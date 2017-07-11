Quick & Easy: French Toast Ham and Cheese Sandwiches

PHA+RlJFTkNIIFRPQVNUIEhBTSBBTkQgQ0hFRVNFIFNBTkRXSUNIRVM8L3A+PHA+MyBsYXJnZSBl
Z2dzPC9wPjxwPiYjMTg5OyBjdXAgd2hvbGUgbWlsazwvcD48cD4xIHRic3AuIHN1Z2FyPC9wPjxw
PlBpbmNoIGVhY2ggb2Ygc2FsdCBhbmQgZ3JhdGVkIGNpbm5hbW9uPC9wPjxwPkJ1dHRlciBmb3Ig
dGhlIHBhbjwvcD48cD40IHRoaWNrIHNsaWNlcyBicmlvY2hlPC9wPjxwPkRpam9uIG11c3RhcmQ8
L3A+PHA+MTIgdmVyeSB0aGluIGhhbSBzbGljZXM8L3A+PHA+MSBjdXAgZmluZWx5IGdyYXRlZCBH
cnV5ZXJlIG9yIFN3aXNzIGNoZWVzZTwvcD48cD5SYXNwYmVycnkgb3Igc3RyYXdiZXJyeSBqYW0g
Zm9yIGRpcHBpbmc8L3A+PHA+SW4gYSBtZWRpdW0gc2hhbGxvdyBib3dsLCB3aGlzayB0b2dldGhl
ciBlZ2dzLCBtaWxrLCBzdWdhciwgc2FsdCBhbmQgY2lubmFtb24uPC9wPjxwPkluIG5vbnN0aWNr
IHNraWxsZXQgc2V0IG92ZXIgbWVkaXVtIGhlYXQsIG1lbHQgZW5vdWdoIGJ1dHRlciBqdXN0IHRv
IGNvYXQgdGhlIGJvdHRvbSBvZiBwYW4uIERpcCBhIHNsaWNlIG9mIGJyaW9jaGUgaW50byBlZ2cg
bWl4dHVyZSBhbmQgbGV0IGl0IHJlc3QgZm9yIGFib3V0IDE1IHNlY29uZHMgb24gZWFjaCBzaWRl
IGJlZm9yZSB0cmFuc2ZlcnJpbmcgaXQgdG8gaG90IHBhbi4gQ29vayBmb3IgYWJvdXQgMiBtaW51
dGVzIHBlciBzaWRlIHVudGlsIGdvbGRlbiBicm93biBvbiBib3RoIHNpZGVzLiBUcmFuc2ZlciB0
byBhIHdpcmUgcmFjayBhbmQgcmVwZWF0IHdpdGggcmVtYWluaW5nIGJyZWFkIHNsaWNlcy48L3A+
PHA+UHJlaGVhdCBicm9pbGVyLjwvcD48cD5TcHJlYWQgZWFjaCBzbGljZSBvZiB3YXJtIEZyZW5j
aCB0b2FzdCB3aXRoIGFzIG11Y2ggRGlqb24gbXVzdGFyZCBhcyB5b3UmIzgyMTc7ZCBsaWtlLiBU
b3AgZWFjaCB3aXRoIDMgcGllY2VzIG9mIGhhbSBhbmQgc3ByaW5rbGUgd2l0aCBHcnV5ZXJlLiBQ
bGFjZSBvbiBiYWtpbmcgc2hlZXQuPC9wPjxwPkJyb2lsIGZvciBhYm91dCAyIG1pbnV0ZXMgdW50
aWwgaGFtIGlzIHRvYXN0ZWQgYW5kIGNoZWVzZSBpcyBidWJibGluZyBhbmQgbWVsdGVkLiBLZWVw
IGFuIGV5ZSBvbiB0aGUgc2FuZHdpY2hlcyBhcyB0aGV5IGNhbiBxdWlja2x5IGJ1cm4uPC9wPjxw
PlNlcnZlIHdhcm0gd2l0aCBqYW0gb24gdGhlIHNpZGUgZm9yIGRpcHBpbmcuPC9wPjxwPk1ha2Vz
IDQgc2VydmluZ3MuPC9wPjxwPkFkYXB0ZWQgZnJvbSA8ZW0+Sm95IHRoZSBCYWtlciBPdmVyIEVh
c3k8L2VtPiBieSBKb3kgV2lsc29uIChDbGFya3NvbiBQb3R0ZXIsICQyNy41MCk8L3A+PHA+PHN0
cm9uZz4mIzgyMTI7IEdyZXRjaGVuIE1jS2F5PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+UGl0dHNi
dXJnaCBQb3N0LUdhemV0dGU8L3N0cm9uZz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.