Quick & Easy: Ham and quiche dish is a convenient midweek dinner

PHA+SEFNIEFORCBXSUxEIE1VU0hST09NIFFVSUNIRTwvcD48cD4mIzE4OTsgY3VwIHdob2xlIHdo
ZWF0IGJyZWFkIGNydW1iczwvcD48cD4mIzE4OTsgbGIuIHJlZHVjZWQtc29kaXVtIGRlbGkgaGFt
LCB0b3JuIGludG8gYml0ZS1zaXplIHBpZWNlczwvcD48cD4xIGN1cCBzbGljZWQgc2hpdGFrZSBt
dXNocm9vbXM8L3A+PHA+MSBjdXAgc2xpY2VkIHJlZCBvbmlvbjwvcD48cD4xIGN1cCBzbGljZWQg
cmVkIGJlbGwgcGVwcGVyPC9wPjxwPjIgbGFyZ2UgZWdnczwvcD48cD40IGVnZyB3aGl0ZXM8L3A+
PHA+JiMxODg7IHRzcC4gZ3JvdW5kIG51dG1lZzwvcD48cD4mIzE4OTsgY3VwIHNraW0gbWlsazwv
cD48cD4mIzE4OTsgY3VwIHNocmVkZGVkLCByZWR1Y2VkLWZhdCwgc2hhcnAgY2hlZGRhciBjaGVl
c2U8L3A+PHA+U2FsdCBhbmQgZnJlc2hseSBncm91bmQgYmxhY2sgcGVwcGVyPC9wPjxwPjwvcD48
cD5QcmVoZWF0IG92ZW4gdG8gNDAwIGRlZ3JlZXMuIFNwcmF5IGJvdHRvbSBhbmQgc2lkZXMgb2Yg
cGllIHBsYXRlIHdpdGggb2xpdmUgb2lsIHNwcmF5LiBTcHJpbmtsZSBicmVhZCBjcnVtYnMgb3Zl
ciBib3R0b20gYW5kIHNpZGVzIG9mIHBsYXRlLiBSb2xsIHRoZSBwbGF0ZSBhcm91bmQgdG8gbWFr
ZSBzdXJlIHRoZSBzaWRlcyBhcmUgY292ZXJlZCB3aXRoIGNydW1icy4gPC9wPjxwPlBsYWNlIHRo
ZSBoYW0sIG11c2hyb29tcywgb25pb24gYW5kIHJlZCBiZWxsIHBlcHBlciBpbiB0aGUgcGllIHBs
YXRlLiBJbiBhIHNtYWxsIGJvd2wgbGlnaHRseSBiZWF0IHRoZSBlZ2dzIGFuZCBlZ2cgd2hpdGVz
IHdpdGggYSBmb3JrLiBBZGQgdGhlIG51dG1lZywgbWlsaywgY2hlZXNlIGFuZCBzYWx0IGFuZCBw
ZXBwZXIgdG8gdGFzdGUuIFBvdXIgaW50byB0aGUgcHJlcGFyZWQgcGllIHBsYXRlLiBQcmVzcyB0
aGUgaW5ncmVkaWVudHMgdW5kZXIgdGhlIGVnZ3Mgd2l0aCBhIGZvcmsuIEJha2UgMjUgbWludXRl
cy4gVGhlIHBpZSBzaG91bGQgYmUgZmlybS4gTGVhdmUgYSBsaXR0bGUgbG9uZ2VyIGlmIG5lZWRl
ZC4gUmVtb3ZlLCBjdXQgaW4gaGFsdmVzIGFuZCBzZXJ2ZS48L3A+PHA+TWFrZXMgMiBzZXJ2aW5n
cy48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4mIzgyMTI7IExpbmRhIEdhc3NlbmhlaW1lcjwvc3Ryb25nPjwvcD48
cD48c3Ryb25nPlRyaWJ1bmUgTmV3cyBTZXJ2aWNlPC9zdHJvbmc+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.