdmVzIG1peGVkIGluLCBkcmVzc2VkIHdpdGggYSBsaWdo
dCB2aW5haWdyZXR0ZS48L3A+PHA+PC9wPjxwPkdSSUxMRUQgUEVTVE8gQ0hJQ0tFTjwvcD48cD4y
IGN1cHMgZnJlc2ggYmFzaWwgbGVhdmVzPC9wPjxwPiYjMTg5OyBjdXAgZmxhdC1sZWFmIHBhcnNs
ZXk8L3A+PHA+JiMxODk7IGN1cCBvbGl2ZSBvaWwsIGRpdmlkZWQ8L3A+PHA+NCBnYXJsaWMgY2xv
dmVzLCBwZWVsZWQ8L3A+PHA+MSB0YnNwLiBsZW1vbiBqdWljZTwvcD48cD4mIzE4OTsgdHNwLiBz
YWx0PC9wPjxwPiYjODUzMTsgY3VwIGdyYXRlZCBQYXJtZXNhbiBjaGVlc2U8L3A+PHA+MSYjMTg4
OyBsYnMuICgyIGxhcmdlIG9yIDQgc21hbGwpIHNraW4tb24sIGJvbmVsZXNzIGNoaWNrZW4gYnJl
YXN0cywgdHJpbW1lZCBvZiBleGNlc3MgZmF0PC9wPjxwPjwvcD48cD5QbGFjZSB0aGUgYmFzaWws
IHBhcnNsZXksICYjMTg4OyBjdXAgb2lsLCBnYXJsaWMsIGxlbW9uIGp1aWNlIGFuZCAmIzE4OTsg
dGVhc3Bvb24gc2FsdCBpbiBhIGZvb2QgcHJvY2Vzc29yLiBQcm9jZXNzIHVudGlsIHNtb290aCwg
YWJvdXQgMSBtaW51dGUsIHNjcmFwaW5nIGJvd2wgYXMgbmVlZGVkLjwvcD48cD5SZW1vdmUgJiMx
ODg7IGN1cCBwZXN0byBmcm9tIHByb2Nlc3NvciBhbmQgcmVzZXJ2ZSBmb3IgbWFyaW5hdGluZyBj
aGlja2VuLiBBZGQgUGFybWVzYW4gdG8gcGVzdG8gaW4gcHJvY2Vzc29yIGFuZCBwdWxzZSB1bnRp
bCBpbmNvcnBvcmF0ZWQsIGFib3V0IDMgcHVsc2VzLiBSZW1vdmUgMiBoZWFwaW5nIHRhYmxlc3Bv
b25zIG9mIHBlc3RvIGZvciBzdHVmZmluZyBjaGlja2VuLjwvcD48cD5BZGQgdGhlIHJlbWFpbmlu
ZyAmIzE4ODsgY3VwIG9pbCB0byBwZXN0byBpbiBwcm9jZXNzb3IgYW5kIHB1bHNlIHVudGlsIGNv
bWJpbmVkLiBTZXQgYXNpZGUgZm9yIHNhdWNpbmcgY29va2VkIGNoaWNrZW47IHlvdSBzaG91bGQg
aGF2ZSBhYm91dCAmIzg1MzE7IGN1cCBwZXN0by48L3A+PHA+U3RhcnRpbmcgb24gdGhpY2sgc2lk
ZSBvZiBicmVhc3QsIGN1dCBhIGhvcml6b250YWwgcG9ja2V0IGluIGVhY2ggYnJlYXN0IGFib3V0
IDIgJiMxODk7IGluY2hlcyB3aWRlLCBzdG9wcGluZyAmIzE4OTsgaW5jaCBmcm9tIGVkZ2Ugc28g
aGFsdmVzIHJlbWFpbiBhdHRhY2hlZC48L3A+PHA+U2Vhc29uIGNoaWNrZW4sIGluc2lkZSBhbmQg
b3V0LCB3aXRoIHNhbHQgYW5kIHBlcHBlci4gUGxhY2UgMSBoZWFwaW5nIHRhYmxlc3Bvb24gb2Yg
