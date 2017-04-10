Quick & Easy: Have an egg-cellent lunch

PHA+T3Blbi1GYWNlIEVnZyBTYWxhZCBTYW5kd2ljaDwvcD48cD40IGxhcmdlIGVnZ3M8L3A+PHA+
MiB0aGluIHNsaWNlcyBwYW5jZXR0YSAoYWJvdXQgMSYjMTg5OyBvei4pPC9wPjxwPjMgdGJzcC4g
bWF5b25uYWlzZTwvcD48cD4yIHRzcC4gY2hvcHBlZCBmcmVzaCBkaWxsIG9yIGNoaXZlcywgcGx1
cyBtb3JlIGZvciBnYXJuaXNoPC9wPjxwPiYjMTg5OyB0c3AuIGxlbW9uIHplc3Q8L3A+PHA+UGlu
Y2ggb2Ygc2FsdDwvcD48cD5Hcm91bmQgcGVwcGVyIHRvIHRhc3RlPC9wPjxwPjIgc2xpY2VzIHdo
b2xlLWdyYWluIGJyZWFkLCBsaWdodGx5IHRvYXN0ZWQ8L3A+PHA+MiBsZWF2ZXMgQm9zdG9uIGxl
dHR1Y2U8L3A+PHA+PC9wPjxwPlBsYWNlIGVnZ3MgaW4gYSBtZWRpdW0gc2F1Y2VwYW4gYW5kIGNv
dmVyIHdpdGggY29sZCB3YXRlci4gQnJpbmcgdG8gYSBib2lsIG92ZXIgaGlnaCBoZWF0LiBSZW1v
dmUgZnJvbSBoZWF0IGFuZCBsZXQgdGhlIGVnZ3Mgc3RhbmQgaW4gdGhlIGhvdCB3YXRlciBmb3Ig
OCBtaW51dGVzLiBEcmFpbiwgZmlsbCB0aGUgcGFuIHdpdGggaWNlIHdhdGVyIGFuZCBsZXQgdGhl
IGVnZ3MgY29vbCBmb3IgYWJvdXQgMTAgbWludXRlcy48L3A+PHA+TWVhbndoaWxlLCBjb29rIHBh
bmNldHRhIGluIGEgbWVkaXVtIHNraWxsZXQgb3ZlciBtZWRpdW0taGlnaCBoZWF0IHVudGlsIGNy
aXNwLCBhYm91dCAzIG1pbnV0ZXMgcGVyIHNpZGUuIERyYWluIG9uIHBhcGVyIHRvd2VscywgdGhl
biBjcnVtYmxlLjwvcD48cD5QZWVsIHRoZSBlZ2dzIGFuZCBtYXNoIHRoZW0gaW4gYSBtZWRpdW0g
Ym93bC4gTWl4IGluIG1heW9ubmFpc2UsIGRpbGwgKG9yIGNoaXZlcyksIGxlbW9uIHplc3QsIHNh
bHQsIHBlcHBlciBhbmQgdGhlIHBhbmNldHRhLiBUb3AgZWFjaCBwaWVjZSBvZiB0b2FzdCB3aXRo
IGEgbGV0dHVjZSBsZWFmIGFuZCAmIzE4OTsgY3VwIGVnZyBzYWxhZC4gR2FybmlzaCB3aXRoIGRp
bGwgKG9yIGNoaXZlcyksIGlmIGRlc2lyZWQuPC9wPjxwPk1ha2VzIDIgc2VydmluZ3MuPC9wPjxw
PjxzdHJvbmc+JiM4MjEyOyBLYXRoeSBHdW5zdDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkVhdGlu
Z1dlbGw8L3N0cm9uZz48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.