Spicy Pork Chops salute Creole cuisine

PHA+V2l0aCBNYXJkaSBHcmFzIGZhc3QgYXBwcm9hY2hpbmcsIEkgdGhvdWdodCBpdCBtaWdodCBi
ZSBmdW4gdG8gc2FsdXRlIE5ldyBPcmxlYW5zJiM4MjE3OyBjdWlzaW5lIGJ5IGZpbmRpbmcgYSBu
ZXcgdXNlIGZvciB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIHVuaXF1ZSBhbmQgZmFyLWZhbWVkIENyZW9sZSBz
cGljZSBtaXguIDwvcD48cD5DcmVvbGUgaXMgdGhlIHRlcm0gdXNlZCB0byBkZXNjcmliZSBzb21l
dGhpbmcgJiM4MjEyOyBvciBzb21lb25lICYjODIxMjsgb2YgbWl4ZWQgRXVyb3BlYW4gYW5kIEFm
cmljYW4gZGVzY2VudCwgbGlrZSBOZXcgT3JsZWFucyBpdHNlbGYuIENyZW9sZSBzcGljZSBtaXgg
dHlwaWNhbGx5IGluY2x1ZGVzIHNldmVyYWwgZGlmZmVyZW50IHR5cGVzIG9mIGdyb3VuZCBwZXBw
ZXIsIGFzIHdlbGwgYXMgZ2FybGljLCBvbmlvbiBwb3dkZXIgYW5kIGRyaWVkIGhlcmJzLiA8L3A+
PHA+SW4gTmV3IE9ybGVhbnMgdGhleSBzcHJpbmtsZSBpdCBvbiBtZWF0LCBmaXNoLCBwb3VsdHJ5
IGFuZCB2ZWdldGFibGVzLCBhbmQgYWRkIGl0IHRvIHNvdXBzLCBndW1ib3MgYW5kIHNhdWNlcy4g
U2luY2UgMTg4OSwgdGhlIHByZS1lbWluZW50IGNvbW1lcmNpYWwgYnJhbmQgaGFzIGJlZW4gWmF0
YXJhaW4mIzgyMTc7cywgd2hpY2ggZGVzY3JpYmVzIGl0cyBzcGljZSBtaXggYXMgJiM4MjIwO3Ro
ZSBkZWxpY2lvdXMgYWx0ZXJuYXRpdmUgdG8gc2FsdCBhbmQgcGVwcGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
R2l2ZW4gdGhhdCBvbmUgb2YgdGhlIG1peCYjODIxNztzIG1haW4gaW5ncmVkaWVudHMgaXMgaW5k
ZWVkIHNhbHQsIEkmIzgyMTc7dmUgYWx3YXlzIHdvbmRlcmVkIHdoeSBjb29rcyBkaWRuJiM4MjE3
O3QgYWRkIGl0IHRvIHJlY2lwZXMgZWFybGllciBpbiB0aGUgcHJvY2Vzcy4gV2h5IG5vdCB1c2Ug
aXQgYXQgdGhlIHZlcnkgYmVnaW5uaW5nIGFzIGEgZHJ5IHJ1YiwgZ2l2aW5nIHRoZSBzYWx0IHRp
bWUgdG8gd29yayBpdHMgdHlwaWNhbCBtYWdpYz8gRG9pbmcgc28gd291bGQgbm90IG9ubHkgZGVl
cGx5IGZsYXZvciB0aGUgZm9vZCBpbiBxdWVzdGlvbiwgYnV0ICYjODIxMjsgaW4gdGhlIGNhc2Ug
b2YgZHJpZXIgcHJvdGVpbnMgbGlrZSBjaGlja2VuLCB0dXJrZXkgYW5kIGxlYW4gY3V0cyBvZiBw
b3JrICYjODIxMjsgaXQgd291bGQgaGVscCB0aGVtIHRvIHJldGFpbiBtb2lzdHVyZSwgdG9vLjwv
cD48cD5IZXJlLCBzZXZlcmFsIGhvdXJzIGJlZm9yZSBjb29raW5nLCBJIHJ1YmJlZCBteSBvd24g
Q3Jlb2xlIHNlYXNvbmluZyBtaXggb250byBzb21lIHBvcmsgY2hvcHMuIFdoZW4gdGhlIG1vbWVu
dCBvZiB0cnV0aCBhcnJpdmVkLCBJIHNlYXJlZCB0aGUgY2hvcHMgYW5kIHRvcHBlZCB0aGVtIG9m
ZiB3aXRoIHRoZSBob2x5IHRyaW5pdHkgb2YgQ2FqdW4gY29va2luZyAmIzgyMTI7IG9uaW9ucywg