UGFybWVzYW4gcGVzdG8gaW4gcG9ja2V0IG9mIGVhY2ggYnJlYXN0LjwvcD48cD5Gb2xkIHRoZSBu
b24tc2tpbiBzaWRlIG9mIHRoZSBicmVhc3QgaW4gdG93YXJkIHRoZSBwb2NrZXQgc28gdGhlIHNr
aW4gc2lkZSBmb2xkcyBvdmVyIHNvbWUuIFVzaW5nIGtpdGNoZW4gdHdpbmUsIHRpZSB0aGUgYnJl
YXN0IGF0IGludGVydmFscy48L3A+PHA+UGxhY2Ugc3R1ZmZlZCBicmVhc3RzIGluIGJvd2wgYW5k
IGFkZCBwZXN0byByZXNlcnZlZCBmb3IgbWFyaW5hdGluZy4gUnViIHBlc3RvIGFsbCBvdmVyIGNo
aWNrZW4sIGNvdmVyIGFuZCByZWZyaWdlcmF0ZSBmb3IgMSBob3VyLjwvcD48cD5QcmVoZWF0IG9y
IHByZXBhcmUgdGhlIGdyaWxsIGZvciBpbmRpcmVjdCBoZWF0LiAoRm9yIGNoYXJjb2FsLCBwbGFj
ZSBhc2gtY292ZXJlZCBjb2FscyBvbiBvbmUgc2lkZSBvZiB0aGUgZ3JpbGwgYW5kIHJlcGxhY2Ug
Z3JhdGUuIEZvciBhIGdhcyBncmlsbCwgbGlnaHQgYWxsIGJ1cm5lcnMgdG8gaGlnaCBhbmQgdGhl
biB0dXJuIGFsbCBidXQgb25lIHRvIG1lZGl1bS1sb3cuKTwvcD48cD5PaWwgdGhlIGdyaWxsIGdy
YXRlLiBQbGFjZSBjaGlja2VuLCBza2luIHNpZGUgdXAsIG9uIGdyaWxsIGF3YXkgZnJvbSB0aGUg
aGVhdC4gQ292ZXIgYW5kIGNvb2sgYWJvdXQgMTAgbWludXRlcy4gRmxpcCBjaGlja2VuIHNraW4t
c2lkZSBkb3duLiBJZiB1c2luZyBjaGFyY29hbCwgc2xpZGUgY2hpY2tlbiB0byBob3QgcGFydCBv
ZiBncmlsbC4gQ292ZXIgYW5kIGNvb2sgdW50aWwgd2VsbCBicm93bmVkLCBhYm91dCAxMCBtaW51
dGVzLiBVc2luZyB0b25ncywgdHVybiBjaGlja2VuIHRvIGJyb3duIG9uIGFsbCBzaWRlcywgYW5k
IGNvb2sgdW50aWwgaXQgcmVhY2hlcyBhbiBpbnRlcm5hbCB0ZW1wZXJhdHVyZSBvZiAxNjUgZGVn
cmVlcy4gVHJhbnNmZXIgY2hpY2tlbiB0byBwbGF0dGVyLCB0ZW50IGxvb3NlbHkgd2l0aCBmb2ls
IGFuZCBsZXQgcmVzdCBmb3IgNSBtaW51dGVzLiBSZW1vdmUgdHdpbmUgZnJvbSBjaGlja2VuLCBh
bmQgY3V0IGludG8gJiMxODg7LWluY2ggdGhpY2sgc2xpY2VzLiBTZXJ2ZSB3aXRoIHJlbWFpbmlu
ZyBwZXN0byBvbiB0aGUgc2lkZS48L3A+PHA+TWFrZXMgZm91ciBzZXJ2aW5ncy48L3A+PHA+QWRh
cHRlZCBmcm9tIENvb2smIzgyMTc7cyBDb3VudHJ5IG1hZ2F6aW5lLCBKdW5lL0p1bHkgMjAxMiBp
c3N1ZS4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.