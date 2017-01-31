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Special vanilla extract from Williams-Sonoma is ideal for baking — and cocktails?

Published: January 31, 2017 - 04:46 PM
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A blend of two types of vanilla in a bottle of Nielsen-Massey's Madagascar and Tahitian extract, made for Williams-Sonoma. (Allen Pierleoni/Sacramento Bee/TNS)


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