YmVsbCBwZXBwZXJzIGFuZCBjZWxlcnkgJiM4MjEyOyBhbG9uZyB3aXRoIHNvbWUgdG9tYXRvZXMg
Zm9yIGdvb2QgbHVjay4gU3VyZSBlbm91Z2gsIHRoZSBzcGljZSBtaXggbWFkZSBhIGh1Z2UgZGlm
ZmVyZW5jZS48L3A+PHA+WW91JiM4MjE3O2xsIGZpbmQgY29tbWVyY2lhbCBicmFuZHMgb2YgdGhl
IENyZW9sZSBzcGljZSBtaXggYXQgbW9zdCBzdXBlcm1hcmtldHMsIGJ1dCBJIGludml0ZSB5b3Ug
dG8gdXNlIG15IHJlY2lwZSB0byB3aGlwIHVwIGEgYmF0Y2ggYXQgaG9tZS4gWW91JiM4MjE3O2xs
IGVuZCB1cCB3aXRoIG1vcmUgdGhhbiB5b3UgbmVlZCBmb3IgdGhpcyBkaXNoLCBidXQgdGhlIGV4
dHJhIHdpbGwga2VlcCBuaWNlbHkgaW4gdGhlIGN1cGJvYXJkIGZvciBhdCBsZWFzdCBzaXggbW9u
dGhzICYjODIzMDsgYWxsb3dpbmcgYW55IGRheSB0byB0YXN0ZSBsaWtlIE1hcmRpIEdyYXMuPC9w
PjxwPjwvcD48cD5TUElDWSBQT1JLIENIT1BTIElOIDwvcD48cD5DUkVPTEUgTVVTVEFSRCBTQVVD
RTwvcD48cD40IHRzcC4gQ3Jlb2xlIFNwaWNlIE1peCAocmVjaXBlIGJlbG93KSBvciBzdG9yZS1i
b3VnaHQgQ3Jlb2xlIHNwaWNlIG1peCwgZGl2aWRlZDwvcD48cD40IGJvbmUtaW4gcG9yayBjaG9w
cyAoMSYjMTg4OyB0byAxJiMxODk7LWluY2ggdGhpY2ssIGFib3V0IDEwIHRvIDEyIG96LiBlYWNo
KTwvcD48cD4mIzE4ODsgY3VwIHZlZ2V0YWJsZSBvaWwsIGRpdmlkZWQ8L3A+PHA+MSBjdXAgdGhp
bmx5IHNsaWNlZCBvbmlvbjwvcD48cD4mIzE5MDsgY3VwIHRoaW5seSBzbGljZWQgcmVkIGJlbGwg
cGVwcGVyPC9wPjxwPiYjMTkwOyBjdXAgdGhpbmx5IHNsaWNlZCBncmVlbiBiZWxsIHBlcHBlcjwv
cD48cD4mIzg1MzE7IGN1cCB0aGlubHkgc2xpY2VkIGNlbGVyeTwvcD48cD4xIGN1cCBtZWRpdW0g
Y2hvcHBlZCBjaGVycnkgb3IgcGx1bSB0b21hdG9lczwvcD48cD4yIHRzcC4gbWluY2VkIGdhcmxp
YzwvcD48cD4xIHRic3AuIGZsb3VyPC9wPjxwPjEgY3VwIGNoaWNrZW4gYnJvdGg8L3A+PHA+MiB0
YnNwLiBDcmVvbGUgKHdob2xlIGdyYWluKSBtdXN0YXJkPC9wPjxwPktvc2hlciBzYWx0IGFuZCBi
bGFjayBwZXBwZXI8L3A+PHA+PC9wPjxwPlNwcmlua2xlIDEgdGVhc3Bvb24gb2YgdGhlIHNwaWNl
IG1peCBhbGwgb3ZlciBlYWNoIGNob3AsIGNvYXRpbmcgaXQgd2VsbC4gTWFyaW5hdGUgdGhlIGNo
b3BzLCBjb3ZlcmVkLCBmb3IgYXQgbGVhc3QgMSBob3VyIGFuZCBwcmVmZXJhYmx5LCA2IGhvdXJz
LjwvcD48cD5QcmVoZWF0IHRoZSBvdmVuIHRvIDM1MCBkZWdyZWVzLiBQYXQgdGhlIGNob3BzIGRy
eS4gSW4gYSBsYXJnZSBza2lsbGV0IGhlYXQgaGFsZiB0aGUgb2lsIG92ZXIgbWVkaXVtLWhpZ2gg
aGVhdC4gUmVkdWNlIHRoZSBoZWF0IHRvIG1lZGl1bSwgYWRkIDIgb2YgdGhlIGNob3BzLCBjb29r
IHRoZW0gdW50aWwgbmljZWx5IHNlYXJlZCwgYWJvdXQgMSYjMTg5OyBtaW51dGVzIGEgc2lkZSwg
YW5kIHRyYW5zZmVyIHRoZW0gdG8gYSByaW1tZWQgc2hlZXQgcGFuLiAoUmVkdWNlIHRoZSBoZWF0
