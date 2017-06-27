Quick & Easy: Try this refreshing salad for the Fourth, or anytime

PHA+Q0hJQ0tFTiBCTFVFQkVSUlkgU0FMQUQgU1VQUEVSPC9wPjxwPjIgdGhpY2sgc2xpY2VzIHdo
b2xlIGdyYWluIGJyZWFkPC9wPjxwPk9saXZlIG9pbCBzcHJheTwvcD48cD4yIHRic3AuIG1heW9u
bmFpc2U8L3A+PHA+JiMxODg7IGN1cCBwbGFpbiwgbm9uZmF0IHlvZ3VydDwvcD48cD4mIzE4OTsg
dGJzcC4gcHJlcGFyZWQgaG9yc2VyYWRpc2g8L3A+PHA+JiMxOTA7IHBvdW5kIGNvb2tlZCBjaGlj
a2VuIGJyZWFzdCwgc2tpbiByZW1vdmVkPC9wPjxwPjEgY3VwIGJsdWViZXJyaWVzPC9wPjxwPjEg
Y3VwIGN1YmVkIHJlZCBiZWxsIHBlcHBlcjwvcD48cD4xIHNjYWxsaW9uLCBzbmlwcGVkIChhYm91
dCAyIHRic3AuKTwvcD48cD5TYWx0IGFuZCBmcmVzaGx5IGdyb3VuZCBibGFjayBwZXBwZXI8L3A+
PHA+MiB3ZWRnZXMgaWNlYmVyZyBsZXR0dWNlPC9wPjxwPjEgbGFyZ2UgdG9tYXRvZXMsIHNsaWNl
ZDwvcD48cD4mIzE4OTsgY3VjdW1iZXIgcGVlbGVkIGFuZCBzbGljZWQ8L3A+PHA+MiB0YnNwLiBs
b3ctZmF0IHNhbGFkIGRyZXNzaW5nPC9wPjxwPjwvcD48cD5TcHJheSBicmVhZCBzbGljZXMgd2l0
aCBvbGl2ZSBvaWwgc3ByYXkgYW5kIHRvYXN0IGluIGEgdG9hc3RlciBvdmVuIG9yIHVuZGVyIGEg
YnJvaWxlci4gU2V0IGFzaWRlLjwvcD48cD5JbiBhIGxhcmdlIGJvd2wsIGNvbWJpbmUgbWF5b25u
YWlzZSwgeW9ndXJ0IGFuZCBob3JzZXJhZGlzaC4gU3RpciBpbiBjaGlja2VuLCBibHVlYmVycmll
cywgcmVkIGJlbGwgcGVwcGVyIGFuZCBzY2FsbGlvbi4gQWRkIHNhbHQgYW5kIHBlcHBlciB0byB0
YXN0ZS4gVG9zcyB3ZWxsLiA8L3A+PHA+UGxhY2UgYSBzbGljZSBvZiBicmVhZCBvbiBlYWNoIHBs
YXRlIGFuZCBzcG9vbiBzYWxhZCBvbiB0b3AuIFBsYWNlIDEgbGV0dHVjZSB3ZWRnZSBvbiBlYWNo
IHBsYXRlOyBhbHRlcm5hdGUgdGhlIHRvbWF0byBhbmQgY3VjdW1iZXIgc2xpY2VzIG5leHQgdG8g
dGhlIGxldHR1Y2UuIFNwcmlua2xlIHdpdGggc2FsdCBhbmQgcGVwcGVyIHRvIHRhc3RlIGFuZCBk
cml6emxlIHdpdGggZHJlc3NpbmcuPC9wPjxwPk1ha2VzIDIgc2VydmluZ3MuPC9wPjxwPjxzdHJv
bmc+JiM4MjEyOyBMaW5kYSBHYXNzZW5oZWltZXI8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz5Ucmli
dW5lIE5ld3MgU2VydmljZTwvc3Ryb25nPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.