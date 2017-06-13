Quick Fix: Poached Salmon with Chive Sauce and Vegetable Fettuccini

PHA+QSBsaWdodCBjaGl2ZSBzYXVjZSB0b3BzIGdlbnRseSBwb2FjaGVkIHNhbG1vbiBmaWxsZXRz
IGluIHRoaXMgcXVpY2sgZGlubmVyLiBGcmVzaCBmZXR0dWNjaW5lIHdpdGggY2Fycm90cyBhbmQg
YnJvY2NvbGkgY29tcGxldGUgdGhpcyBzaW1wbGUsIGVsZWdhbnQgbWVhbC48L3A+PHA+U2hyZWRk
ZWQgY2Fycm90cyBjYW4gYmUgZm91bmQgaW4gdGhlIHByb2R1Y2Ugc2VjdGlvbiBvZiB0aGUgc3Vw
ZXJtYXJrZXQgYWxvbmcgd2l0aCBicm9jY29saSBmbG9yZXRzLiBUaGlzIG1lYW5zIHRoZXJlJiM4
MjE3O3Mgbm8gc2xpY2luZyBhbmQgY2hvcHBpbmcgZm9yIHRoZSBWZWdldGFibGUgRmV0dHVjY2lu
ZSBzaWRlIGRpc2guPC9wPjxwPkFueSB0eXBlIG9mIHZlZ2V0YWJsZSBjYW4gYmUgdXNlZCBmb3Ig
dGhlIGZldHR1Y2NpbmUuIFRyeSBzbGljZWQgZGFpa29uIG9yIHdoaXRlIHJhZGlzaCB0byBhZGQg
YSBzbGlnaHQgYml0ZSB0byB0aGUgcGFzdGEuPC9wPjxwPlBPQUNIRUQgU0FMTU9OIDwvcD48cD5X
SVRIIENISVZFIFNBVUNFPC9wPjxwPiYjMTkwOyBsYi4gd2lsZCBjYXVnaHQgc2FsbW9uIGZpbGxl
dCwgc2tpbiByZW1vdmVkPC9wPjxwPjIgdHNwLiBvbGl2ZSBvaWw8L3A+PHA+JiMxODk7IHRic3Au
IGJvdHRsZWQgbGVtb24ganVpY2U8L3A+PHA+MyB0YnNwLiBzbmlwcGVkIGZyZXNoIGNoaXZlcyBv
ciAxIHRic3AuIGZyZWV6ZS1kcmllZCBjaGl2ZXM8L3A+PHA+U2FsdCBhbmQgZnJlc2hseSBncm91
bmQgYmxhY2sgcGVwcGVyPC9wPjxwPjwvcD48cD5CcmluZyBhIG1lZGl1bS1zaXplIHNhdWNlcGFu
IGZ1bGwgb2Ygd2F0ZXIgdG8gYSBib2lsIG92ZXIgaGlnaCBoZWF0LjwvcD48cD5Mb3dlciB0aGUg
aGVhdCB0byBtZWRpdW0tbG93IGFuZCBhZGQgdGhlIHNhbG1vbiBmaWxsZXQuIFRoZSBzYWxtb24g
c2hvdWxkIGJlIGNvbXBsZXRlbHkgY292ZXJlZCBieSB0aGUgd2F0ZXIgYW5kIHRoZSB3YXRlciBz
aG91bGQgYmUgYXQgYSBnZW50bGUgc2ltbWVyLiBTaW1tZXIgdGhlIHNhbG1vbiBmb3IgMyBtaW51
dGVzLiBSZW1vdmUgZnJvbSB0aGUgaGVhdCBhbmQgbGV0IHRoZSBzYWxtb24gcmVzdCBpbiB0aGUg
bGlxdWlkIGZvciAzIG1pbnV0ZXMgZm9yIGEgMS1pbmNoIHRoaWNrIGZpbGxldCAoMiBtaW51dGVz
IGZvciBhICYjMTg5Oy1pbmNoIGZpbGxldCwgNCBtaW51dGVzIGZvciAxJiMxODk7LSB0byAyLWlu
Y2gpLjwvcD48cD5NaXggdGhlIG9saXZlIG9pbCwgbGVtb24ganVpY2UgYW5kIGNoaXZlcyB0b2dl
dGhlci48L3A+PHA+UmVtb3ZlIHRoZSBzYWxtb24gZnJvbSB0aGUgcG9hY2hpbmcgbGlxdWlkLiBT
cHJpbmtsZSB3aXRoIHNhbHQgYW5kIHBlcHBlciB0byB0YXN0ZS4gU3Bvb24gdGhlIHNhdWNlIG92
ZXIgdGhlIHNhbG1vbi48L3A+PHA+TWFrZXMgMiBzZXJ2aW5ncy48L3A+PHA+PC9wPjxwPlZFR0VU
QUJMRSBGRVRUVUNDSU5lPC9wPjxwPiYjMTg4OyBsYi4gZnJlc2ggd2hvbGUgd2hlYXQgZmV0dHVj
Y2luZTwvcD48cD4yIGN1cHMgc2hyZWRkZWQgY2Fycm90czwvcD48cD4xIGN1cCBicm9jY29saSBm
bG9yZXRzPC9wPjxwPjEgdGJzcC4gb2xpdmUgb2lsPC9wPjxwPlNhbHQgYW5kIGZyZXNobHkgZ3Jv
dW5kIGJsYWNrIHBlcHBlcjwvcD48cD48L3A+PHA+QnJpbmcgYSBsYXJnZSBzYXVjZXBhbiB3aXRo
IDMgdG8gNCBxdWFydHMgb2Ygd2F0ZXIgdG8gYSBib2lsIG92ZXIgaGlnaCBoZWF0LjwvcD48cD5B
ZGQgdGhlIGZldHR1Y2NpbmUsIGNhcnJvdHMgYW5kIGJyb2Njb2xpIGZsb3JldHMuIEJyaW5nIGJh
Y2sgdG8gYSBib2lsIGFuZCBjb29rIDQgdG8gNSBtaW51dGVzLjwvcD48cD5SZW1vdmUgYWJvdXQg
MiB0YWJsZXNwb29ucyBvZiB0aGUgY29va2luZyB3YXRlciBhbmQgc2V0IGFzaWRlLiBEcmFpbiB0
aGUgcGFzdGEuIEFkZCB0aGUgcmVzZXJ2ZWQgd2F0ZXIsIG9saXZlIG9pbCwgc2FsdCBhbmQgcGVw
cGVyIHRvIHRhc3RlLiBUb3NzIHdlbGwuPC9wPjxwPk1ha2VzIDIgc2VydmluZ3MuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.