IGlmIHRoZSBzcGljZSBtaXggc3RhcnRzIHRvIGNvbG9yIHRvbyBtdWNoIGluIHRoZSBwYW4uKSBB
ZGQgdGhlIHJlbWFpbmluZyBjaG9wcyBhbmQgc2VhciB0aGVtLCB0cmFuc2ZlcnJpbmcgdGhlbSB0
byB0aGUgc2hlZXQgcGFuLiA8L3A+PHA+QmFrZSB0aGUgY2hvcHMgb24gdGhlIG1pZGRsZSBzaGVs
ZiBvZiB0aGUgb3ZlbiB1bnRpbCB0aGV5IHJlYWNoIGFuIGludGVybmFsIHRlbXBlcmF0dXJlIG9m
IDE0MCBkZWdyZWVzLCBhYm91dCA1IG1pbnV0ZXMuIFRyYW5zZmVyIHRoZW0gdG8gYSBwbGF0ZSBh
bmQgY292ZXIgbG9vc2VseSB3aXRoIGZvaWwuPC9wPjxwPkFkZCB0aGUgcmVtYWluaW5nIG9pbCBh
bmQgdGhlIG9uaW9ucyB0byB0aGUgc2tpbGxldCBhbmQgY29vaywgc3RpcnJpbmcgb2NjYXNpb25h
bGx5LCB1bnRpbCB0aGUgb25pb24gaXMgZ29sZGVuLCBhYm91dCA1IG1pbnV0ZXMuIEFkZCB0aGUg
cGVwcGVycyBhbmQgY2VsZXJ5IGFuZCBjb29rLCBjb3ZlcmVkLCBzdGlycmluZyBvY2Nhc2lvbmFs
bHkgdW50aWwgdGhleSBhcmUgdGVuZGVyLCBhYm91dCAxMCBtaW51dGVzLiBBZGQgdGhlIHRvbWF0
b2VzIGFuZCBnYXJsaWMgYW5kIGNvb2ssIHN0aXJyaW5nIG9jY2FzaW9uYWxseSB1bnRpbCB0aGUg
dG9tYXRvIGlzIHNvZnRlbmVkLCBhYm91dCA0IG1pbnV0ZXMuIEFkZCB0aGUgZmxvdXIgYW5kIGNv
b2ssIHN0aXJyaW5nLCAxIG1pbnV0ZS48L3A+PHA+QWRkIHRoZSBjaGlja2VuIGJyb3RoLCBicmlu
ZyBpdCB0byBhIGJvaWwsIHJlZHVjZSB0aGUgaGVhdCBhbmQgc2ltbWVyIGl0IGZvciAyIG1pbnV0
ZXMuIFN0aXIgaW4gdGhlIG11c3RhcmQgYW5kIHNhbHQgYW5kIHBlcHBlciB0byB0YXN0ZS48L3A+
PHA+QWRkIHRoZSBjaG9wcyBhbmQgYW55IGp1aWNlcyBmcm9tIHRoZSBwbGF0ZSB0byB0aGUgc2tp
bGxldCBhbmQgY29vayBnZW50bHksIHR1cm5pbmcgdGhlIGNob3BzIHVudGlsIHRoZXkgYXJlIHdh
cm1lZCwgYWJvdXQgMSBtaW51dGUuIFRyYW5zZmVyIHRoZSBjaG9wcyB0byBlYWNoIG9mIGZvdXIg
cGxhdGVzIGFuZCB0b3AgZWFjaCBvbmUgd2l0aCBhIG1vdW5kIG9mIHRoZSBwZXBwZXIgbWl4dHVy
ZS48L3A+PHA+TWFrZXMgZm91ciBzZXJ2aW5ncy48L3A+PHA+PC9wPjxwPkNSRU9MRSBTUElDRSBN
SVg8L3A+PHA+MiB0c3AuIGhvdCBwYXByaWthPC9wPjxwPjEmIzE4OTsgdHNwLiBnYXJsaWMgcG93
ZGVyPC9wPjxwPjEgdHNwLiBrb3NoZXIgc2FsdDwvcD48cD4mIzE5MDsgdHNwLiBvbmlvbiBwb3dk
ZXI8L3A+PHA+JiMxOTA7IHRzcC4gY2F5ZW5uZTwvcD48cD4mIzE5MDsgdHNwLiBvcmVnYW5vPC9w
PjxwPiYjMTkwOyB0c3AuIHRoeW1lPC9wPjxwPiYjMTg5OyB0c3AuIGZyZXNobHkgZ3JvdW5kIGJs
YWNrIHBlcHBlcjwvcD48cD48L3A+PHA+SW4gYSBzbWFsbCBib3dsIGNvbWJpbmUgYWxsIHRoZSBp
bmdyZWRpZW50cyBhbmQgc3RpciB3ZWxsLiBNYWtlcyBhYm91dCAzIHRhYmxlc3Bvb25zLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.